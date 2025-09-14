Воскресенье, 14 сентября, 2025
22.6 C
Киев
type here...
Погода в Украине 15 сентября 2025 года порадует теплом и солнцем: без осадков, температура до +30°C, ветер слабый, комфортно.
Погода в Украине 15 сентября 2025 года порадует теплом и солнцем: без осадков, температура до +30°C, ветер слабый, комфортно.
Общество
Время чтения 1 мин.

Вернётся ли лето в Украину 15 сентября 2025: прогноз погоды по городам

Начало третьей недели сентября приносит в Украину переменчивую, но преимущественно благоприятную погоду. В этот понедельник большинство регионов порадуют умеренным теплом и отсутствием осадков. Несмотря на то что ночи становятся прохладнее, дневные температуры по‑прежнему достигают летних отметок. Где будет ясно, а где возможен дождь — рассказываем подробно.

Украинцы начинают понедельник с комфортных условий: без резких температурных скачков, с умеренным ветром и стабильным атмосферным давлением. Но при этом синоптики фиксируют локальные облачные фронты, особенно в западных и южных регионах. DNEWS рассмотрит синоптическую картину по стране и детально — по столице.

Общая характеристика погоды на 15 сентября 2025 года

Атмосферная ситуация 15 сентября обусловлена влиянием тёплого фронта с юго-востока и остаточным влиянием циклона, который ранее затронул запад страны. Именно поэтому в большинстве областей будет наблюдаться переменная облачность, а осадки возможны лишь локально — преимущественно в виде слабого дождя в утренние часы.

Дневная температура воздуха по стране колеблется от +21°C до +30°C. Ночью — от +14°C до +16°C. УФ-индекс — 4, что соответствует умеренному уровню солнечного излучения. Ветер слабый, южный и юго-восточный, со скоростью 1–3 м/с. Атмосферное давление стабильно держится в пределах нормы — от 750 до 753 мм рт. ст.

Перед тем как перейти к почасовому прогнозу для Киева, рассмотрим погодную ситуацию в региональных центрах.

Погода в городах Украины: от Львова до Луганска

Погодные условия по Украине варьируются от ясного неба в центральных и восточных регионах до сплошной облачности с дождём на западе.

Погода в центральной Украине

Киев: переменная облачность, до +24°C, без осадков
Полтава: небольшая облачность, +26°C, комфортно
Кропивницкий: облачно с прояснениями, до +28°C, возможен лёгкий ветер
Черкассы: ясно, +25°C, давление стабильное
Чернигов: ясно, +25°C, влажность 42%
Житомир: облачно с прояснениями, +22°C, без дождя

Восточные регионы

Харьков: переменная облачность, +28°C, осадков не предвидится
Донецк: небольшая облачность, +27°C, ветер юго-западный
Луганск: ясно, до +30°C — самое тёплое место в Украине
Сумы: ясно, +25°C, атмосферное давление повышено

Западные регионы

Львов: сплошная облачность и сильный дождь, температура +21°C
Ужгород: облачно с прояснениями, +21°C, вероятность осадков до 40%
Ровно: переменная облачность, +22°C, утренние дожди
Луцк: переменная облачность, +21°C
Тернополь: пасмурно, +23°C
Хмельницкий: облачно с прояснениями, +23°C
Ивано-Франковск: сплошная облачность, +21°C
Черновцы: облачно, +23°C, возможна небольшая морось

Южные регионы

Одесса: ясно, +26°C, комфортный уровень влажности
Николаев: облачно, мелкий дождь, +19°C
Херсон: пасмурно, +24°C
Симферополь: переменная облачность, +25°C
Севастополь: ясно, +26°C
Ялта: переменная облачность, +25°C

Теперь разберём, что ожидает жителей столицы в течение суток.

Почасовой прогноз погоды в Киеве на 15 сентября 2025 года

В Киеве 15 сентября будет по-осеннему мягко и приятно. Сохраняется комфортный температурный режим без резких перепадов. Синоптики не прогнозируют осадков, но в течение дня ожидается переменная облачность.

Основные метеопоказатели:

  • Температура воздуха: от +14°C ночью до +24°C днём
  • Атмосферное давление: 751–753 мм рт. ст., без скачков
  • Влажность: в пределах 35–62%, в утренние часы — выше
  • Ветер: южный и юго-восточный, до 2 м/с
  • Осадки: вероятность минимальна, до 14% в обед
  • УФ-индекс: 4 — умеренный уровень, защита от солнца желательна

Погода по часам в Киеве:

  • 00:00 — +16°C, 57% влажность, ветер SE 1 м/с, давление 751 мм, облачно с прояснениями
  • 03:00 — +14°C, 58%, ветер S 2 м/с, давление 751 мм, облачно с прояснениями
  • 06:00 — +14°C, 62%, ветер S 1 м/с, давление 752 мм, облачно с прояснениями
  • 09:00 — +17°C, 59%, ветер SW 1 м/с, давление 753 мм, облачно с прояснениями
  • 12:00 — +22°C, 43%, ветер SW 1 м/с, давление 752 мм, переменная облачность
  • 15:00 — +24°C, 35%, ветер SW 2 м/с, давление 752 мм, небольшая облачность
  • 18:00 — +22°C, 41%, ветер S 2 м/с, давление 752 мм, ясно
  • 21:00 — +19°C, 52%, ветер SE 1 м/с, давление 752 мм, ясно

Восход солнца: 06:33
Закат: 19:11
Световой день: 12 часов 38 минут
Восход Луны: 23:32
Закат Луны: 16:34

Какие риски стоит учитывать

Хотя погодные условия 15 сентября не представляют особой опасности, некоторые моменты требуют внимания:

  • В западных регионах возможны кратковременные ливни — не забывайте зонт
  • Метеозависимым людям день подойдёт: давление стабильно, резких скачков нет
  • Водителям следует учитывать утренние туманы в западных и северных областях
  • Путешественникам рекомендуется выбирать восточные и южные направления — там сухо и тепло
  • Агропроизводителям — хороший день для уборки урожая в большинстве регионов

Что надеть и как провести день

15 сентября — один из тех дней, когда выбор одежды зависит от времени суток. Утром и вечером пригодится лёгкая куртка, а днём будет комфортно в рубашке или футболке. Обувь — закрытая, но лёгкая.

Чем заняться:

  • Прогуляться по паркам и набережным
  • Посетить культурные мероприятия, ярмарки
  • Провести фотосессию на фоне первых осенних красок
  • Устроить выезд за город — день располагает к пикнику
  • Заняться спортом или велопрогулкой

Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Украине.

Горячее за неделю

Общество

Какой прогноз погоды на 9 сентября 2025 года в Украине

0
Прогноз погоды на 9 сентября 2025 года в Украине: дожди в Киеве, ясная погода в большинстве регионов, температурный максимум до 27°C.
Политика

Глава МИД Италии: мира в Украине до Рождества ожидать не стоит

0
Глава МИД Италии Таяни заявил, что мира в Украине до Рождества не будет и призвал к усилению санкций против России для прекращения войны.
Общество

Как выглядят и сколько стоят новинки Apple: чем интересны iPhone Air, новые поколения iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, Apple Watch...

0
Apple представила iPhone Air, AirPods Pro 3 с переводом, новые Apple Watch и iPhone 17: главные новинки презентации и их особенности.
Культура

Что значит, если выпал аркан Четвёрка Кубков: полная трактовка карты Таро

0
Четвёрка Кубков — это карта временной апатии, размышлений, отказа от предложений, иногда духовного пробуждения.
Экономика

Какой курс валют на сегодня 12 сентября 2025 года в Украине: чем заканчивается финансовая неделя

0
Актуальный курс валют на 12 сентября 2025 года в Украине: доллар, евро, злотый и другие валюты — данные банков и НБУ.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как понять карту Туз Мечей в разных сферах жизни при раскладе
Следующая статья
Подходит ли стрижка 15 сентября 2025 года: как Луна и эмоции влияют на результат

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

В Киев прибыли глава МИД Польши Радослав Сикорский и принц Гарри

0
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри, чтобы обсудить поддержку Украины и помощь раненым военнослужащим.

Какой эффект даст стрижка и окрашивание 8 сентября 2025 года: прогноз по лунному календарю

0
Утром 8 сентября стрижка и окрашивание особенно удачны — день способствует очищению и мягкому обновлению образа с учётом влияния Луны в Рыбах.

Будет ли удачной стрижка 9 сентября 2025 года по лунному календарю

0
Стрижка 9 сентября 2025 года подойдёт для обновления и избавления от прошлого, особенно утром при убывающей Луне в Овне.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.