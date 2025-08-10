С начала 2025 года власти Великобритании начали массово отказывать украинцам в получении статуса постоянного жителя. В обновлённых рекомендациях Министерства внутренних дел указано, что западные регионы Украины признаны достаточно безопасными, и именно этот аргумент стал основной причиной отказов. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на BBC.

Несмотря на это, нынешние отказы не вынуждают украинцев немедленно покидать страну — действующие визы можно продлить ещё на 18 месяцев. Однако для многих это стало источником неопределённости и затруднило планирование дальнейшей жизни в стране, которая за годы войны стала для них вторым домом.

Программа Homes for Ukraine стартовала в марте 2022 года и позволила украинцам без родственников или иных связей в Британии получить приглашение от местных спонсоров. Участники получали трёхлетнее право на работу, обучение, доступ к медицине, социальным выплатам, а также минимум полгода проживания в семье спонсора.

С марта 2022 по март 2025 года по этой программе в Великобританию прибыли около 165 тысяч украинцев. С самого начала власти подчёркивали, что она является временной мерой для обеспечения безопасного пребывания в условиях войны, а не способом иммиграции.

В официальных документах подчёркивается:

«Мы всегда ясно говорили, что программы, связанные с Украиной, не предназначены для иммиграции в Великобританию. Это соответствует позиции правительства Украины, которому важно, чтобы его граждане вернулись и участвовали в восстановлении страны, когда это станет возможным».

До ноября 2024 года украинцы, прожившие в Британии легально более десяти лет, могли рассчитывать на получение ПМЖ. Однако изменения в миграционных правилах, внесённые Home Office, исключили такую возможность для участников украинских визовых схем.

Часть украинцев пытается добиться постоянного статуса другим способом — через оформление статуса беженца. Такой статус предоставляется при наличии риска преследования по одному из пяти критериев Женевской конвенции 1951 года: раса, религия, национальность, политические убеждения или принадлежность к определённой социальной группе.

