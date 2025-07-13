В середине лета солнечные часы становятся особенно важными для тех, кто планирует день с максимальной эффективностью — будь то садовод, турист или просто любитель вечерних прогулок. 14 июля 2025 года — отличный повод заглянуть в точное расписание рассвета и заката по городам Украины. Такие данные помогают заранее определить время активностей на свежем воздухе, избежать полуденного зноя и поймать лучшие моменты для фото. Рассветы в этот день в среднем приходятся на 5:00 утра, а закаты — около 21:00, но конкретное время зависит от региона. В этой статье от DNEWS вы найдете точные значения для крупнейших городов страны и узнаете, как использовать эту информацию с пользой.

Актуальные данные рассвета и заката по всей Украине

Каждый город Украины имеет собственное время солнечных явлений, зависящее от его географического положения. В западных регионах солнце встает позже, а заходит раньше, чем на востоке. Это стоит учитывать при планировании поездок или утренних тренировок.

Киев

В столице Украины, 14 июля 2025 года, солнце взойдёт в 05:05 и зайдёт в 20:54. Световой день продлится 15 часов и 49 минут. Утренние часы подойдут для пробежек, работы в саду и фотосессий на фоне розового неба.

Львов

Во Львове день немного короче: рассвет начнётся в 05:27, а закат — в 21:05. Это связано с западным положением города. Световой день составит 15 часов 38 минут, что даёт достаточно времени для прогулок и экскурсий по старинному центру.

Одесса

На юге страны, в Одессе, солнце взойдёт в 05:20, а скроется за горизонтом в 20:44. Световой день длится 15 часов 24 минуты. Побережье в это время особенно живописно, а золотой час начинается примерно в 19:30.

Харьков

Харьков встретит рассвет в 04:49, а закат наступит в 20:35. Световой день будет равен 15 часам 46 минутам. Утро здесь начинается раньше, а жара приходит чуть раньше полудня.

Днепр

В Днепре восход произойдёт в 05:01, а заход солнца — в 20:39. Световой день составит 15 часов 38 минут. Это оптимальное время для активного дня на свежем воздухе или рыбалки.

Запорожье

Город встретит восход в 05:05 и попрощается с солнцем в 20:41. Почти 15 с половиной часов света дадут возможность насладиться всеми преимуществами летнего дня.

Чернигов

В Чернигове солнце взойдёт в 04:57, а сядет в 20:51. Здесь день будет длиться 15 часов 54 минуты — один из самых длинных световых периодов по стране.

Ужгород

Ужгород, крайний запад страны, встретит рассвет в 05:34, а закат — в 21:09. Световой день в 15 часов 35 минут подойдёт как для туризма, так и для неспешного отдыха.

Как использовать данные о восходе и заходе солнца

Понимание расписания солнечных циклов полезно не только для эстетов, но и для практиков. Эта информация помогает планировать день, избегать перегрева и успевать больше.

Безопасность на солнце

Если вы занимаетесь физической активностью на улице, старайтесь делать это до 10:00 или после 18:00, чтобы избежать воздействия ультрафиолета в часы пик. Зная, когда начинается и заканчивается день, проще избегать солнцепёка.

Энергопотребление и освещение

В домах с умными системами освещения можно программировать включение и выключение света, отталкиваясь от времени заката. Это экономит ресурсы и добавляет комфорта.

Фото- и видеосъёмка

Точное знание золотого часа помогает поймать лучшие кадры на фоне рассвета или захода солнца. Для этого стоит ориентироваться на городское расписание.

Туризм и поездки

Если вы путешествуете по стране, полезно учитывать длину светового дня. В июле она ещё максимальна, но к августу начинает сокращаться. Планируя вечерние мероприятия, стоит сверяться с временем заката.

Дополнительные данные по другим городам

Ниже — точное расписание на 14 июля 2025 для ещё 20 городов Украины:

Время рассвета и заката в других городах

Черкассы: рассвет в 05:08, закат в 20:41

Полтава: рассвет в 04:58, закат в 20:37

Суми: рассвет в 04:48, закат в 20:43

Тернополь: рассвет в 05:22, закат в 21:03

Ровно: рассвет в 05:19, закат в 21:01

Кропивницкий: рассвет в 05:13, закат в 20:37

Винница: рассвет в 05:17, закат в 20:58

Житомир: рассвет в 05:11, закат в 20:56

Хмельницкий: рассвет в 05:19, закат в 21:00

Ивано-Франковск: рассвет в 05:27, закат в 21:06

Луцк: рассвет в 05:17, закат в 21:03

Черновцы: рассвет в 05:29, закат в 21:04

Мариуполь: рассвет в 04:50, закат в 20:20

Кременчуг: рассвет в 05:03, закат в 20:39

Белая Церковь: рассвет в 05:08, закат в 20:54

Николаев: рассвет в 05:19, закат в 20:41

Херсон: рассвет в 05:15, закат в 20:37

Луганск: рассвет в 04:46, закат в 20:30

Конотоп: рассвет в 04:50, закат в 20:47

Измаил: рассвет в 05:26, закат в 20:41

Практические советы

14 июля 2025 года — один из дней, когда солнце всё ещё господствует над горизонтом дольше 15 часов. Это даёт отличную возможность спланировать продуктивный и насыщенный день. Используйте точное время восхода и захода солнца для экономии энергии, планирования мероприятий и заботы о здоровье. Не забудьте также скорректировать своё расписание в зависимости от региона.

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