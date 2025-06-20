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Точное время рассвета и заката 21 июня 2025 года по городам Украины в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Донецке и других городах.
Точное время рассвета и заката 21 июня 2025 года по городам Украины в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Донецке и других городах.
Общество
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Во сколько рассвет и закат 21 июня 2025 в Украине: точное время по городам

21 июня 2025 года — день летнего солнцестояния, когда световой день будет длиться максимально долго. Это идеальный момент для планирования времени на свежем воздухе и наслаждения солнечными лучами. В этой статье DNEWS расскажет, когда можно ожидать рассвет и закат в разных городах Украины, чтобы вы могли грамотно организовать свой день.

Важность точного времени рассвета и заката

Знание точного времени рассвета и заката поможет вам лучше организовать свой день, особенно если планируются активные мероприятия на открытом воздухе. На 21 июня 2025 года день будет длиться дольше, и каждый город Украины будет иметь свои особенности относительно времени солнца.

Когда рассвет и закат в разных городах Украины

Информация о времени рассвета и заката может быть полезна для тех, кто планирует фотографировать природные явления или просто хочет лучше организовать свое время. Важно учитывать местоположение каждого города, так как время восхода и захода солнца может существенно варьироваться. Ниже приведены данные для крупных городов Украины, чтобы вы могли спланировать свой день по максимуму.

Киев

  • Рассвет: 4:33
  • Закат: 20:59

Киев, как столица, предлагает множество возможностей для наслаждения длительным светлым днем. Важно точно знать время, чтобы успеть насладиться утренней атмосферой и красивыми закатами на фоне городской архитектуры.

Львов

  • Рассвет: 4:38
  • Закат: 21:02

Львов, известный своей уникальной атмосферой и исторической архитектурой, в этот день будет залит солнечными лучами. Прогулки по старинным улицам и красивым площадям идеально подойдут для вечернего отдыха.

Одесса

  • Рассвет: 4:39
  • Закат: 21:08

Приятный морской бриз и великолепный закат над Черным морем делают Одессу одним из самых романтичных мест для отдыха в этот день. Пляжи и набережные города подарят незабываемые моменты.

Харьков

  • Рассвет: 4:38
  • Закат: 21:03

Этот город на востоке Украины также будет наслаждаться долгим днем, что делает его прекрасным местом для прогулок в парках и на свежем воздухе. Харьков славится своими зелеными зонами и возможностями для активного отдыха.

Днепр

  • Рассвет: 4:35
  • Закат: 21:00

Город на реке Днепр подарит жителям прекрасные виды, идеально подходящие для прогулок вдоль воды и набережных, особенно в вечернее время, когда солнце начинает садиться.

Запорожье

  • Рассвет: 4:37
  • Закат: 20:59

Запорожье в день летнего солнцестояния будет наполнено светом, создавая атмосферу для идеального отдыха и прогулок по природным зонам и историческим памятникам.

Черкассы

  • Рассвет: 4:36
  • Закат: 21:01

Черкассы идеально подходят для вечерних прогулок в окружении природы и рек. Этот день дает возможность насладиться свежим воздухом и красивыми видами на фоне заходящего солнца.

Винница

  • Рассвет: 4:36
  • Закат: 21:00

Винница, расположенная на живописных берегах реки Южный Буг, будет наслаждаться долгими летними днями, которые идеально подходят для активного отдыха на природе.

Тернополь

  • Рассвет: 4:37
  • Закат: 21:01

Тернополь, с его уникальными историческими памятниками и живописными озерами, предложит отличные условия для вечерних прогулок и наслаждения красотой природы.

Чернигов

  • Рассвет: 4:34
  • Закат: 20:57

Чернигов, с его старинными церквями и природными парками, создаст атмосферу для спокойных прогулок и наслаждения светлым днем.

Ровно

  • Рассвет: 4:35
  • Закат: 20:59

Ровно — маленький, но уютный город, где светлый день позволяет наслаждаться активным отдыхом, прогулками и туристическими объектами на свежем воздухе.

Полтава

  • Рассвет: 4:36
  • Закат: 21:00

Полтава известна своими парками и историческими памятниками, которые особенно красивы при свете заходящего солнца.

Сумы

  • Рассвет: 4:35
  • Закат: 20:59

Сумы, расположенные в центральной части Украины, подарят своим жителям долгий день, идеальный для активных прогулок, фотографий и других мероприятий на свежем воздухе.

Хмельницкий

  • Рассвет: 4:36
  • Закат: 21:00

Хмельницкий, расположенный в центре Украины, является отличным местом для тех, кто хочет наслаждаться природой и городской атмосферой в течение длительного дня.

Кривой Рог

  • Рассвет: 4:35
  • Закат: 21:00

Кривой Рог, с его масштабными промышленными зонами и природными парками, предложит жителям уникальные возможности для отдыха и прогулок, чтобы наслаждаться долгим летним днем.

Донецк

  • Рассвет: 4:36
  • Закат: 21:01

Донецк, находящийся в восточной части Украины, подарит долгий день с возможностью насладиться природными пейзажами и вечерними прогулками по городу.

Луцк

  • Рассвет: 4:35
  • Закат: 21:00

Луцк — исторический город на Западе Украины, который предложит своим жителям и туристам комфортное время для прогулок по живописным улочкам и старинным памятникам.

Житомир

  • Рассвет: 4:35
  • Закат: 20:59

Житомир, город с богатой историей, будет наслаждаться продолжительным днем, который идеально подходит для прогулок по паркам и зеленым зонам.

Николаев

  • Рассвет: 4:38
  • Закат: 21:05

Николаев, с его видом на реку и морским климатом, будет предлагать великолепные условия для прогулок и отдыха у воды.

Как рассвет и закат 21 июня влияют на активность людей

День 21 июня — это не только природное явление, но и культурное событие. В этот день многие люди предпочитают быть на улице, участвовать в различных мероприятиях, проводить время с семьей и друзьями. Ведь длинный день дает возможность насладиться солнцем и свежим воздухом, а вечер — идеален для спокойных прогулок и встречи заката.

Наблюдение за рассветом и закатом может стать источником вдохновения для многих. Этот момент связан с философией времени и жизни, и многие используют эти моменты для медитации, наслаждения природой или создания красивых фотографий.

Планирование мероприятий в день летнего солнцестояния

Если вы планируете провести этот день на природе или устроить вечернее мероприятие, важно заранее учесть точное время рассвета и заката. Знание этих временных промежутков поможет вам максимально эффективно организовать свой день, чтобы избежать стресса и не упустить важные моменты.

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