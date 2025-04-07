В Украине существенно изменились цены на картофель: сколько сейчас стоит килограмм

В Украине стоимость картофеля снизилась до 15-25 грн/кг из-за избытка продукции на рынке и слабого спроса. В то же время средняя цена в розницу составляет 32,10 грн/кг – это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают аналитики EastFruit, в Украине продолжается очередной этап удешевления картофеля – оптовые цены на этот популярный овощ снижаются уже в течение нескольких недель подряд. Об этом пишет OBOZ.UA.

Хотя общий уровень цен остается выше, чем в прошлом году, нынешняя ценовая тенденция указывает на перенасыщение рынка на фоне ослабленного спроса. По данным аналитиков, аграрии вынуждены снижать цены, чтобы реализовать хотя бы часть собранной продукции.

В начале апреля 2025 года стоимость картофеля в опте в Украине снизилась до 15-25 грн/кг – в зависимости от качества и объемов поставок. Это примерно на 10% меньше, чем было в конце прошлой недели.

Как отмечают участники рынка, ключевым фактором падения цен является нарушение баланса между спросом и предложением. Картофеля на рынке сейчас значительно больше, чем нужно, тогда как потребители не проявляют активного интереса к его покупке. Кроме того, качество продукции часто оставляет желать лучшего, что заставляет многих оптовых клиентов отказываться от закупок. Это свидетельствует не только об избытке товара, но и о существовании проблем в сферах логистики, хранения и послеуборочной подготовки, что негативно влияет на общую привлекательность картофеля для покупателей.

Интересно, что несмотря на последние снижения, нынешняя цена все равно на 25% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Это указывает на общую инфляцию в аграрном секторе и рост затрат на выращивание продукции.

Впрочем, аналитики предполагают, что если предложение будет оставаться на нынешнем уровне, цены на картофель могут снизиться еще больше. Многие производители уже готовятся к такому развитию событий и пытаются продать урожай до тех пор, пока он сохраняет приемлемый внешний вид.

Какая стоимость картофеля в супермаркетах

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 6 апреля средняя стоимость картофеля в украинских супермаркетах составляет 32,10 грн/кг. Это на 2,47 грн/кг меньше, чем в январе, когда, по информации «Минфина», средняя цена достигала 34,57 грн/кг.

В некоторых торговых сетях картофель продается по цене от 28,19 до 42,20 грн/кг. В частности:

«АТБ» – 28,89 грн/кг;