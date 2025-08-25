Понедельник, 25 августа, 2025
С 1 октября украинские школьники начнут зарабатывать мрійки — внутреннюю валюту в приложении «Мрия». Как их заработать и как потратить.
Общество
Время чтения 1 мин.

Валюта для школьников: как зарабатывать мрійки в «Мрии», как их тратить и с какого числа запустят

С 1 октября 2025 года в Украине запускается совершенно новый подход к школьному обучению — цифровая валюта «мрійки» станет частью образовательного приложения «Мрия». Это внутренняя система мотивации для учеников, которая позволяет зарабатывать мрійки за знания, а затем обменивать их на реальные товары и услуги. Проект официально стартует в режиме бета-тестирования, а с начала 2026 года будет доступен для всех школ страны, которые присоединились к платформе. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на сообщение Михаила Фёдорова.

@michael.fedorov Внутрішня валюта у школах вже восени. #школа #навчання #батьки ♬ оригінальний звук — Михайло Федоров

Новая валюта — это не просто игра. Это серьёзный элемент геймификации, направленный на повышение вовлечённости школьников в процесс обучения. Ниже рассказываем, когда всё заработает, как заработать мрійки, где и как можно будет ими расплачиваться, и почему это может изменить систему образования в Украине.

Как школьники смогут зарабатывать мрійки в приложении «Мрия»

Каждый ученик, зарегистрированный в системе «Мрия», получит доступ к специальному разделу с заданиями. Это не просто тесты — это интерактивные задания по школьным предметам, которые будут индивидуально подбираться системой. После выполнения:

  • искусственный интеллект анализирует ответы ученика;
  • за правильные решения начисляются баллы — «огоньки»;
  • накопленные огоньки автоматически переводятся в мрійки — виртуальную валюту;
  • мрійки сохраняются в личном профиле и доступны для использования.

Дополнительные мрійки можно будет получить за прогресс. Например, если ученик улучшил свою оценку по английскому языку с 9 до 10 баллов, система это учтёт и начислит бонус. Также мрійки можно заработать за систематичность, выполнение всех заданий, участие в проектах, даже за активность и старания.

Формат заданий будет разным: от текстовых задач до видео, мультимедийных тестов и креативных кейсов. Это не только проверка знаний, но и развитие логики, критического мышления, креативности.

Как можно потратить мрійки: от кино до бонусов в магазинах

Мрійки можно будет обменивать на реальные призы и бонусы в партнерских точках. Список партнёров будет отображаться в приложении и регулярно обновляться.

На что можно будет потратить мрійки:

  • походы в кинотеатр — скидка или бесплатный билет;
  • товары в магазинах — от канцелярии до гаджетов;
  • образовательные бонусы — доступ к дополнительным курсам, вебинарам, тренингам;
  • развлечения — квесты, абонементы, кружки, мастер-классы;
  • внутренние привилегии — аватары, значки, ранги, открытие новых уровней в «Мрии».

Это превращает обычное обучение в увлекательную игру, где есть реальная польза. Самое главное — это не лотерея и не случайность. Каждая мрійка — результат конкретного усилия ребёнка.

С какого числа заработает система мрійок: ключевые даты

Система внедряется постепенно:

  • с 1 октября 2025 года — бета-тестирование среди 10–15 тысяч учеников в пилотных школах;
  • с 1 января 2026 года или в первом квартале 2026 года — полноценный запуск на всю страну для всех школ, подключённых к системе «Мрия».

На момент запуска к платформе уже подключились около 2000 украинских школ, и число ежедневно растёт. В каждой школе, участвующей в тестировании, работают специально обученные наставники — 58 тренеров «Мрии», которые помогают учителям и ученикам освоиться с новой системой.

Как расплачиваться мрійками: технические и практические аспекты

  • Всё происходит внутри приложения. В личном кабинете у ребёнка отображается количество накопленных мрійок.
  • Система показывает доступные бонусы в его регионе, с указанием, сколько мрійок нужно на тот или иной приз.
  • Обмен происходит автоматически, через QR-код или специальный код, который предоставляется после обмена.

Родители также будут видеть, на что ребёнок тратит мрійки, и при желании — одобрять или ограничивать определённые действия.

Почему мрійки — это больше, чем игра: настоящая трансформация мотивации

Геймификация давно доказала свою эффективность в образовании, но в Украине это впервые делается на государственном уровне. Мрійки:

  • поощряют не только результат, но и прогресс;
  • делают обучение осмысленным и мотивирующим;
  • развивают внутрішню мотивацію и цілеспрямованість;
  • учат фінансовій грамотності з дитинства;
  • формируют у детей навык «работаю — получаю — распоряжаюсь».

Главная цель — вернуть интерес к учёбе, показать детям, что их знания имеют ценность, и каждый успех можно превратить в реальное достижение.

Мрійки — это шаг в будущее украинского образования

Украинская система образования делает качественный скачок в сторону цифровизации, персонализации и мотивации. Внутренняя валюта мрійки — это только первый шаг. За ним стоит целая философия: от пассивного запоминания — к активному развитию, от контроля — к доверию, от устаревших программ — к динамичным, живым знаниям.

Что ещё даёт «Мрия» — не только валюта для школьников

Цифровая платформа «Мрия» — это не просто место для заданий. Это полноценная образовательная среда, в которой:

  • создаётся Mriya-ID — персональный цифровой паспорт школьника, с его оценками, активностью, интересами и индивидуальными успехами;
  • формируется персонализированная траектория обучения на основе сильных сторон ребёнка;
  • работает контент-библиотека — сотни интерактивных уроков, видео, тренажёров;
  • для учителей предусмотрены электронные дневники, инструменты для оценки, обратной связи, планирования занятий;
  • родители получают удобный доступ к прогрессу ребёнка в реальном времени, а также уведомления, отчёты и общение с педагогами в одном интерфейсе.

Все элементы связаны между собой и работают в одном приложении, созданном с современным дизайном, ориентированным на простоту и эффективность.

Мрия — это не просто приложение, а целый цифровой освітній світ, где каждый ребёнок — герой своей образовательной истории.

Ранее мы писали о том, что в Украине стартовала программа «Пакет школьника»: как получить 5 000 гривен через «Дію».


