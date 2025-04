В Україні запускають портал про цифрову екосистему

Міністерство цифрової трансформації запускає Digital State UA — першу платформу, що представляє цифрову екосистему України на глобальному рівні та демонструє, як українські технології, цифрові рішення й інновації змінюють країну.

Про це повідомляє Мінцифри, передає Укрінформ.

«Ми продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу у світі для громадян та технологічного бізнесу. І в напрямі цифровізації Україна не просто переймає досвід інших країн, а й упроваджує технології та інновації, які цікаві світу. Саме тому ми запускаємо портал Digital State UA, який на реальних кейсах транслюватиме, як цифровізація змінює Україну. Портал стане вікном для глобальної спільноти, об’єднає державні ініціативи, громадський і приватний сектор, а також зміцнить сприйняття України як цифрового лідера Європи», — сказав віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що платформа Digital State UA не лише висвітлює проєкти Міністерства цифрової трансформації, а й репрезентує весь український ринок GovTech, IT, Tech та показує приклади співпраці держави, громадського й приватного секторів.

Зокрема, на платформі Digital State UA:

Розповідаємо світу про цифрову Україну — як побудована наша екосистема, з яких ініціатив складається і як працює на національному та регіональному рівнях;

Демонструємо реальні кейси — історії успіху українських цифрових продуктів та сервісів, які працюють і змінюють життя мільйонів;

Висвітлюємо українські GovTech- та IT-рішення, які мають потенціал до масштабування на глобальних ринках;

Розміщуємо міжнародні та українські дослідження (як-от Brookings, World Bank);

Публікуємо експертні колонки від представників урядів, очільників фондів, керівників міжнародних компаній, СЕО стартапів та лідерів цифрової трансформації.

До створення матеріалів залучені лідери українського технологічного сектору, міжнародні аналітичні центри, громадські ініціативи та медіа. Їхні публікації вже доступні на платформі. Digital State UA поповнюватиметься новинами завдяки співпраці з IT Ukraine Association, GovTech Alliance of Ukraine, Global Government Technology Centre in Kyiv, Diia.City United, Scroll.media.

Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації України та став можливим завдяки підтримці USAID та UK Dev у межах програми DTA, яка виконувалася Фондом Євразія, та підтримці Швейцарії в межах програми EGAP, яка виконується Фондом Східна Європа.