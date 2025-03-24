Вблизи Одессы зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9: подробности

Сегодня, 24 марта 2025 года, в 10:14 в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Ячейка залегала на глубине 129 километров.

Об этом сообщили в Национальном институте исследований и разработок физики Земли (Румыния).

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился примерно в 37 километрах к западу от города Фокшаны и в 62 километрах к северу от Бузеу.

Вероятно, слабые колебания почвы могли ощутить и жители Одесской области, в частности Измаильского района.