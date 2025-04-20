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Великобритания призвала Россию прекратить огонь полностью, а не ограничиваться однодневным «пасхальным перемирием», продолжая атаки.
Великобритания призвала Россию прекратить огонь полностью, а не ограничиваться однодневным «пасхальным перемирием», продолжая атаки.
Общество
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Великобритания потребовала от России полного прекращения огня, а не однодневного перемирия

Министерство иностранных дел Великобритании призвало Россию полностью прекратить боевые действия против Украины, а не ограничиваться временной паузой. Заявление опубликовано на фоне так называемого «пасхального перемирия», о котором объявил Владимир Путин. Об этом пишет DNEWS со ссылкой Reuters.

«Украина обязалась соблюдать полное прекращение огня. Мы призываем Россию сделать то же самое», — подчеркнули в Лондоне.

По мнению британской стороны, такое решение могло бы создать условия для реальных переговоров и достижение справедливого, прочного мира.

«Сейчас настал момент для Путина продемонстрировать серьёзное намерение добиться мира — путём прекращения своего варварского вторжения», — добавили в заявлении.

Президент России объявил о 30-часовой «пасхальной паузе» вскоре после того, как Вашингтон выразил готовность выйти из переговорного процесса в случае отсутствия прогресса со стороны Москвы и Киева.

Тем не менее, по данным украинской стороны, Россия продолжает атаковать отдельные направления на фронте. Сегодня, 20 апреля, Владимир Зеленский сообщил об утреннем докладе главнокомандующего ВСУ, подтвердив, что российская армия не прекращает наступательных действий, несмотря на заявления о перемирии.

Некоторые аналитики уже расценивают «пасхальную инициативу» Путина как элемент политической игры Кремля. На фоне продолжающихся обстрелов такие жесты рассматриваются как попытка создать иллюзию мирных намерений.

Ранее мы писали о том, что Принц Гарри неожиданно посетил Украину: герцог Сассекский навестил украинских ветеранов.

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