Четверг, 1 мая, 2025
12.6 C
Киев
type here...
Актуальный прогноз погоды на 2 мая 2025 года для городов всех регионов Украины: температуры, осадки, рекомендации.​
Актуальный прогноз погоды на 2 мая 2025 года для городов всех регионов Украины: температуры, осадки, рекомендации.​
Общество
Время чтения 1 мин.

Везде тепло: актуальный прогноз погоды на 2 мая 2025 в Украине

После переменчивой погоды в начале мая украинцы надеются на стабилизацию условий для отдыха и работы на свежем воздухе. 2 мая 2025 года обещает быть благоприятным днем в большинстве регионов страны. Однако в некоторых областях возможны кратковременные осадки и колебания температур.​

В этом обзоре DNEWS представлен подробный прогноз погоды на 2 мая 2025 года для ключевых городов Украины, основанный на актуальных данных с сайта sinoptik.ua. Мы рассмотрим температурные показатели, вероятность осадков и другие метеорологические особенности, чтобы вы могли спланировать свой день с максимальным комфортом.​

Общие климатические тенденции на 2 мая 2025 года

На 2 мая 2025 года синоптики прогнозируют умеренно теплую погоду по всей территории Украины. Среднесуточные температуры варьируются от +15°C до +21°C, в зависимости от региона. Осадки ожидаются преимущественно в виде кратковременных дождей в отдельных областях.​

Атмосферное давление будет стабильным, что способствует комфортным погодным условиям. Ветер преимущественно северо-западный, умеренный.​

Прогноз погоды по регионам Украины

Погодные условия на 2 мая 2025 года будут различаться в зависимости от региона. Ниже представлен детальный прогноз для ключевых городов Украины.​

Киев

В столице Украины ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха составит от +5°C утром до +17°C днем. Возможны кратковременные дожди во второй половине дня. ​

Харьков

В Харькове прогнозируется переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Температура воздуха колеблется от +5°C утром до +16°C днем. ​

Одесса

На юге страны, в Одессе, ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит от +10°C утром до +18°C днем.

Николаев

В Николаеве прогнозируется ясная погода без осадков. Температура воздуха колеблется от +12°C утром до +21°C днем.

Львов

Во Львове ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха составит от +8°C утром до +16°C днем. Возможны кратковременные дожди во второй половине дня.​

Днепр

В Днепре прогнозируется ясная погода без осадков. Температура воздуха колеблется от +9°C утром до +20°C днем.​

Запорожье

В Запорожье ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от +10°C утром до +19°C днем.​

Чернигов

В Чернигове прогнозируется пасмурная погода с возможными кратковременными дождями. Температура воздуха колеблется от +7°C утром до +15°C днем.​

Сумы

В Сумах ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха составит от +6°C утром до +16°C днем.​

Полтава

В Полтаве прогнозируется ясная погода без осадков. Температура воздуха колеблется от +8°C утром до +18°C днем.​

Как спланировать день

Погода 2 мая 2025 года в Украине будет преимущественно благоприятной для отдыха и работы на свежем воздухе. В большинстве регионов ожидается ясная или переменная облачность без осадков. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди, особенно во второй половине дня.​

При планировании мероприятий на свежем воздухе рекомендуется учитывать региональные прогнозы и быть готовыми к возможным изменениям погоды. Наличие зонта или дождевика может быть полезным, особенно в западных и северных областях.​

Ранее мы писали о том, чем закончится весна: точный прогноз погоды на май 2025.

Горячее за неделю

Статьи

Нужно ли выплёвывать косточки винограда: факты и мифы

0
Можно ли есть косточки винограда и стоит ли их выплёвывать. Разбираемся, в чём польза и есть ли риск для здоровья. Аргументы врачей и факты.
Статьи

Как определить свой камень по дате рождения и выбрать свой талисман

0
Как определить свой камень по дате рождения и выбрать талисман. Список минералов по знакам зодиака, советы по выбору и ношению оберега.
Статьи

Почему нельзя заваривать чай в пакетиках: факты против мифов

0
Почему чай в пакетиках может быть вреден: что содержится в упаковке и чае, как он влияет на здоровье, и чем его лучше заменить.
Статьи

Почему, когда начинаешь кушать, текут сопли: реальная проблема или случайное явление

0
Почему во время еды текут сопли? Объясняем простыми словами: когда это норма, а когда — повод обратиться к врачу. Советы и причины от врачей.
Статьи

Что приготовить из переспевших бананов: 5 отличных рецептов

0
Переспевшие бананы и что из них приготовить: 5 вкусных и простых рецептов — от хлеба и маффинов до мороженого и панкейков.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как отвлечь ребёнка от телефона: интересные занятия на природе и дома
Следующая статья
Гороскоп на 2 мая 2025 для всех знаков зодиака по стихиям

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Новые светофоры и надбавки к пенсиям: что изменится для украинцев с 1 мая

0
С 1 мая 2025 в Украине сохраняются тарифы на свет, вводятся новые светофоры, повышаются пенсии , появляются новые отсрочки от мобилизации.

Чем отличается термос для горячей и холодной воды

0
Термос для горячего и холодного: разница, конструкция, материалы, изоляция, советы по выбору, удобство и долговечность.

Массовое отключение света в Испании и Португалии: что произошло 28 апреля 2025

0
Отключение электроэнергии в Испании и Португалии 28 апреля 2025 парализовало города и затронуло 60 млн человек, блэк-аут и почему нет света.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.