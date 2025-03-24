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Общество
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В Украине резко уменьшат цены на яйца: когда следует ожидать удешевления

В Украине ожидаются существенные изменения в стоимости яиц. Примерно за 1,5-2 месяца их цена заметно снизится. В то же время в среднем в течение года цена за одно яйцо составит 4,5-5 гривен.

Об этом сообщил Олег Катеринич, директор Государственной опытной станции птицеводства НААН, во время эфира на «КИЕВ24». По его словам, в сфере промышленного птицеводства производители формируют цены, ориентируясь на среднегодовую стоимость яиц.

«Весной традиционно происходит подорожание, однако уже через 1,5-2 месяца ожидается значительное снижение цен. В среднем за год стоимость яйца будет колебаться в пределах 4,5-5 гривен. У нас летом стоимость яиц была почти 2,5 грн. Сейчас цена значительно увеличилась. Но производитель определяет среднегодовую стоимость. Поэтому сейчас, весной, идет подорожание», – отметил он.

В ближайшее время стоимость яиц продолжит расти. Основной причиной этого является повышенный спрос в преддверии Пасхи, которая в 2025 году приходится на 20 апреля. По прогнозам экспертов, подорожание ожидается в начале или в середине апреля, непосредственно перед праздником. Об этом сообщил аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Максим Гопка. Он подчеркнул, что после завершения предпраздничного ажиотажа цены могут снизиться из-за спада спроса.

Согласно данным «Минфина», по состоянию на 22 марта фасованные яйца первой категории торговой марки «Ясенсвит» в отечественных супермаркетах стоили в среднем 72,86 грн за десяток (против 70,2 грн неделей ранее). Это на 5,58 грн больше, чем средняя стоимость в феврале. В частности:

  • Auchan – 69,40 грн;
  • Novus – 70,99 грн;
  • Megamarket – 78,20 грн.

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