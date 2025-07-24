В этой статье мы подробно расскажем о времени, когда наступает рассвет и закат 25 июля 2025 года в Украине, учитывая особенности различных регионов страны. Если вы хотите узнать точное время, когда начнется новый день и когда солнце уйдет за горизонт, читайте дальше материал от DNEWS. Мы поделимся с вами практичной информацией, полезной для планирования активностей и отдыха на свежем воздухе, а также для точных астрономических наблюдений.

Как рассчитать время рассвета и заката по регионам Украины

Время рассвета и заката — важная информация, которую полезно знать для различных целей. В этом разделе мы рассмотрим, как и почему время восхода и захода солнца варьируется в зависимости от вашего местоположения. Учитывая, что Украина — большая страна, с различными географическими особенностями, время на разных территориях может существенно отличаться.

Для начала важно помнить, что каждый город или регион имеет свой собственный часовой пояс, который влияет на точное время восхода и заката. Например, в Киеве рассвет и закат будут немного позже или раньше, чем в Одессе или Львове. Эти различия важно учитывать, планируя свои дневные и вечерние активности.

Как время рассвета и заката зависит от местоположения

25 июля 2025 года время рассвета и заката будет изменяться в зависимости от региона. Чтобы максимально точно планировать свои действия, важно знать, в каком часовом поясе вы находитесь.

Киев

Киев — в 25 июля 2025 года рассвет в Киеве наступит в 4:54, а закат — в 20:50. Это время будет отличаться на несколько минут в зависимости от точного местоположения в пределах города.

Одесса

Одесса — в этот день рассвет в Одессе начнется в 5:02, а закат будет в 20:57.

Львов

Львов — в Львове рассвет 25 июля будет в 4:51, а закат в 20:48.

Днепр

Днепр — рассвет в Днепре начнется в 4:58, закат — в 20:55.

Харьков

Харьков — в Харькове рассвет в 5:00, закат — в 20:55.

Чернигов

Чернигов — рассвет в Чернигове будет в 4:53, закат — в 20:50.

Запорожье

Запорожье — в Запорожье рассвет в 4:59, закат в 20:56.

Полтава

Полтава — рассвет в Полтаве наступит в 4:57, закат — в 20:54.

Николаев

Николаев — в Николаеве рассвет в 5:04, закат в 20:58.

Херсон

Херсон — рассвет в Херсоне будет в 5:07, закат — в 21:01.

Черкассы

Черкассы — в Черкассах рассвет в 4:55, закат — в 20:52.

Ивано-Франковск

Ивано-Франковск — рассвет в Ивано-Франковске в 4:50, закат — в 20:47.

Тернополь

Тернополь — в Тернополе рассвет в 4:52, закат в 20:49.

Кропивницкий

Кропивницкий — рассвет в Кропивницком будет в 4:56, закат — в 20:53.

Житомир

Житомир — в Житомире рассвет в 4:54, закат — в 20:51.

Ровно

Ровно — рассвет в Ровно начнется в 4:52, закат — в 20:49.

Луцк

Луцк — в Луцке рассвет в 4:51, закат — в 20:48.

Сумы

Сумы — рассвет в Сумах в 4:56, закат в 20:53.

Ужгород

Ужгород — рассвет в Ужгороде будет в 4:47, закат — в 20:44.

Мариуполь

Мариуполь — рассвет в Мариуполе начнется в 5:05, закат — в 21:00.

Влияние времени рассвета и заката на повседневную жизнь

Точное время рассвета и заката может значительно повлиять на ваше планирование повседневных дел. Например, для людей, занимающихся астрономическими наблюдениями или фотографией, важен каждый момент — и точно знать, когда наступает утро и когда заканчивается день. Также время рассвета и заката может помочь в организации путешествий, прогулок или спорта на свежем воздухе.

25 июля 2025 года — отличный день для вечерних прогулок, так как закат в большинстве крупных городов Украины будет поздним, а значит, можно наслаждаться вечером на улице еще долго.

Как планировать день с учетом времени рассвета и заката

Знание времени рассвета и заката 25 июля 2025 года в Украине поможет вам максимально эффективно организовать свой день. Планируйте свои активности, учитывая, в каком регионе вы находитесь, и наслаждайтесь красотой природы в любое время суток.

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