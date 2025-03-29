Суббота, 29 марта, 2025
10.4 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Важный экзамен для Реала и Леганеса

В субботу, 29 марта, мадридский Реал примет Леганеса на стадионе Сантьяго Бернабеу. Этот матч 29-го тура Ла Лиги привлекает внимание болельщиков, ведь встречаются действующий чемпион и новичок элиты, а значение поединка велико для обеих команд.

Для Реала это противостояние имеет принципиальное значение в погоне за чемпионство. После 28 туров «сливочные» идут вторыми, имея 60 очков, и отстают от лидера Барселоны на три очка. Потеря очков с аутсайдером может дорого стоить мадридцам, так что команда Карло Анчелотти настроена решительно. На собственном поле Реал в этом сезоне почти безупречен, так что болельщики ожидают очередной победы в родных стенах.

Для Леганеса каждое очко на вес золота в борьбе за выживание. Новичок Ла Лиги занимает 18-е место с 27 очками. Команда Борхи Хименеса одержала всего шесть побед в 28 турах, а на выезде выступает неудачно — всего 10 очков в 14 матчах. История встреч тоже не в пользу гостей: в 9 матчах Ла Лиги против Реала ни одной победы (только две ничьи).

Несмотря на статистику, списывать гостей не стоит. В декабре Леганес уже произвел сенсацию, обыграв Барселону на ее поле (1:0). Хотя после зимней паузы «пепинерос» сбавили обороты (после победы над Хетафе уступили Сельти и Бетису), на игру против гранда они выходят без давления. Реал должен быть осторожным: после матчей сборных лидеры могут быть не в оптимальных кондициях, поэтому Анчелотти может провести ротацию. Вероятно, в воротах «сливочных» появится украинский голкипер Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа на этот раз вне заявки.

Для болельщиков этот матч – больше, чем рядовой тур чемпионата. Поклонники Реала ожидают яркой игры и результата, который сохранит шансы на титул. Поклонники Леганеса имеют возможность увидеть свою команду на Бернабеу и помечтать об очередной сенсации. Противостояние фаворита и аутсайдера привлекает много болельщиков, ведь оба клуба крайне мотивированы: одни – борются за титул, а другие – за выживание. Поэтому субботний поединок в Мадриде обещает быть особенно интересным.

Горячее за неделю

Культура

Король Чарльз ІІІ попал в больницу из-за побочных эффектов лечения рака: что известно

0
В феврале 2024 года британский монарх король Чарльз...
Экономика

Ляшко рассказал, как правительство планирует не допустить роста стоимости лекарства в аптеках

0
С начала текущего месяца, согласно решению Кабмина, отечественные аптечные...
Общество

DWF Labs запускает фонд в $250 миллионов

0
DWF Labs, один из ведущих игроков на рынке цифровых...
Статьи

День ангела Анны 2025: поздравления и милые открытки 3 февраля

0
3 февраля праздник именин отмечают все женщины и...
Общество

Российская армия атаковала Днепр дронами: ранены, повреждены предприятия и жилые дома, сгорели более 60 авто (фото)

0
В результате российской атаки дронами на Днепр пострадали три...

Новое на сайте

Предыдущая статья
СМИ раскрыли дату возвращения Деонтея Уайлдера в ринг

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

У Резерв+ появилась возможность оформления отсрочки для людей с инвалидностью

0
В приложении "Резерв+" стала доступна возможность оформления отсрочки для...

Украинцам поступают платежки с фиктивными долгами за газ: что говорит «Нафтогаз»

0
Клиенты "Нефтегаза" (обслуживающего 98% населения, более 12 миллионов домохозяйств)...

Матч Украина – Бельгия: игра, выходящая за пределы спорта

0
Футбол всегда был больше, чем просто игра. Это способ...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.