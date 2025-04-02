В Україні створять 12 європейських цифрових інноваційних хабів

Євросоюз обрав 12 професійних обʼєднань в Україні, які будуть перетворені на цифрові інноваційні хаби і приєднані до мережі програми «Цифрова Європа».

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Європейський Союз визначив майбутні цифрові інноваційні хаби в Україні, які приєднаються до європейської мережі в межах програми ЄС «Цифрова Європа», — йдеться в повідомленні.

Переможцями конкурсу стали 12 об’єднань, які готові впроваджувати інновації та цифрову трансформацію для українських підприємств і державних установ.

Шість із них отримають фінансування ЄС на створення й функціонування європейських цифрових інноваційних хабів (ЄЦІХ). Серед них Інститут фізики НАН України (спеціалізація — енергоефективність), ГС «Харківський кластер інформаційних технологій» (спеціалізація – енергетика, агропромисловість, кібербезпека та тестування нових технологій), КНЕУ ім.В.Гетьмана (спеціалізація — штучний інтелект, кібербезпека, високопродуктивні обчислення, цифрова освіта та підтримка стартапів) тощо.

Всі 12 обʼєднань отримають консультативну допомогу на початкових етапах своєї діяльності від уряду Німеччини.

Загальний бюджет підтримки хабів в Україні за участі ЄС становить 4,5 млн євро. Грант покриє половину вартості створення та діяльності хабу до кінця 2027 року. Решту 50% повинен покрити учасник.

Хаби надаватимуть бізнесу та громадському сектору послуги з доступу до технологій та компетенцій, підвищення кваліфікації працівників, підтримки пошуку інвесторів та партнерів за кордоном.

ЄЦІХ запрацюють в Україні у 2025 році після підписання грантових угод.

Як повідомлялося, на фінансування технологічних проєктів у колаборації із європейськими партнерами для українських розробників в програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа» передбачені €6 мільярдів.