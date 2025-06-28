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Британские власти начали отказывать украинским беженцам в убежище. В чём причина отказов и как это влияет на судьбы людей?
Британские власти начали отказывать украинским беженцам в убежище. В чём причина отказов и как это влияет на судьбы людей?
Общество
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Великобритания начала отказывать украинцам в убежище – The Guardian

Министерство внутренних дел Великобритании всё чаще отказывает украинцам в предоставлении убежища, утверждая, что возвращение в Украину безопасно. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на The Guardian.

Всё больше украинцев обращаются к британским юристам из-за отклонённых заявок на статус беженца. Многие из них не могут вернуться на родину, так как их дома были разрушены в результате российских обстрелов.

Юрист Галина Семчак, иммиграционный юрист в юридической компании Sterling Law, рассказала, что среди тех, кому отказали в убежище, есть одинокая мать из Никополя, мужчина с нарушением зрения и отец ребёнка, родившегося в Великобритании. Отказы обычно объясняются тем, что риски, связанные с конфликтом, не являются достаточным основанием для получения статуса беженца, так как, по мнению властей, украинцы могут переехать в более безопасные районы страны.

Однако Семчак подчеркнула, что такая оценка не отражает реальную ситуацию в Украине, где продолжается жестокая война, а интенсивность обстрелов за последние месяцы значительно увеличилась. По её словам, украинским беженцам угрожает реальная опасность – от бомбардировок и принудительной мобилизации до разлучения с близкими и психологических травм.

По программе временной защиты украинцы могут находиться в Великобритании до 18 месяцев. Однако неопределённость относительно будущего вызывает дополнительный стресс у беженцев.

Министерство внутренних дел Великобритании в комментарии The Guardian заявило, что с начала вторжения России в страну было предоставлено убежище более чем 300 тысячам украинцев. При этом в ведомстве подчеркнули, что ни один заявитель не будет вынужден вернуться в Украину, если ему угрожает реальная опасность.

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Фото: Getty Images

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