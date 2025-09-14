Начало третьей недели сентября приносит в Украину переменчивую, но преимущественно благоприятную погоду. В этот понедельник большинство регионов порадуют умеренным теплом и отсутствием осадков. Несмотря на то что ночи становятся прохладнее, дневные температуры по‑прежнему достигают летних отметок. Где будет ясно, а где возможен дождь — рассказываем подробно.
Украинцы начинают понедельник с комфортных условий: без резких температурных скачков, с умеренным ветром и стабильным атмосферным давлением. Но при этом синоптики фиксируют локальные облачные фронты, особенно в западных и южных регионах. DNEWS рассмотрит синоптическую картину по стране и детально — по столице.
Общая характеристика погоды на 15 сентября 2025 года
Атмосферная ситуация 15 сентября обусловлена влиянием тёплого фронта с юго-востока и остаточным влиянием циклона, который ранее затронул запад страны. Именно поэтому в большинстве областей будет наблюдаться переменная облачность, а осадки возможны лишь локально — преимущественно в виде слабого дождя в утренние часы.
Дневная температура воздуха по стране колеблется от +21°C до +30°C. Ночью — от +14°C до +16°C. УФ-индекс — 4, что соответствует умеренному уровню солнечного излучения. Ветер слабый, южный и юго-восточный, со скоростью 1–3 м/с. Атмосферное давление стабильно держится в пределах нормы — от 750 до 753 мм рт. ст.
Перед тем как перейти к почасовому прогнозу для Киева, рассмотрим погодную ситуацию в региональных центрах.
Погода в городах Украины: от Львова до Луганска
Погодные условия по Украине варьируются от ясного неба в центральных и восточных регионах до сплошной облачности с дождём на западе.
Погода в центральной Украине
Киев: переменная облачность, до +24°C, без осадков
Полтава: небольшая облачность, +26°C, комфортно
Кропивницкий: облачно с прояснениями, до +28°C, возможен лёгкий ветер
Черкассы: ясно, +25°C, давление стабильное
Чернигов: ясно, +25°C, влажность 42%
Житомир: облачно с прояснениями, +22°C, без дождя
Восточные регионы
Харьков: переменная облачность, +28°C, осадков не предвидится
Донецк: небольшая облачность, +27°C, ветер юго-западный
Луганск: ясно, до +30°C — самое тёплое место в Украине
Сумы: ясно, +25°C, атмосферное давление повышено
Западные регионы
Львов: сплошная облачность и сильный дождь, температура +21°C
Ужгород: облачно с прояснениями, +21°C, вероятность осадков до 40%
Ровно: переменная облачность, +22°C, утренние дожди
Луцк: переменная облачность, +21°C
Тернополь: пасмурно, +23°C
Хмельницкий: облачно с прояснениями, +23°C
Ивано-Франковск: сплошная облачность, +21°C
Черновцы: облачно, +23°C, возможна небольшая морось
Южные регионы
Одесса: ясно, +26°C, комфортный уровень влажности
Николаев: облачно, мелкий дождь, +19°C
Херсон: пасмурно, +24°C
Симферополь: переменная облачность, +25°C
Севастополь: ясно, +26°C
Ялта: переменная облачность, +25°C
Теперь разберём, что ожидает жителей столицы в течение суток.
Почасовой прогноз погоды в Киеве на 15 сентября 2025 года
В Киеве 15 сентября будет по-осеннему мягко и приятно. Сохраняется комфортный температурный режим без резких перепадов. Синоптики не прогнозируют осадков, но в течение дня ожидается переменная облачность.
Основные метеопоказатели:
- Температура воздуха: от +14°C ночью до +24°C днём
- Атмосферное давление: 751–753 мм рт. ст., без скачков
- Влажность: в пределах 35–62%, в утренние часы — выше
- Ветер: южный и юго-восточный, до 2 м/с
- Осадки: вероятность минимальна, до 14% в обед
- УФ-индекс: 4 — умеренный уровень, защита от солнца желательна
Погода по часам в Киеве:
- 00:00 — +16°C, 57% влажность, ветер SE 1 м/с, давление 751 мм, облачно с прояснениями
- 03:00 — +14°C, 58%, ветер S 2 м/с, давление 751 мм, облачно с прояснениями
- 06:00 — +14°C, 62%, ветер S 1 м/с, давление 752 мм, облачно с прояснениями
- 09:00 — +17°C, 59%, ветер SW 1 м/с, давление 753 мм, облачно с прояснениями
- 12:00 — +22°C, 43%, ветер SW 1 м/с, давление 752 мм, переменная облачность
- 15:00 — +24°C, 35%, ветер SW 2 м/с, давление 752 мм, небольшая облачность
- 18:00 — +22°C, 41%, ветер S 2 м/с, давление 752 мм, ясно
- 21:00 — +19°C, 52%, ветер SE 1 м/с, давление 752 мм, ясно
Восход солнца: 06:33
Закат: 19:11
Световой день: 12 часов 38 минут
Восход Луны: 23:32
Закат Луны: 16:34
Какие риски стоит учитывать
Хотя погодные условия 15 сентября не представляют особой опасности, некоторые моменты требуют внимания:
- В западных регионах возможны кратковременные ливни — не забывайте зонт
- Метеозависимым людям день подойдёт: давление стабильно, резких скачков нет
- Водителям следует учитывать утренние туманы в западных и северных областях
- Путешественникам рекомендуется выбирать восточные и южные направления — там сухо и тепло
- Агропроизводителям — хороший день для уборки урожая в большинстве регионов
Что надеть и как провести день
15 сентября — один из тех дней, когда выбор одежды зависит от времени суток. Утром и вечером пригодится лёгкая куртка, а днём будет комфортно в рубашке или футболке. Обувь — закрытая, но лёгкая.
Чем заняться:
- Прогуляться по паркам и набережным
- Посетить культурные мероприятия, ярмарки
- Провести фотосессию на фоне первых осенних красок
- Устроить выезд за город — день располагает к пикнику
- Заняться спортом или велопрогулкой
Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Украине.