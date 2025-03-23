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Общество
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В Украине резко подорожал сразу ряд продуктов: на что цены выросли больше всего

В Украине продолжается рост цен на продукты. Наиболее ощутимое подорожание наблюдается на овощи, курятину и яйца. Основными причинами этого являются колебания спроса и предложения, а также влияние сезонных факторов.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса. Там отметили, что в марте именно овощи стали группой продовольственных товаров, которые выросли в цене больше всего, в частности:

  • томаты – на 39%;
  • морковь – на 30%.

Основной причиной стало недостаточное собственное производство помидоров и уменьшение объемов импорта из Турции. Стоимость моркови повышалась из-за значительной зависимости от импорта и сезонного дефицита.

Цена на курятину росла из-за стабильно высоких затрат на корма, хотя ожидается, что со временем их стоимость стабилизируется. Однако подорожание коснулось и других видов мяса:

  • куриная тушка – на 10%:
  • куриное филе – на 7%;
  • куриное бедро – на 5%;
  • свинина – на 1-2%;
  • говядина – на 4%.

В течение последнего месяца цена на яйца выросла на 10%, достигнув в среднем 73,1 грн за десяток, что почти соответствует уровню этого же периода в 2023 году. Основным фактором подорожания остаются расходы на корма, к которым добавилось влияние погодных условий.

В Украине темпы подорожания молочных продуктов немного замедлились. В то же время из-за изменения температурного режима и неблагоприятных погодных условий больше всего выросли в цене:

  • молоко – 11%;
  • сыр голландский – 7%;
  • сливки – 5%.

Ожидается, что до конца апреля цены на молочные продукты начнут снижаться благодаря росту надоев молока. В то же время стоимость подсолнечного масла продолжает расти – за месяц оно подорожало на 4% из-за повышения цен на семена подсолнечника.

Единственным продуктом, который существенно подешевел, стала пшеничная мука. Благодаря предпраздничным акциям в супермаркетах и маркетинговым стратегиям торговых сетей для увеличения продаж перед Пасхой ее стоимость снизилась на 16%.

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