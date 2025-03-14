В Украине выросли цены на два ключевых продукта: сколько сейчас стоят и что будет дальше

В феврале 2025 года в Украине существенно выросли цены на яйца (+3,5%) и подсолнечное масло (+3,4%). Основными причинами подорожания стали увеличение затрат на производство, сезонные колебания и спекулятивные факторы. В то же время удешевление сырья для масла в перспективе может привести к стабилизации его стоимости, тогда как цены на яйца, вероятно, останутся высокими из-за значительных производственных затрат.

Об этом сообщил председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для «Минфина». Согласно данным Госстата, в феврале 2025 года наиболее существенно выросли в цене яйца и подсолнечное масло — на 3,5% и 3,4% соответственно.

Многие потребители не ожидали такого развития событий, поскольку в конце прошлого года стоимость яиц, которые ранее устанавливали ценовые рекорды, внезапно снизилась на 30% из-за избытка продукции и растущей конкуренции среди производителей. Как отмечает эксперт, производители яиц решили прекратить предоставление скидок по нескольким причинам:

повышение затрат на производство : основным фактором роста цен стало удорожание комбикормов. Поскольку стоимость зерна на мировых рынках продолжает расти, производители вынуждены переводить эти расходы на конечного потребителя;

: основным фактором роста цен стало удорожание комбикормов. Поскольку стоимость зерна на мировых рынках продолжает расти, производители вынуждены переводить эти расходы на конечного потребителя; влияние сезонных факторов : сильные морозы в феврале повлекли за собой рост затрат на обогрев птицефабрик, что также сказалось на себестоимости продукции;

: сильные морозы в феврале повлекли за собой рост затрат на обогрев птицефабрик, что также сказалось на себестоимости продукции; увеличение объемов экспорта: часть производимой продукции была направлена на международные рынки, что привело к сокращению внутреннего предложения.

Итак, внутренний рынок снова ощутил последствия активного экспорта, что на этот раз негативно сказалось на украинских потребителях. Ситуация с ценами на масло обусловлена рекордной стоимостью сырья. В январе-феврале 2025 года цены на семена подсолнечника неуклонно росли, что повлияло на конечную стоимость масла. Ключевые факторы, которые вызвали подорожание:

нехватка сырья : многие аграрии удерживали запасы подсолнечника в ожидании дальнейшего повышения цен;

: многие аграрии удерживали запасы подсолнечника в ожидании дальнейшего повышения цен; спекулятивные факторы : закупочные цены на семена еженедельно росли на 500–1000 грн за тонну, что побудило производителей откладывать продажу;

: закупочные цены на семена еженедельно росли на 500–1000 грн за тонну, что побудило производителей откладывать продажу; уменьшение переработки: некоторые масложировые предприятия (МЭЗ) были вынуждены сократить производственные объемы или даже приостановить работу из-за нехватки сырья.

В начале марта 2025 года мировые цены на масло начали падать из-за сообщения о вероятном повышении пошлин США на европейские товары. Это привело к снижению закупочных цен на украинские семена подсолнечника, которые за неделю упали на 500 грн за тонну.

Согласно прогнозам Всеукраинского аграрного совета, ожидаемая цена на подсолнечник составит примерно 28 000 грн за тонну, что ниже ранее прогнозируемого уровня в 29-29,5 тыс. грн. Однако этот фактор пока не сказался на стоимости масла для потребителей, поскольку более дешевое сырье только начинает поступать на переработку.