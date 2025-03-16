Во Львове могут открыть аэропорт: названа дата: названа дата

При благоприятных обстоятельствах международный аэропорт «Львов» имени короля Даниила Галицкого может возобновить авиасообщение уже в апреле-мае этого года. Другим возможным сроком открытия неба считается лето.

Примерно пять-семь авиакомпаний готовы начать работу в аэропорту в течение месяца после возобновления его деятельности, демонстрируя этим свою поддержку Украине. Кроме того, правительство рассматривает возможность открытия еще одного авиаузла в западном регионе – аэропорта в Ужгороде. Об этом изданию «Высокий Замок» рассказала гендиректор международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.

«Из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, «Турецкие авиалинии, Sky Up, «Австрийские авиалинии», Lufthansa, LOT», – отметила она. – Сейчас речь идет о восстановлении регулярных рейсов из Львова. Чартерные рейсы, скорее всего, будет пробовать вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов в Европе. Те же маршруты готовы выполнять и из Львова. Или из другого украинского города. В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты. Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать».

Туристические агентства и туроператоры предлагают украинцам туры на летний сезон из аэропортов Польши и других стран ЕС. По словам Татьяны Романовской, в случае открытия львовского аэропорта они быстро изменят маршрут, ведь это будет выгоднее и удобнее по сравнению с вылетами из Евросоюза.

«Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето и, когда длинный день, – отмечает Татьяна Романовская, – Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо».