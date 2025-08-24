Середина останньої декади серпня — це фаза активного скорочения светового дня. 25 августа 2025 года свет отступает всё заметнее, а вечер наступает раньше. Это время, когда особенно важно следить за природными ритмами: рассвет, восход, закат, заход — всё влияет на наше состояние, ритм жизни и самочувствие.
Эта статья от DNEWS содержит точное время начала и конца дня для всех крупных городов Украины, а также полезные советы, как подстроить график под солнце и не терять продуктивность.
Сколько длится день 25 августа: динамика убывания света
Средняя продолжительность светового дня 25 августа 2025 года по Украине составляет 13 часов 35 минут.
По сравнению с предыдущей неделей — минус почти 15 минут. Такое сокращение напрямую ощущается на уровне энергии, особенно во второй половине дня. Уже в 20:00 наступает сумерки, а день завершается быстрее, чем кажется.
Рассвет и восход: утро становится тише и короче
Первая светлая полоска на небе — рассвет — наступает от 05:21 до 06:15 в зависимости от региона. А восход солнца — от 05:44 на востоке до 06:11 на западе.
Утренние часы всё ещё достаточно длинные, чтобы зарядиться энергией, провести тренировку или медитативную прогулку. Но промедление с подъёмом — и вы теряете лучшее солнце дня.
Когда солнце уходит: закат и вечерний свет
Закат 25 августа 2025 года варьируется от 19:27 до 20:08. Заход солнца даёт сигнал телу на замедление. Подготовка ко сну, отказ от экранов и спокойный ритм особенно эффективны в этот период.
Если вы живёте в ритме солнца, вечер становится временем восстановления, а не нервной спешки.
Точная таблица восхода, заката и долготы дня по городам Украины на 25.08.2025
|Город
|Восход солнца
|Закат солнца
|Долгота дня
|Киев
|05:59
|19:40
|13 ч 41 мин
|Львов
|06:10
|20:01
|13 ч 51 мин
|Одесса
|06:04
|19:41
|13 ч 37 мин
|Харьков
|05:43
|19:27
|13 ч 44 мин
|Днепр
|05:50
|19:32
|13 ч 42 мин
|Запорожье
|05:51
|19:31
|13 ч 40 мин
|Донецк
|05:44
|19:26
|13 ч 42 мин
|Кривой Рог
|05:52
|19:32
|13 ч 40 мин
|Луцк
|06:14
|20:07
|13 ч 53 мин
|Житомир
|06:02
|19:48
|13 ч 46 мин
|Чернигов
|05:53
|19:40
|13 ч 47 мин
|Черкассы
|05:57
|19:40
|13 ч 43 мин
|Сумы
|05:47
|19:33
|13 ч 46 мин
|Полтава
|05:51
|19:35
|13 ч 44 мин
|Кропивницкий
|05:59
|19:35
|13 ч 36 мин
|Николаев
|06:03
|19:38
|13 ч 35 мин
|Херсон
|06:03
|19:37
|13 ч 34 мин
|Луганск
|05:20
|19:16
|13 ч 56 мин
|Ужгород
|06:17
|20:08
|13 ч 51 мин
|Ивано-Франковск
|06:12
|20:04
|13 ч 52 мин
|Тернополь
|06:11
|20:02
|13 ч 51 мин
|Черновцы
|06:11
|20:01
|13 ч 50 мин
Как подстроить свои дела под изменяющееся солнечное время
Организм человека сильно зависит от света. Вот несколько рекомендаций, как улучшить повседневность в конце августа:
Утро: ловите солнце сразу
- Не спите после восхода — пробуждение с солнцем снижает уровень кортизола.
- Используйте утренний свет для работы, чтения и зарядки.
- Не забывайте про завтрак в течение первого часа после пробуждения.
День: пик концентрации
- С 09:00 до 15:00 — время, когда тело и мозг наиболее продуктивны.
- Планируйте важные рабочие задачи, переговоры, встречи на этот отрезок.
- Если позволяет погода — выходите на улицу, особенно в обед.
Вечер: адаптация к темноте
- За 1–1,5 часа до захода солнца — время для расслабления и замедления.
- После захода не перегружайте мозг: ни тяжёлой едой, ни светом экрана.
- Проветривайте помещение и включайте тёплый свет — организм отреагирует благодарностью.
Почему рассвет и закат — не просто часы, а ориентиры жизни
Следить за временем восхода и захода — это:
- лучшее управление режимом сна и бодрствования,
- стабилизация гормонального фона,
- профилактика выгорания и усталости,
- увеличение продуктивности без насилия над собой.
Это не эзотерика, а биология, подкреплённая астрономией. Подстройка под ритмы природы — ключ к ресурсной и спокойной жизни.
