После переменчивой погоды в начале мая украинцы надеются на стабилизацию условий для отдыха и работы на свежем воздухе. 2 мая 2025 года обещает быть благоприятным днем в большинстве регионов страны. Однако в некоторых областях возможны кратковременные осадки и колебания температур.​

В этом обзоре DNEWS представлен подробный прогноз погоды на 2 мая 2025 года для ключевых городов Украины, основанный на актуальных данных с сайта sinoptik.ua. Мы рассмотрим температурные показатели, вероятность осадков и другие метеорологические особенности, чтобы вы могли спланировать свой день с максимальным комфортом.​

Общие климатические тенденции на 2 мая 2025 года

На 2 мая 2025 года синоптики прогнозируют умеренно теплую погоду по всей территории Украины. Среднесуточные температуры варьируются от +15°C до +21°C, в зависимости от региона. Осадки ожидаются преимущественно в виде кратковременных дождей в отдельных областях.​

Атмосферное давление будет стабильным, что способствует комфортным погодным условиям. Ветер преимущественно северо-западный, умеренный.​

Прогноз погоды по регионам Украины

Погодные условия на 2 мая 2025 года будут различаться в зависимости от региона. Ниже представлен детальный прогноз для ключевых городов Украины.​

Киев

В столице Украины ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха составит от +5°C утром до +17°C днем. Возможны кратковременные дожди во второй половине дня. ​

Харьков

В Харькове прогнозируется переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Температура воздуха колеблется от +5°C утром до +16°C днем. ​

Одесса

На юге страны, в Одессе, ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит от +10°C утром до +18°C днем.

Николаев

В Николаеве прогнозируется ясная погода без осадков. Температура воздуха колеблется от +12°C утром до +21°C днем.

Львов

Во Львове ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха составит от +8°C утром до +16°C днем. Возможны кратковременные дожди во второй половине дня.​

Днепр

В Днепре прогнозируется ясная погода без осадков. Температура воздуха колеблется от +9°C утром до +20°C днем.​

Запорожье

В Запорожье ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от +10°C утром до +19°C днем.​

Чернигов

В Чернигове прогнозируется пасмурная погода с возможными кратковременными дождями. Температура воздуха колеблется от +7°C утром до +15°C днем.​

Сумы

В Сумах ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха составит от +6°C утром до +16°C днем.​

Полтава

В Полтаве прогнозируется ясная погода без осадков. Температура воздуха колеблется от +8°C утром до +18°C днем.​

Как спланировать день

Погода 2 мая 2025 года в Украине будет преимущественно благоприятной для отдыха и работы на свежем воздухе. В большинстве регионов ожидается ясная или переменная облачность без осадков. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди, особенно во второй половине дня.​

При планировании мероприятий на свежем воздухе рекомендуется учитывать региональные прогнозы и быть готовыми к возможным изменениям погоды. Наличие зонта или дождевика может быть полезным, особенно в западных и северных областях.​

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