В Укрзализныце подтвердить масштабную кибератаку на онлайн-системы: что повреждено

В воскресенье, 23 марта, в ИТ-инфраструктуре «Укрзализныци» произошел технический сбой, повлекший временное прекращение работы онлайн-сервисов компании. Впоследствии стало известно, что причиной послужила масштабная кибератака, направленная на системы перевозчика.

Об этом сообщила пресс-служба компании. По официальной информации, «Укрзализныця» подверглась сложной целевой атаке. Возобновление работы цифровых сервисов продолжалось в течение всего дня и продолжается. Специалисты компании совместно с кибердепартаментом Службы безопасности Украины работают над устранением последствий инцидента.

Несмотря на ситуацию, движение поездов происходит стабильно, без сбоев или задержек. Все операционные процессы организованы в резервном режиме, что позволило избежать серьезных остановок в работе железной дороги.

Как пояснили в компании, учитывая предыдущие кибератаки, на предприятии действуют специальные протоколы резервирования данных. Однако последний инцидент оказался сложнее предыдущих. Атака была многоуровневой и нестандартной, поэтому перед полноценным восстановлением из резервных копий все системы проходят тщательную проверку уязвимости с участием киберспециалистов и партнеров компании.

Пока работа онлайн-сервисов не возобновлена, купить билеты можно только в железнодорожных кассах. Для удобства пассажиров было увеличено количество работников и удлинены графики работы касс. Временно, 24 и 25 марта, открыта продажа международных билетов в кассах, обычно реализуемых онлайн.

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Кроме того, пассажирам, не успевающим купить билет в кассе, разрешено направляться сразу к поезду. Проводники проинформированы об алгоритме оформления проезда на месте. В компании отмечают, что могут быть ограничения по доступности мест в разных классах, однако усилия направлены на то, чтобы все желающие смогли воспользоваться железнодорожным транспортом.

Для тех, кто планирует вернуть билеты на рейсы с отправлением 24 марта, предусмотрена возможность совершить это онлайн. Для этого достаточно за час до отправления поезда на электронную почту «Укрзализныци» отправить фото или скан-копию билета вместе с контактным номером телефона. Обработка запросов будет продолжаться до трех дней после полноценного возобновления работы систем.

По состоянию на 23 марта оставались недоступными онлайн-продажа билетов через приложение и сайт компании, а также онлайн-заказ дополнительных услуг. Укрзализныця призывает пассажиров следить за обновлениями через свои официальные страницы в социальных сетях.

Также, пока продолжаются восстановительные работы, компания разрешила продажу билетов на все международные рейсы, которые отправляются 23 и 24 марта, непосредственно в вокзальных кассах. Приобрести их можно было начиная с 10:00 утра до полного возобновления работы онлайн-систем.

Напомним, ранее мы рассказывали, о каких неожиданных бесплатных возможностях не догадываются пассажиры Укрзализныци.

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