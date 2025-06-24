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Узнайте точное время восхода и заката солнца 25 июня 2025 года в городах Украины и как это влияет на ваш день.
Узнайте точное время восхода и заката солнца 25 июня 2025 года в городах Украины и как это влияет на ваш день.
Общество
Время чтения 1 мин.

Во сколько рассвет и закат 25 июня 2025 в Украине: точное время восхода и захода солнца

Каждый день приносит с собой уникальные моменты, но, пожалуй, одни из самых красивых — это восход и закат солнца. Знание точного времени этих явлений помогает не только планировать день, но и наслаждаться природой, создавать великолепные фотографии и даже управлять сельскохозяйственными процессами. В этой статье DNEWS рассмотрит точное время восхода и заката солнца 25 июня 2025 года в разных городах Украины и расскажет, как это влияет на повседневную жизнь.

Время восхода и заката 25 июня 2025 года

Время восхода и заката зависит от географического положения города и времени года. В 2025 году 25 июня солнце будет восходить в 04:52 в Киеве, а закат состоится в 20:53. Однако это время отличается в разных регионах Украины, что связано с их различным положением относительно солнечных траекторий.

Собрав информацию о времени восхода и заката для множества городов, мы составили таблицу, которая поможет вам точно спланировать день и узнать, когда именно будет доступен световой день в вашем регионе.

Почему важно знать точное время восхода и заката

Знание точного времени восхода и заката важно не только для тех, кто занимается астрономией, но и для всех нас. Мы можем планировать активные дела на светлом времени суток, насладиться красотой закатов и рассветов, а также организовать время для прогулок и фотосессий.

Длительность дня и её влияние на активность

Когда световой день длится долго, люди имеют больше времени для активной деятельности. В июне, когда солнце светит до позднего вечера, можно проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом или отдыхать с семьей. Долгий день также влияет на настроение и общий уровень энергии, что делает летние месяцы идеальными для продуктивной работы и отдыха.

Время восхода и заката по регионам Украины

Чтобы помочь вам точно спланировать свой день, мы собрали информацию о времени восхода и заката в различных городах Украины. Ниже представлена таблица, в которой указано точное время для каждого города на 25 июня 2025 года.

ГородВосходЗакат
Киев04:5220:53
Харьков04:5720:57
Одесса05:0021:00
Львов04:4920:51
Днепр04:5520:56
Запорожье04:5920:58
Кривой Рог04:5620:57
Чернигов04:5120:53
Полтава04:5320:55
Житомир04:5020:53
Мариуполь05:0221:05
Сумы04:5420:55
Черкассы04:5320:55
Каменец-Подольский04:4820:50
Ужгород04:4520:48

Эта таблица помогает точно планировать дела и активность на основе времени восхода и заката в вашем регионе.

Как восход и закат помогают в путешествиях

Если вы планируете путешествие по Украине или хотите насладиться природой, знание времени восхода и заката поможет вам извлечь максимальную пользу из светового дня. Особенно это важно для фотографов, путешественников и тех, кто хочет увидеть природу в её самом красивом виде. Время золотого часа — когда свет максимально мягкий и приятный — важно для того, чтобы сделать лучшие снимки и насладиться атмосферой.

Сельское хозяйство и влияние солнечного света

Для агрономов и фермеров точное время восхода и заката также имеет значение. Солнечный свет влияет на фотосинтез и рост растений, а продолжительность дня определяет, когда можно проводить работы в поле. Знание времени восхода и заката помогает организовать правильное время для посевов и других сельскохозяйственных мероприятий.

Влияние солнечного света на здоровье человека

Солнечные лучи необходимы для выработки витамина D, который поддерживает иммунную систему человека. Долгий световой день способствует улучшению настроения, повышению уровня энергии и поддержанию хорошего самочувствия. Особенно важно получать достаточно солнечного света в летний период, когда дни длинные, а погода благоприятствует прогулкам и активному отдыху на улице.

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