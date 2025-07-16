Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на дополнительные 90 дней, до 5 ноября 2025 года. Это решение было принято на основе двух законопроектов — №13471 и №13472. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на публикацию народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно информации от народного депутата Ярослава Железняка, проголосовавшего за продолжение действия военного положения и мобилизации, поддержку в парламенте получили оба законопроекта. Так, за продолжение военного положения проголосовали 320 депутатов, а за мобилизацию — 304. Единственным депутатом, кто высказался против, стал Алексей Гончаренко.

Это уже 16-й раз, когда Рада продлевает данные меры с начала полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта 14 июля, предложив продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней — с 7 августа по 5 ноября 2025 года. После этого решения, президент должен подписать соответствующие указания.

Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал важный закон об отпусках военных: что изменилось.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua