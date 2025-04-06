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Общество
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В Украине вскоре изменится стоимость недвижимости: что будет с ценами на квартиры

В Украине вскоре изменится стоимость недвижимости: что будет с ценами на квартиры

В Украине стоимость жилья продолжает увеличиваться из-за влияния геополитических обстоятельств, инфляционных процессов и дисбаланса между спросом и предложением. По прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе квартиры могут подорожать еще на 1-3%, что делает инвестирование в недвижимость выгодным именно сейчас.

Как отметила эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак в комментарии для СМИ, ситуация в этой сфере в Украине постоянно меняется. На такие колебания влияют различные факторы, в том числе экономические, политические и социальные. Об этом пишет OBOZ.UA.

Увеличение стоимости квадратного метра становится все более ощутимым, что заставляет и покупателей, и продавцов тщательно анализировать рыночные изменения. Ключевые причины подорожания:

  • геополитическая ситуация;

Ключевым фактором, влияющим на стоимость жилья, остается война и перспективы ее завершения. Любые новости о мирных переговорах или, наоборот, обострение конфликта существенно влияют на покупательскую активность.

Как отмечает эксперт по недвижимости Виктория Берещак, в периоды стабильности инвесторы более охотно вкладывают средства в первичный рынок. В то же время неопределенность или риск эскалации тормозит инвестиции в жилье.

  • сотрудничество застройщиков с финансовыми группами;

Строительные фирмы все активнее взаимодействуют с банками и инвестиционными фондами, что открывает возможности для расширения финансовых программ, в частности гибкой рассрочки оплат.

«Спрос на долгосрочную рассрочку растет, особенно в Киевском регионе. Около трети покупателей ищут такие варианты, но не все застройщики готовы их предложить», – говорит Берещак.

  • инфляция и рост себестоимости;

Увеличение расходов на строительные материалы, логистику и оплату труда напрямую отражается на стоимости жилья. Только за первый квартал 2025 года цены на первичном рынке повысились на 5% в национальной валюте.

«Наибольший рост отмечается в комфорт-плюс-сегменте, где цены поднялись на 7%. Если комплекс активно развивается и имеет удобные финансовые условия, стоимость может расти еще быстрее», – отмечает эксперт.

  • сезонные колебания;

Весной рынок недвижимости традиционно оживляется. После зимнего спада строительные работы возобновляются, а покупатели снова активно ищут жилье, что также стимулирует рост цен.

  • спрос и предложение;

Спрос на качественное новое жилье сейчас превышает количество доступных предложений, что способствует дальнейшему росту цен. Ощутимо дорожают объекты с высокими темпами возведения и развитой инфраструктурой.

По оценкам специалистов, в апреле 2025 года стоимость квартир может вырасти еще на 1-3%, в зависимости от региона и стадии реализации конкретного проекта. Для покупателей это означает необходимость быстрого принятия решения, чтобы закрепить текущую цену. В то же время продавцам может быть выгоднее подождать, чтобы реализовать недвижимость по более высокой стоимости.

Ранее мы говорили, в каких городах украинцы тратят до 84% зарплаты на аренду жилья.

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