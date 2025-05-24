Знание точного времени восхода и захода солнца помогает лучше планировать день, активный отдых и поездки. Время рассвета и заката меняется не только по датам, но и в зависимости от географии. Поэтому важно иметь точные данные для каждого региона, чтобы не пропустить красоту природы и рационально использовать световой день. В этой статье DNEWS подробно расскажет, во сколько рассвет и закат 25 мая 2025 года в разных регионах и городах Украины.

Почему важно знать точное время рассвета и заката 25 мая 2025 в Украине

Точное время восхода и захода солнца — это не просто цифры из астрономических таблиц. Многие планируют по ним свои утренние и вечерние занятия на свежем воздухе. Фермеры и садоводы ориентируются на световой день для эффективной работы. Также фотографы и видеографы рассчитывают время съемок, ведь «золотой час» — лучший период для красивых кадров. Знание времени рассвета и заката важно для религиозных практик и некоторых профессий, где освещение играет ключевую роль.

Разные регионы имеют свои особенности, поэтому важно учитывать локальные данные, а не пользоваться универсальными таблицами. Это поможет не пропустить важные моменты и организовать день максимально эффективно.

Ключевые факторы, влияющие на время рассвета и заката

Географическая широта и долгота оказывают существенное влияние на время восхода и захода солнца. Рельеф местности, включая горы и водоемы, может смещать видимый горизонт и менять время появления и исчезновения солнца. Атмосферные условия тоже влияют на видимость солнца. Кроме того, сезонные изменения связаны с движением Земли вокруг Солнца и наклоном оси вращения, что формирует различия в длине светового дня.

Эти факторы объясняют, почему в пределах одной страны время рассвета и заката отличается в разных регионах.

Во сколько рассвет и закат 25 мая 2025 в западных регионах

Запад Украины — это преимущественно гористая местность, что сказывается на времени рассвета и заката. Горы задерживают первые лучи солнца утром, а закат наступает раньше, чем на востоке. Это создает отличия в световом дне, которые стоит учитывать для планирования активностей.

Ивано-Франковск и Черновцы

В Ивано-Франковске 25 мая рассвет наступит в 5:11 утра, а закат — в 20:43 вечера. В Черновцах время восхода и захода очень близко: рассвет в 5:12, закат в 20:42. Горный рельеф в этих местах влияет на время появления и исчезновения солнца. Жителям и гостям стоит учитывать эти особенности при организации дня.

Во сколько рассвет и закат 25 мая 2025 в северных регионах

Север страны отличается более ровным ландшафтом и расположением ближе к высоким широтам, что влияет на более ранний рассвет. Здесь световой день длится дольше, а первые лучи солнца появляются раньше, чем в других частях страны.

Чернигов и Сумы

В Чернигове рассвет 25 мая случится в 4:55 утра, а закат — в 20:52 вечера. В Сумах рассвет произойдет в 4:54, а закат — в 20:51. Оба города находятся на севере и встречают солнце одними из первых по стране. Продолжительность светового дня здесь около 16 часов, что дает хорошее время для работы и отдыха. Такие условия подходят для активного образа жизни и планирования дневных дел.

Во сколько рассвет и закат 25 мая 2025 в центральных регионах

Центральная Украина занимает важное географическое положение и включает такие крупные города, как Киев, Житомир, Днепр и Кропивницкий. В этих местах время рассвета и заката отличается незначительно, обеспечивая комфортные условия для дневной активности и планирования.

Киев, Житомир, Днепр и Кропивницкий

В Киеве рассвет наступит в 4:58 утра, а закат — в 20:51 вечера. Житомир почти не отстает — рассвет в 4:59, закат в 20:50. В Днепре рассвет начнется в 4:54, а закат — в 20:52. Кропивницкий встретит солнце в 4:56, а закат будет в 20:51. Продолжительность светового дня в этих городах около 16 часов, что создает оптимальные условия для работы и отдыха.

Во сколько рассвет и закат 25 мая 2025 в восточных регионах

Восточная Украина встречает рассвет чуть раньше, а закат происходит чуть позже, чем на западе страны. Это удлиняет световой день, что позволяет эффективнее использовать дневное время.

Харьков, Луганск и Донецк

В Харькове 25 мая рассвет начнется в 4:52 утра, а закат — в 20:53 вечера. В Луганске рассвет наступит в 4:53, а закат в 20:54. Донецк встретит рассвет в 4:53, а закат — в 20:54. Эти города на востоке имеют продолжительный световой день почти в 16 часов, что дает жителям больше времени для активностей на улице и работы.

Во сколько рассвет и закат 25 мая 2025 в южных регионах

Юг Украины расположен у побережья Черного и Азовского морей, что влияет на особенности светового дня. Здесь закат наступает позже, а рассвет — немного позже, чем на севере и востоке.

Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье

В Одессе рассвет начнется в 5:15 утра, а закат — в 20:55 вечера. В Николаеве рассвет в 5:12, закат в 20:54. Херсон встречает солнце в 5:13, а провожает в 20:56. Запорожье отличается более ранним рассветом в 4:56 и закатом в 20:50. Южные города имеют более поздний закат, что продлевает вечерние часы для прогулок и отдыха.

Влияние точного времени рассвета и заката на повседневную жизнь

Точное знание времени восхода и захода солнца помогает лучше планировать свой день и улучшить качество жизни. Утренние и вечерние тренировки удобнее проводить в часы естественного освещения. Фотографы и астрономы используют эти данные для создания красивых снимков и наблюдений. Для фермеров и работников сельского хозяйства время рассвета и заката определяет начало и конец рабочего дня. Также эта информация важна для служб уличного освещения и городского планирования.

Советы для тех, кто планирует время по рассвету и закату 25 мая 2025

Рекомендуется использовать специальные приложения или сайты с астрономическими данными для уточнения времени рассвета и заката в конкретном населенном пункте. Планируйте важные события на «золотой час» — время сразу после рассвета и перед закатом, когда свет максимально мягкий и приятный. Учитывайте особенности вашего региона, особенно если вы живете в гористой или прибрежной зоне, где время может смещаться на 10–20 минут. Для путешественников и любителей природы это поможет не пропустить красивые природные явления.

25 мая 2025 года станет одним из самых светлых дней года в Украине с продолжительным световым днем — от 15 до 16 часов в зависимости от региона. Точное знание времени рассвета и заката позволит эффективно планировать день и получить максимум от каждого момента. Независимо от того, живете ли вы на западе, севере, востоке или юге страны, ориентируйтесь на свои локальные данные и используйте преимущества светового дня по максимуму.

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