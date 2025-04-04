Пятница, 4 апреля, 2025
7.6 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Влияет ли статус УБД на размер пенсии: объяснение ПФУ

Влияет ли статус УБД на размер пенсии: объяснение ПФУ

Участникам боевых действий (УБД) предусмотрены определенные доплаты к пенсии. С учетом всех надбавок и повышений общий размер пенсии для этой категории должен быть не менее 5528 грн.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Какие доплаты предусмотрены для УБД

К пенсии участника боевых действий устанавливаются следующие доплаты:

  • Повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн, поэтому сумма повышения равна 590,25 грн.
  • Целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн. в соответствии с Законом Украины от 16.03.2004 №1603 «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны».

Если общий размер пенсии со всеми доплатами и надбавками ниже 5528 грн, предусмотрена ежемесячная адресная помощь до необходимого уровня. Доплата начисляется вне зависимости от вида пенсии.

Расчет пенсионного обеспечения военных

Размер пенсии военнослужащих зависит от выслуги лет:

  • За 25 лет выслуги – 50% от денежного довольствия за последние 24 месяца службы плюс 3% за каждый дополнительный год.
  • При достижении 45 лет и общем стаже 25 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев военной службы — 50% денежного довольствия за последние 24 месяца плюс 1% за каждый дополнительный год выслуги.
  • Максимальный размер пенсии – 70% от денежного довольствия за последние два года службы.

Во время военного положения военнослужащих не увольняют из-за достижения пенсионного возраста. Претендовать на военную пенсию можно только после продления службы до 12,5 лет. Об этом сообщил директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.

Горячее за неделю

Экономика

В Еврокомиссии прокомментировали намерения Венгрии по выходу из МКС

0
На прошлой неделе глава Министерства юстиции Венгрии Бенце Тужон,...
Статьи

Что такое мигрень и как с ней бороться: советы профессионалов

0
Узнайте, что такое мигрень и как с ней бороться. В статье описаны симптомы мигрени, её причины и советы профессионалов по лечению и профилактике этого заболевания.
Экономика

Туск прокомментировал введение глобальных торговых пошлин по Трампу

0
Накануне 2 апреля глава Белого дома Дональд Трамп официально...
Экономика

К чему снится болезнь: толкование за известными сонниками

0
Сны о болезни могут иметь множество значений — от...
Статьи

Что такое тепловизор и как выбрать лучший для разных нужд?

0
Тепловизоры — это устройства, которые позволяют визуализировать тепловое излучение объектов. Узнайте, какие виды тепловизоров существуют и как выбрать подходящий для различных целей.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Цвикли — традиционная пасхальная закуска к мясным блюдам: старинный рецепт, который вам точно понравится
Следующая статья
Продолжение УПЛ: полное расписание матчей 4-7 апреля

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Дефицит лекарств и закрытие аптек: почему новое постановление Кабмина может привести к катастрофе

0
С 1 марта украинцев предстоят серьезные проблемы с...

Что нужно есть до и после тренировки: новые рекомендации

0
Проголодались? Не морите себя голодом. Выберите эти закуски....

Может ополаскиватель для рта вызывать высокое кровяное давление

0
Исследования пришли к неожиданным выводам. Вы когда-нибудь задумывались...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.