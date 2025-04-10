«Весна с характером»: синоптики предупреждают украинцев о майских погодных неожиданностях

Хотя украинцы ожидают стабильного весеннего потепления, май 2025 года может принести разочарование. Прогноз указывает на холодную и влажную погоду, хотя ночных заморозков больше не будет.

Как сообщает OBOZ.UA, первая декада месяца не порадует температуру – будет относительно тепло, но с регулярными осадками. Улучшения следует ожидать ближе к середине месяца: температура постепенно пойдет вверх, дождей станет меньше, хотя кратковременные осадки еще вероятны.

Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач, более двух десятилетий составляет прогнозы на основе народных наблюдений. Последние дни весны снова принесут ухудшение погоды – температура снизится, усилится ветер, повысится влажность. Летнего зноя пока не будет, но в конце мая возможен возврат мягкого тепла.

По словам Деркача, нынешняя весна ведет себя довольно нестабильно. Теплые дни будут, но кратковременные, а преобладающие западные ветры принесут похолодание и повышенную влажность. Тем не менее, синоптик уверяет: май обойдется без заморозков ночью. В общем, весна будет типичной с точки зрения температур, но с незначительным количеством осадков. Тренды глобального потепления не повлияют на погоду этой весной.

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