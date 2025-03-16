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Общество
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В Украине выросли тарифы на коммуналку: подробности

В Украине выросли тарифы на коммунальные услуги. Они подорожали на 63,6%. Согласно официальной информации, в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года стоимость коммунальных услуг выросла в среднем на 19,3%.

В частности, больше всего подорожал вывоз бытовых отходов и услуги по управлению многоквартирными домами. Об этом пишет 24 tv.ua.

Также повысились тарифы на содержание и ремонт жилья, а также водоснабжение и канализацию. В то же время, цены на ряд основных коммунальных услуг, в частности на природный газ, горячую воду и отопление, остались неизменными.

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