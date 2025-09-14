Начало третьей недели сентября приносит в Украину переменчивую, но преимущественно благоприятную погоду. В этот понедельник большинство регионов порадуют умеренным теплом и отсутствием осадков. Несмотря на то что ночи становятся прохладнее, дневные температуры по‑прежнему достигают летних отметок. Где будет ясно, а где возможен дождь — рассказываем подробно.

Украинцы начинают понедельник с комфортных условий: без резких температурных скачков, с умеренным ветром и стабильным атмосферным давлением. Но при этом синоптики фиксируют локальные облачные фронты, особенно в западных и южных регионах. DNEWS рассмотрит синоптическую картину по стране и детально — по столице.

Общая характеристика погоды на 15 сентября 2025 года

Атмосферная ситуация 15 сентября обусловлена влиянием тёплого фронта с юго-востока и остаточным влиянием циклона, который ранее затронул запад страны. Именно поэтому в большинстве областей будет наблюдаться переменная облачность, а осадки возможны лишь локально — преимущественно в виде слабого дождя в утренние часы.

Дневная температура воздуха по стране колеблется от +21°C до +30°C. Ночью — от +14°C до +16°C. УФ-индекс — 4, что соответствует умеренному уровню солнечного излучения. Ветер слабый, южный и юго-восточный, со скоростью 1–3 м/с. Атмосферное давление стабильно держится в пределах нормы — от 750 до 753 мм рт. ст.

Перед тем как перейти к почасовому прогнозу для Киева, рассмотрим погодную ситуацию в региональных центрах.

Погода в городах Украины: от Львова до Луганска

Погодные условия по Украине варьируются от ясного неба в центральных и восточных регионах до сплошной облачности с дождём на западе.

Погода в центральной Украине

Киев: переменная облачность, до +24°C, без осадков

Полтава: небольшая облачность, +26°C, комфортно

Кропивницкий: облачно с прояснениями, до +28°C, возможен лёгкий ветер

Черкассы: ясно, +25°C, давление стабильное

Чернигов: ясно, +25°C, влажность 42%

Житомир: облачно с прояснениями, +22°C, без дождя

Восточные регионы

Харьков: переменная облачность, +28°C, осадков не предвидится

Донецк: небольшая облачность, +27°C, ветер юго-западный

Луганск: ясно, до +30°C — самое тёплое место в Украине

Сумы: ясно, +25°C, атмосферное давление повышено

Западные регионы

Львов: сплошная облачность и сильный дождь, температура +21°C

Ужгород: облачно с прояснениями, +21°C, вероятность осадков до 40%

Ровно: переменная облачность, +22°C, утренние дожди

Луцк: переменная облачность, +21°C

Тернополь: пасмурно, +23°C

Хмельницкий: облачно с прояснениями, +23°C

Ивано-Франковск: сплошная облачность, +21°C

Черновцы: облачно, +23°C, возможна небольшая морось

Южные регионы

Одесса: ясно, +26°C, комфортный уровень влажности

Николаев: облачно, мелкий дождь, +19°C

Херсон: пасмурно, +24°C

Симферополь: переменная облачность, +25°C

Севастополь: ясно, +26°C

Ялта: переменная облачность, +25°C

Теперь разберём, что ожидает жителей столицы в течение суток.

Почасовой прогноз погоды в Киеве на 15 сентября 2025 года

В Киеве 15 сентября будет по-осеннему мягко и приятно. Сохраняется комфортный температурный режим без резких перепадов. Синоптики не прогнозируют осадков, но в течение дня ожидается переменная облачность.

Основные метеопоказатели:

Температура воздуха : от +14°C ночью до +24°C днём

: от +14°C ночью до +24°C днём Атмосферное давление : 751–753 мм рт. ст., без скачков

: 751–753 мм рт. ст., без скачков Влажность : в пределах 35–62%, в утренние часы — выше

: в пределах 35–62%, в утренние часы — выше Ветер : южный и юго-восточный, до 2 м/с

: южный и юго-восточный, до 2 м/с Осадки : вероятность минимальна, до 14% в обед

: вероятность минимальна, до 14% в обед УФ-индекс: 4 — умеренный уровень, защита от солнца желательна

Погода по часам в Киеве:

00:00 — +16°C, 57% влажность, ветер SE 1 м/с, давление 751 мм, облачно с прояснениями

— +16°C, 57% влажность, ветер SE 1 м/с, давление 751 мм, облачно с прояснениями 03:00 — +14°C, 58%, ветер S 2 м/с, давление 751 мм, облачно с прояснениями

— +14°C, 58%, ветер S 2 м/с, давление 751 мм, облачно с прояснениями 06:00 — +14°C, 62%, ветер S 1 м/с, давление 752 мм, облачно с прояснениями

— +14°C, 62%, ветер S 1 м/с, давление 752 мм, облачно с прояснениями 09:00 — +17°C, 59%, ветер SW 1 м/с, давление 753 мм, облачно с прояснениями

— +17°C, 59%, ветер SW 1 м/с, давление 753 мм, облачно с прояснениями 12:00 — +22°C, 43%, ветер SW 1 м/с, давление 752 мм, переменная облачность

— +22°C, 43%, ветер SW 1 м/с, давление 752 мм, переменная облачность 15:00 — +24°C, 35%, ветер SW 2 м/с, давление 752 мм, небольшая облачность

— +24°C, 35%, ветер SW 2 м/с, давление 752 мм, небольшая облачность 18:00 — +22°C, 41%, ветер S 2 м/с, давление 752 мм, ясно

— +22°C, 41%, ветер S 2 м/с, давление 752 мм, ясно 21:00 — +19°C, 52%, ветер SE 1 м/с, давление 752 мм, ясно

Восход солнца: 06:33

Закат: 19:11

Световой день: 12 часов 38 минут

Восход Луны: 23:32

Закат Луны: 16:34

Какие риски стоит учитывать

Хотя погодные условия 15 сентября не представляют особой опасности, некоторые моменты требуют внимания:

В западных регионах возможны кратковременные ливни — не забывайте зонт

возможны кратковременные ливни — не забывайте зонт Метеозависимым людям день подойдёт: давление стабильно, резких скачков нет

день подойдёт: давление стабильно, резких скачков нет Водителям следует учитывать утренние туманы в западных и северных областях

следует учитывать утренние туманы в западных и северных областях Путешественникам рекомендуется выбирать восточные и южные направления — там сухо и тепло

рекомендуется выбирать восточные и южные направления — там сухо и тепло Агропроизводителям — хороший день для уборки урожая в большинстве регионов

Что надеть и как провести день

15 сентября — один из тех дней, когда выбор одежды зависит от времени суток. Утром и вечером пригодится лёгкая куртка, а днём будет комфортно в рубашке или футболке. Обувь — закрытая, но лёгкая.

Чем заняться:

Прогуляться по паркам и набережным

Посетить культурные мероприятия, ярмарки

Провести фотосессию на фоне первых осенних красок

Устроить выезд за город — день располагает к пикнику

Заняться спортом или велопрогулкой

Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Украине.