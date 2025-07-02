2 июля 2025 года — важная дата для всех, кто любит наблюдать за природными явлениями, такими как рассвет и закат. Эти моменты являются не только визуальным наслаждением, но и могут быть полезны для планирования различных мероприятий на свежем воздухе. Независимо от того, проводите ли вы день на природе, занимаетесь спортом на улице или просто хотите насладиться атмосферой, важно знать точное время восхода и захода солнца.

В этой статье DNEWS мы рассмотрим, в какое время именно будет происходить рассвет и закат 2 июля 2025 года в разных городах Украины, а также поделимся полезной информацией о продолжительности дня и ночи в этот день. Мы также ответим на часто задаваемые вопросы и дадим советы, как лучше всего использовать эти моменты для различных активностей.

Рассвет и закат 2 июля 2025 года в Украине: точное время

2 июля 2025 года солнце будет подниматься и заходить в разных городах Украины в разное время. Все зависит от географического расположения каждого города, его широты и долготы. Важно знать, что продолжительность дня в этот день будет максимальной, ведь мы находимся в самом разгаре лета.

Рассвет и закат в Киеве

В столице Украины, Киеве, 2 июля 2025 года рассвет наступит в 04:43, а закат — в 20:57. Продолжительность дня составит около 16 часов и 14 минут, что позволяет насладиться долгими летними днями. В это время на улицах города будет много людей, наслаждающихся активными видами отдыха.

Рассвет и закат в Харькове

В Харькове, как и в Киеве, солнце встанет в 04:44 и сядет в 20:58. Продолжительность светового дня здесь составит 16 часов и 14 минут. Харьков — это крупный индустриальный и культурный центр, и многие его жители начинают свой день с утренних прогулок или занятий спортом на свежем воздухе.

Рассвет и закат в Одессе

В Одессе рассвет наступит в 04:49, а закат в 21:02. Продолжительность дня в этом городе составит 16 часов и 13 минут. Одесса славится своими пляжами и курортной атмосферой, и для местных жителей утренний и вечерний моменты — это идеальное время для прогулок по побережью Чёрного моря.

Рассвет и закат в Львове

Во Львове рассвет 2 июля 2025 года будет в 04:44, а закат в 20:56. Длительность дня составит 16 часов и 12 минут. Львов — это город с богатой историей и уникальной архитектурой, и многие туристы и местные жители предпочитают гулять по его старинным улочкам в это время суток.

Как рассчитать время восхода и заката для других городов Украины

Помимо крупных городов, в Украине есть много других мест, где важно учитывать время восхода и заката. Для того чтобы рассчитать время для вашего города, можно воспользоваться онлайн-ресурсами или мобильными приложениями. Многие из них предоставляют точную информацию по каждому дню, учитывая географическое положение.

Также стоит помнить, что в разное время года время восхода и заката может значительно изменяться. Поэтому для более точного планирования рекомендуется следить за календарем и проверять актуальную информацию на выбранный день.

Почему важно знать время рассвета и заката

Знание времени восхода и захода солнца важно не только для любителей природы и астрономии, но и для тех, кто планирует различные виды активностей на свежем воздухе. Например, для туристов и путешественников это может быть важным ориентиром для организации экскурсий, походов и прогулок. Также точное время восхода и заката может быть полезным для тех, кто занимается фотографией, ведь именно в это время можно сделать лучшие снимки.

Интересные факты о восходах и закатах

В разных частях мира время восхода и заката может различаться. Например, в странах с более северным расположением день в летние месяцы может быть намного длиннее, чем в южных странах. Восход и закат можно наблюдать в любое время года, но летом они особенно красивы благодаря яркому солнцу и чистому небу. Существуют специальные калькуляторы, которые помогают вычислить точное время восхода и заката для конкретной точки на Земле, учитывая её широту и долготу.

Знание времени рассвета и заката может быть полезным инструментом для планирования дня. В Украине 2 июля 2025 года день будет долгим, и благодаря точному времени восхода и заката, вы сможете организовать свой день так, чтобы получить максимальное удовольствие от природы.

Время рассвета и заката в других городах Украины

Предлагаем вам таблицу с точным временем рассвета и заката для 20 городов Украины 2 июля 2025 года. Эти данные могут быть полезны для планирования ваших активностей.

Город Рассвет (время) Закат (время) Продолжительность дня Киев 04:43 20:57 16 ч 14 мин Харьков 04:44 20:58 16 ч 14 мин Одесса 04:49 21:02 16 ч 13 мин Львов 04:44 20:56 16 ч 12 мин Днепр 04:46 20:58 16 ч 12 мин Запорожье 04:47 21:00 16 ч 13 мин Мариуполь 04:53 21:06 16 ч 13 мин Винница 04:45 20:58 16 ч 13 мин Кривой Рог 04:46 20:59 16 ч 13 мин Чернигов 04:46 20:59 16 ч 13 мин Черкассы 04:48 21:01 16 ч 13 мин Полтава 04:45 20:58 16 ч 14 мин Хмельницкий 04:47 20:59 16 ч 12 мин Сумы 04:46 20:58 16 ч 13 мин Житомир 04:47 20:59 16 ч 13 мин Ровно 04:46 20:58 16 ч 12 мин Ивано-Франковск 04:45 20:58 16 ч 13 мин Тернополь 04:48 21:00 16 ч 12 мин Николаев 04:46 20:59 16 ч 13 мин

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