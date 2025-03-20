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Общество
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В Украине вскоре изменятся цены на квартиры в новостройках: чего ожидать

В 2025 году стоимость новостроек комфорт-класса может подняться более чем на 15%, тогда как в сегменте бизнес-класса ожидается умеренный рост цен в пределах 5-10%. Главными факторами подорожания станут увеличение цен на строительные материалы, энергоносители и нехватка квалифицированных работников.

Представители одного из ведущих девелоперов сообщили «Интерфакс-Украина», что в 2025 году украинский рынок недвижимости и в дальнейшем будет демонстрировать рост цен, как прогнозируют эксперты отрасли. По их оценкам, в сегменте комфорт-класса стоимость новостроек до конца года может вырасти более чем на 15%.

В то же время в бизнес-классе прогнозируется более умеренное подорожание – на уровне 5-10%, что объясняется стабильным спросом и взвешенной ценовой стратегией застройщиков.

Как отмечает СМО девелоперской компании Ирина Михалева, на цену квадратного метра в 2025 году будет влиять ряд ключевых факторов:

  • повышение стоимости строительных материалов – почти все категории материалов подорожали, и эта тенденция сохранится и в следующем году;
  • нехватка квалифицированных рабочих – из-за мобилизационных процессов на рынке строительства наблюдается нехватка специалистов, что значительно усложняет реализацию новых проектов;
  • рост затрат на электроэнергию – строительный процесс требует значительных энергетических ресурсов, а стоимость электроэнергии постоянно увеличивается, особенно при использовании генераторов или импортных поставок;
  • инфляция и экономические факторы – общая экономическая ситуация влияет на себестоимость строительства, что, в свою очередь, отражается на конечной цене для покупателей.

В прошлом году цены на жилье комфорт-класса уже повысились примерно на 20%. В 2024 году прогнозируется очередной рост на 10-15%, а для некоторых объектов – даже до 20%. В то же время в бизнес-классе стоимость жилья будет оставаться относительно стабильной из-за конкуренции со вторичным рынком, где за последний год появилось значительное количество предложений по сниженным ценам.

В 2025 году одним из ключевых трендов станет активное развитие загородного строительства. Как отмечает Михалева, спрос на коттеджи и таунхаусы будет продолжать расти, что может побудить строительные компании к расширению этого сегмента. Девелоперы уже рассматривают перспективы создания новых коттеджных городков и комплексов таунхаусов.

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