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Общество
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В Украину приедет франко-британская миссия: о чем идет речь

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни франко-британская миссия отправится в Украину для укрепления ее армии. Кроме того, после возможного заключения мирного соглашения союзники рассматривают вариант развертывания своих сил.

Такое заявление Макрон сделал 27 марта на брифинге после встречи в Париже «коалиции желающих» – группы стран, поддерживающих Украину. Он также сообщил, что ЕС ускорит выплату кредитов, согласованных на саммите G7.

Французский лидер подчеркнул, что союзники Украины единодушны в позиции по сохранению санкций против России. Также Макрон заявил, что вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером будет координировать усилия этой коалиции.

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По его словам, в случае перемирия некоторые европейские страны могут оперативно развернуть свои силы в Украине. В то же время, он подчеркнул, что эти подразделения не будут миротворческими, не будут действовать на линии фронта и не будут заменять украинскую армию. Их целью станет долгосрочная поддержка и сдерживание возможной российской агрессии.

Макрон уточнил, что из-за отсутствия полного согласия среди союзников эти силы сформируют всего несколько государств-членов коалиции.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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