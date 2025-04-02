В Украине установили единые условия выплаты пенсий: о чем идет речь

В Украине приняли новое постановление, изменившее правила выплаты пенсий для престарелых. Она устанавливает единые условия получения пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождение.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики. Согласно новым правилам, проживающие на территории Украины пенсионеры, на временно оккупированных территориях или за рубежом, будут получать пенсии на одинаковых условиях. Если граждане находятся за пределами страны более 183 дней в году или получили временную защиту без оформления документов на постоянное проживание, они также имеют право на пенсию.

Этот порядок не распространяется на граждан, получающих пенсии или страховые выплаты из международных договоров с другими странами.

Новый документ отменяет дискриминационные положения предыдущего постановления Кабмина, которое более десяти лет создавало трудности для многих переселенцев. Раньше оформление пенсий было возможно только через Сбербанк и требовало справки переселенца.

Выплата пенсий осуществляется через Укрпочту или уполномоченные банки на территории Украины. Тем не менее, на временно оккупированных территориях для получения пенсии необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря каждого года. Если в течение шести месяцев нет расходных операций на счете или не проведена физическая идентификация, выплата пенсии будет прекращена.

Для граждан, остающихся на оккупированной территории или выехавших на подконтрольную Украине территорию, пенсия выплачивается только при условии, что они не получают пенсионные выплаты от России. Это подтверждается заявлением в Пенсионный фонд.

До конца 2025 года Пенсионному фонду поручено проверить пенсионные дела проживающих на неподконтрольных территориях или уехавших оттуда. Также пенсионеры, временно находящиеся за границей, должны пройти физическую идентификацию до конца календарного года для продления выплат.