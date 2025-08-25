С 1 октября 2025 года в Украине запускается совершенно новый подход к школьному обучению — цифровая валюта «мрійки» станет частью образовательного приложения «Мрия». Это внутренняя система мотивации для учеников, которая позволяет зарабатывать мрійки за знания, а затем обменивать их на реальные товары и услуги. Проект официально стартует в режиме бета-тестирования, а с начала 2026 года будет доступен для всех школ страны, которые присоединились к платформе. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на сообщение Михаила Фёдорова.
@michael.fedorov Внутрішня валюта у школах вже восени. #школа #навчання #батьки ♬ оригінальний звук — Михайло Федоров
Новая валюта — это не просто игра. Это серьёзный элемент геймификации, направленный на повышение вовлечённости школьников в процесс обучения. Ниже рассказываем, когда всё заработает, как заработать мрійки, где и как можно будет ими расплачиваться, и почему это может изменить систему образования в Украине.
Как школьники смогут зарабатывать мрійки в приложении «Мрия»
Каждый ученик, зарегистрированный в системе «Мрия», получит доступ к специальному разделу с заданиями. Это не просто тесты — это интерактивные задания по школьным предметам, которые будут индивидуально подбираться системой. После выполнения:
- искусственный интеллект анализирует ответы ученика;
- за правильные решения начисляются баллы — «огоньки»;
- накопленные огоньки автоматически переводятся в мрійки — виртуальную валюту;
- мрійки сохраняются в личном профиле и доступны для использования.
Дополнительные мрійки можно будет получить за прогресс. Например, если ученик улучшил свою оценку по английскому языку с 9 до 10 баллов, система это учтёт и начислит бонус. Также мрійки можно заработать за систематичность, выполнение всех заданий, участие в проектах, даже за активность и старания.
Формат заданий будет разным: от текстовых задач до видео, мультимедийных тестов и креативных кейсов. Это не только проверка знаний, но и развитие логики, критического мышления, креативности.
Как можно потратить мрійки: от кино до бонусов в магазинах
Мрійки можно будет обменивать на реальные призы и бонусы в партнерских точках. Список партнёров будет отображаться в приложении и регулярно обновляться.
На что можно будет потратить мрійки:
- походы в кинотеатр — скидка или бесплатный билет;
- товары в магазинах — от канцелярии до гаджетов;
- образовательные бонусы — доступ к дополнительным курсам, вебинарам, тренингам;
- развлечения — квесты, абонементы, кружки, мастер-классы;
- внутренние привилегии — аватары, значки, ранги, открытие новых уровней в «Мрии».
Это превращает обычное обучение в увлекательную игру, где есть реальная польза. Самое главное — это не лотерея и не случайность. Каждая мрійка — результат конкретного усилия ребёнка.
С какого числа заработает система мрійок: ключевые даты
Система внедряется постепенно:
- с 1 октября 2025 года — бета-тестирование среди 10–15 тысяч учеников в пилотных школах;
- с 1 января 2026 года или в первом квартале 2026 года — полноценный запуск на всю страну для всех школ, подключённых к системе «Мрия».
На момент запуска к платформе уже подключились около 2000 украинских школ, и число ежедневно растёт. В каждой школе, участвующей в тестировании, работают специально обученные наставники — 58 тренеров «Мрии», которые помогают учителям и ученикам освоиться с новой системой.
Как расплачиваться мрійками: технические и практические аспекты
- Всё происходит внутри приложения. В личном кабинете у ребёнка отображается количество накопленных мрійок.
- Система показывает доступные бонусы в его регионе, с указанием, сколько мрійок нужно на тот или иной приз.
- Обмен происходит автоматически, через QR-код или специальный код, который предоставляется после обмена.
Родители также будут видеть, на что ребёнок тратит мрійки, и при желании — одобрять или ограничивать определённые действия.
Почему мрійки — это больше, чем игра: настоящая трансформация мотивации
Геймификация давно доказала свою эффективность в образовании, но в Украине это впервые делается на государственном уровне. Мрійки:
- поощряют не только результат, но и прогресс;
- делают обучение осмысленным и мотивирующим;
- развивают внутрішню мотивацію и цілеспрямованість;
- учат фінансовій грамотності з дитинства;
- формируют у детей навык «работаю — получаю — распоряжаюсь».
Главная цель — вернуть интерес к учёбе, показать детям, что их знания имеют ценность, и каждый успех можно превратить в реальное достижение.
Мрійки — это шаг в будущее украинского образования
Украинская система образования делает качественный скачок в сторону цифровизации, персонализации и мотивации. Внутренняя валюта мрійки — это только первый шаг. За ним стоит целая философия: от пассивного запоминания — к активному развитию, от контроля — к доверию, от устаревших программ — к динамичным, живым знаниям.
Что ещё даёт «Мрия» — не только валюта для школьников
Цифровая платформа «Мрия» — это не просто место для заданий. Это полноценная образовательная среда, в которой:
- создаётся Mriya-ID — персональный цифровой паспорт школьника, с его оценками, активностью, интересами и индивидуальными успехами;
- формируется персонализированная траектория обучения на основе сильных сторон ребёнка;
- работает контент-библиотека — сотни интерактивных уроков, видео, тренажёров;
- для учителей предусмотрены электронные дневники, инструменты для оценки, обратной связи, планирования занятий;
- родители получают удобный доступ к прогрессу ребёнка в реальном времени, а также уведомления, отчёты и общение с педагогами в одном интерфейсе.
Все элементы связаны между собой и работают в одном приложении, созданном с современным дизайном, ориентированным на простоту и эффективность.
Мрия — это не просто приложение, а целый цифровой освітній світ, где каждый ребёнок — герой своей образовательной истории.
