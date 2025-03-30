В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В украинских супермаркетах выросла стоимость куриных яиц, которые продаются поштучно. С середины марта их цена поднялась на 7,3 грн за десяток. Эксперты прогнозируют, что накануне Пасхи, которая в 2025 году приходится на 20 апреля, из-за повышенного спроса яйца могут подорожать еще примерно на 10%.

Такую информацию озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет OBOZ.UA. По его словам, на стоимость яиц будут влиять и дополнительные факторы, в частности:

рост цен на корма для птицы, который наблюдается в последнее время;

расходы на содержание кур, которые зимой существенно возрастают из-за необходимости обогрева помещений.

«Перед Пасхой, скорее всего, мы будем видеть подорожание в пределах 10%, поскольку будет повышенный спрос. … Сейчас, когда заканчивается старый урожай и еще не начался новый, то цены на зерновую группу не опускаются, а это тоже один из факторов, влияющих на стоимость яиц», – отмечается в сообщении.

Однако, по словам эксперта, с приходом тепла стоимость яиц может уменьшиться, поскольку на рынке появится больше продукции от домашних хозяйств. При этом снижение цен может быть значительным – на 20-30%.

Какая сейчас стоимость яиц в супермаркетах Украины

Согласно данным «Минфина», сейчас в супермаркетах Украины фасованные яйца бренда «Ясенсвит» продаются в среднем по 72,83 грн за десяток. Это на 6,21 грн больше, чем средняя стоимость в феврале.

В целом крупные торговые сети установили ценовой диапазон от 69,4 до 78,2 грн за десяток. В частности:

Auchan – 69,4 грн/десяток;

Novus – 70,89 грн/десяток;

Megamarket – 78,2 грн/десяток.

В то же время, по данным мониторинга OBOZ.UA, средняя стоимость нефасованных яиц без бренда составила 6,57 грн за штуку (65,7 грн за десяток). Это на 73 копейки (7,3 грн за десяток) больше, чем в середине марта 2025 года.

В некоторых торговых сетях стоимость таких яиц колебалась от 5,7 до 7,9 грн. В частности: