Весна на паузе: синоптик рассказала, чем удивит погода на этой неделе и какой будет Пасха

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила о двух серьезных волнах похолодания и регулярных осадках, которые накроют Украину в течение этой недели. В страну с северного направления пришел холодный арктический воздух, который будет оставаться над территорией как минимум до конца недели.

Весна, по словам эксперта, вернется не раньше выходных. «В настоящее время над Украиной содержится масса арктического воздуха, которая продержится минимум до субботы», – отметила Птуха в комментарии для NV. Такая ситуация повлечет за собой ночные морозы и прохладные дни. Кроме того, из-за прохождения атмосферных фронтов возможны колебания давления.

По прогнозам, в ночь на 8 апреля восточные области покроет умеренный мокрый снег. В дневные часы 8 апреля осадки переместятся на северные, центральные и западные регионы. По словам синоптика, толщина снежного покрова в большинстве областей может достигать 1–6 см, а в Карпатах возможны более сильные снегопады – до 20 см и даже больше.

В юго-восточных регионах наблюдаются смешанные осадки, преимущественно с дождем. По прогнозам, 9 апреля осадки постепенно прекратятся, хотя не всюду – часть страны будет оставаться во влажной зоне.

«В четверг и пятницу, 10-11 апреля, в Украину с северо-запада поступит новый атмосферный фронт, который снова принесет умеренные осадки в виде мокрого снега», – сообщила Наталья Птуха. – «На 11 апреля прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью преимущественно в западных регионах, а днем – в большинстве северных областей осадков не ожидается. Однако в ночь на 12 апреля дождь и мокрый снег будут снова идти в западных, Винницкой, Житомирской и Одесской областях. Также днем будет дождь и будет снег на юге страны и в Карпатах».

Что касается температуры, то, как отмечает синоптика, погода на этой неделе будет оставаться не очень комфортной. В ночные часы все еще возможны заморозки: от 0 до –5°C, а в горных районах Карпат – даже до –11°C.

В дневные часы воздух будет прогреваться до +1…+4°C. В южных и юго-восточных регионах немного теплее – максимум до +9°C. Из-за положительных температурных показателей снег, если и выпадать, долго не будет лежать.

Кроме этого, украинцы несколько дней будут сталкиваться с гололедицей – она будет осложнять ситуацию на дорогах, особенно в западных, а также частично северных и центральных областях.

В течение недели ветры будут преобладать с северо-запада со скоростью 5–12 м/с, однако днем 10 апреля в западных регионах возможны сильные порывы – до 15–20 м/с.

«Эта неделя действительно прохладная», – отмечает синоптик Наталья Птуха. Но уже скоро ожидается потепление. В частности, с субботы, 12 апреля, температура начнет расти.

Так, в Киеве 12 апреля прогнозируют до +8°C, а в воскресенье – уже до +10°C. Ночные морозы будут постепенно отступать.

«Следующая неделя будет теплее и приятнее», – уверяет Птуха. Она объясняет, что с 13 апреля ожидается поступление теплого воздуха вместе с зоной повышенного атмосферного давления. Это означает, что вероятность осадков будет минимальной, а погода – стабильной и спокойной.

По предварительным расчетам, Пасху следует ожидать классической весенней погоды без резких изменений. Хотя точный прогноз еще рано давать, пока не видно предпосылок для существенных погодных сюрпризов.

В Киеве и области ночные температуры до 12 апреля будут колебаться в пределах 0…–2°C, днем – до +1…+3°C. После этого ожидается постепенное потепление: сначала до +4°C, далее – до +6…+8°C и выше. «Температура будет расти с конца этой недели», – подтверждает синоптик.

8 апреля в столице возможен небольшой мокрый снег, а 9-го местами также возможны слабые осадки. 10–11 апреля из-за очередного атмосферного фронта в Киевской области снова ожидается мокрый снег. Но уже 12 апреля прогнозируется сухая погода без осадков.

Раньше мы рассказывали, что после потепления придет внезапный холодный фронт в Киев.