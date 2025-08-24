Воскресенье, 24 августа, 2025
Точное время рассвета, восхода, заката и долготы дня 25 августа 2025 в Украине. Таблица по 22 городам и советы по солнечному ритму.
Время чтения 1 мин.

Во сколько рассвет и закат 25 августа 2025 года: продолжительность дня и солнечное время в Украине

Середина останньої декади серпня — це фаза активного скорочения светового дня. 25 августа 2025 года свет отступает всё заметнее, а вечер наступает раньше. Это время, когда особенно важно следить за природными ритмами: рассвет, восход, закат, заход — всё влияет на наше состояние, ритм жизни и самочувствие.

Эта статья от DNEWS содержит точное время начала и конца дня для всех крупных городов Украины, а также полезные советы, как подстроить график под солнце и не терять продуктивность.

Сколько длится день 25 августа: динамика убывания света

Средняя продолжительность светового дня 25 августа 2025 года по Украине составляет 13 часов 35 минут.

По сравнению с предыдущей неделей — минус почти 15 минут. Такое сокращение напрямую ощущается на уровне энергии, особенно во второй половине дня. Уже в 20:00 наступает сумерки, а день завершается быстрее, чем кажется.

Рассвет и восход: утро становится тише и короче

Первая светлая полоска на небе — рассвет — наступает от 05:21 до 06:15 в зависимости от региона. А восход солнца — от 05:44 на востоке до 06:11 на западе.

Утренние часы всё ещё достаточно длинные, чтобы зарядиться энергией, провести тренировку или медитативную прогулку. Но промедление с подъёмом — и вы теряете лучшее солнце дня.

Когда солнце уходит: закат и вечерний свет

Закат 25 августа 2025 года варьируется от 19:27 до 20:08. Заход солнца даёт сигнал телу на замедление. Подготовка ко сну, отказ от экранов и спокойный ритм особенно эффективны в этот период.

Если вы живёте в ритме солнца, вечер становится временем восстановления, а не нервной спешки.

Точная таблица восхода, заката и долготы дня по городам Украины на 25.08.2025

ГородВосход солнцаЗакат солнцаДолгота дня
Киев05:5919:4013 ч 41 мин
Львов06:1020:0113 ч 51 мин
Одесса06:0419:4113 ч 37 мин
Харьков05:4319:2713 ч 44 мин
Днепр05:5019:3213 ч 42 мин
Запорожье05:5119:3113 ч 40 мин
Донецк05:4419:2613 ч 42 мин
Кривой Рог05:5219:3213 ч 40 мин
Луцк06:1420:0713 ч 53 мин
Житомир06:0219:4813 ч 46 мин
Чернигов05:5319:4013 ч 47 мин
Черкассы05:5719:4013 ч 43 мин
Сумы05:4719:3313 ч 46 мин
Полтава05:5119:3513 ч 44 мин
Кропивницкий05:5919:3513 ч 36 мин
Николаев06:0319:3813 ч 35 мин
Херсон06:0319:3713 ч 34 мин
Луганск05:2019:1613 ч 56 мин
Ужгород06:1720:0813 ч 51 мин
Ивано-Франковск06:1220:0413 ч 52 мин
Тернополь06:1120:0213 ч 51 мин
Черновцы06:1120:0113 ч 50 мин

Как подстроить свои дела под изменяющееся солнечное время

Организм человека сильно зависит от света. Вот несколько рекомендаций, как улучшить повседневность в конце августа:

Утро: ловите солнце сразу

  • Не спите после восхода — пробуждение с солнцем снижает уровень кортизола.
  • Используйте утренний свет для работы, чтения и зарядки.
  • Не забывайте про завтрак в течение первого часа после пробуждения.

День: пик концентрации

  • С 09:00 до 15:00 — время, когда тело и мозг наиболее продуктивны.
  • Планируйте важные рабочие задачи, переговоры, встречи на этот отрезок.
  • Если позволяет погода — выходите на улицу, особенно в обед.

Вечер: адаптация к темноте

  • За 1–1,5 часа до захода солнца — время для расслабления и замедления.
  • После захода не перегружайте мозг: ни тяжёлой едой, ни светом экрана.
  • Проветривайте помещение и включайте тёплый свет — организм отреагирует благодарностью.

Почему рассвет и закат — не просто часы, а ориентиры жизни

Следить за временем восхода и захода — это:

  • лучшее управление режимом сна и бодрствования,
  • стабилизация гормонального фона,
  • профилактика выгорания и усталости,
  • увеличение продуктивности без насилия над собой.

Это не эзотерика, а биология, подкреплённая астрономией. Подстройка под ритмы природы — ключ к ресурсной и спокойной жизни.

