Понедельник, 24 марта, 2025
8.7 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Вблизи Одессы зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9: подробности

Сегодня, 24 марта 2025 года, в 10:14 в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Ячейка залегала на глубине 129 километров.

Об этом сообщили в Национальном институте исследований и разработок физики Земли (Румыния).

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился примерно в 37 километрах к западу от города Фокшаны и в 62 километрах к северу от Бузеу.

Вероятно, слабые колебания почвы могли ощутить и жители Одесской области, в частности Измаильского района.

Горячее за неделю

Общество

Почему корпорации массово покупают BTC?

0
Компания Strategy привлекла $711,2 млн путем выпуска привилегированных акций...
Политика

Зачем Киевстар приобрел Uklon и как это повлияет на цифровые услуги в Украине?

0
Сумма сделки составила $155,2 млн. Глобальный цифровой оператор...
Политика

Что такое Manus AI и почему он является суперальтернативой ChatGPT?

0
Вот все, что нужно знать о Manus AI....
Политика

Как создать эффективный контент-план для вашего блога: пошаговая инструкция

0
Перед созданием контента необходимо понять, зачем он нужен....
Общество

IAB MIXX Awards 2025: что нужно знать о конкурсе

0
Лучшие представители digital-индустрии Украины уже начали борьбу за победу...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Xiaomi представила 15 Ultra, який випередив iPhone: камера Leica, потужне залізо та оновлений дизайн

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Что лучше съесть перед бегом? ТОП-5 продуктов

0
Мы также расскажем, какие закуски нужно есть после...

Снукерний трилер: Кайрен Вілсон здолав Джадда Трампа в епічному фіналі Players Championship

0
Англійський снукерист Кайрен Вілсон здобув драматичну перемогу над першим...

Норвежцы снова на вершине: чего ждать от биатлона после прощания Бьо?

0
Финальный этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене начался...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.