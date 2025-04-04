Влияет ли статус УБД на размер пенсии: объяснение ПФУ

Участникам боевых действий (УБД) предусмотрены определенные доплаты к пенсии. С учетом всех надбавок и повышений общий размер пенсии для этой категории должен быть не менее 5528 грн.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Какие доплаты предусмотрены для УБД

К пенсии участника боевых действий устанавливаются следующие доплаты:

Повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн , поэтому сумма повышения равна 590,25 грн .

для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет , поэтому сумма повышения равна . Целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн. в соответствии с Законом Украины от 16.03.2004 №1603 «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны».

Если общий размер пенсии со всеми доплатами и надбавками ниже 5528 грн, предусмотрена ежемесячная адресная помощь до необходимого уровня. Доплата начисляется вне зависимости от вида пенсии.

Расчет пенсионного обеспечения военных

Размер пенсии военнослужащих зависит от выслуги лет:

За 25 лет выслуги – 50% от денежного довольствия за последние 24 месяца службы плюс 3% за каждый дополнительный год.

При достижении 45 лет и общем стаже 25 лет , из которых не менее 12 лет и 6 месяцев военной службы — 50% денежного довольствия за последние 24 месяца плюс 1% за каждый дополнительный год выслуги.

, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев военной службы — 50% денежного довольствия за последние 24 месяца плюс за каждый дополнительный год выслуги. Максимальный размер пенсии – 70% от денежного довольствия за последние два года службы.

Во время военного положения военнослужащих не увольняют из-за достижения пенсионного возраста. Претендовать на военную пенсию можно только после продления службы до 12,5 лет. Об этом сообщил директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.