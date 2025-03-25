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Общество
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В Украине ужесточают правила проверки счетчиков: что изменится для потребителей

Начиная с 2025 года в Украине вводятся обновленные требования по проверке счетчиков. В связи с этим жителям многоквартирных домов необходимо обеспечить коммунальным службам доступ к средствам учета.

Обновленные требования распространяются на все многоквартирные дома в Украине. В частности, отныне проверку водяных счетчиков будут проводить каждые три месяца, что значительно чаще, чем раньше. Об этом сообщает UAportla со ссылкой на сайт «На пенсии».

Как отмечается, оповещение о проверке будут присылать заблаговременно различными методами, в частности:

  • личным уведомлением с подписью получателя;
  • заказным письмом;
  • SMS или другим способом, подтверждающим факт получения.

Если владелец жилья не обеспечит доступ коммунальным службам к счетчикам, ему могут грозить административные штрафы.

Последствия несвоевременной поверки счетчика

В этом случае объем потребленной воды будет определяться по стандартным нормам, а не по данным счетчика. Это, в свою очередь, повлечет повышение стоимости платежей за воду и увеличение суммы за коммунальные услуги.

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