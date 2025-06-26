Июнь — это время тепла, яркого солнца и длинных дней. Для многих людей особенно важно знать точное время рассвета и заката. Кто-то планирует утреннюю пробежку или медитацию на восходе, кто-то — вечернюю прогулку перед наступлением темноты. Астрономические явления привлекают внимание не только любителей природы, но и фотографов, фермеров, рыбаков, а также тех, кто чувствителен к биоритмам. 27 июня 2025 года — это день, близкий к летнему солнцестоянню, а значит, солнце в Украине взойдет рано, а опустится за горизонт довольно поздно.
В этой статье DNEWS подробно рассмотрит, во сколько произойдет рассвет и закат в крупнейших городах Украины. Мы также объясним, почему время может отличаться в разных регионах и как это связано с географическим положением. Читатель найдет здесь как полезную информацию, так и интересные наблюдения за природными циклами, которые формируют наш повседневный ритм жизни.
Как рассчитывается время восхода и захода солнца
Точное время рассвета и заката зависит от множества факторов. Один из главных — широта и долгота населённого пункта. Также немалую роль играют сезон года и атмосферные условия.
Перед тем как перейти к списку городов, стоит разобрать, как именно определяются эти моменты на астрономической карте. Это поможет лучше понять, почему Киев встречает рассвет раньше Львова, а в Харькове солнце заходит на несколько минут раньше, чем в Одессе.
Географическое положение влияет на продолжительность дня
Чем восточнее расположен город, тем раньше наступает утро. Соответственно, на западе день начинается позже. Это правило действует для всех стран, и Украина — не исключение. Например, в Луганске солнце появляется раньше, чем во Львове.
Атмосферные условия могут влиять на видимость
Время восхода и захода фиксируется на основе теоретического положения солнца. Однако тучи, смог или туман могут визуально исказить момент появления или исчезновения диска. Особенно это заметно летом, когда воздух насыщен влагой.
Время рассвета и заката 27 июня 2025 года в крупных городах
Далее представлены точные астрономические данные по основным городам страны. Время указано по местному часовому поясу — по Киевскому времени (GMT+3 на летний период).
Переходя от города к городу, мы увидим, насколько может изменяться продолжительность светового дня даже в пределах одной страны. Такие данные полезны не только для туристов, но и для всех, кто ориентируется по солнцу.
Киев
Рассвет: 04:44
Закат: 21:14
Львов
Рассвет: 05:06
Закат: 21:30
Одесса
Рассвет: 04:55
Закат: 20:57
Харьков
Рассвет: 04:29
Закат: 20:54
Днепр
Рассвет: 04:38
Закат: 20:58
Запорожье
Рассвет: 04:40
Закат: 20:59
Чернигов
Рассвет: 04:41
Закат: 21:16
Черкассы
Рассвет: 04:46
Закат: 21:06
Сумы
Рассвет: 04:34
Закат: 21:05
Николаев
Рассвет: 04:59
Закат: 20:56
Луцк
Рассвет: 05:03
Закат: 21:32
Ровно
Рассвет: 04:58
Закат: 21:25
Мариуполь
Рассвет: 04:57
Закат: 20:55
Кривой Рог
Рассвет: 04:36
Закат: 20:57
Житомир
Рассвет: 04:49
Закат: 21:11
Полтава
Рассвет: 04:40
Закат: 21:03
Тернополь
Рассвет: 05:00
Закат: 21:28
Ивано-Франковск
Рассвет: 05:07
Закат: 21:31
Ужгород
Рассвет: 05:10
Закат: 21:32
Продолжительность дня в разных регионах
Несмотря на то, что вся страна находится в одном часовом поясе, длина светового дня ощутимо варьируется. Это напрямую связано с тем, насколько высоко поднимается солнце над горизонтом.
Например, в Луцке день 27 июня 2025 года длится почти 16 с половиной часов. В Харькове — немного меньше. При этом в Киеве продолжительность дня — 16 часов 30 минут, что считается довольно длительным временем светового периода.
Почему лето приносит такие длинные дни
Период около летнего солнцестояння (21–22 июня) — это время максимального наклона земной оси по направлению к Солнцу. Именно по этой причине день растягивается до максимальной длины. После этого солнце постепенно начнёт «сдвигаться» в сторону зимнего положения, и дни станут короче.
Как влияет длина дня на организм
Многие замечают, что летом становится легче вставать утром. Это связано не только с погодой, но и с гормональной активностью, стимулируемой солнечным светом. Световой день регулирует выработку мелатонина, отвечающего за сон.
Особенности наблюдения рассвета и заката
Рассвет и закат — не только функциональные временные ориентиры. Это ещё и эстетическое явление, которое вызывает сильные эмоции у наблюдателя. Во многих культурах восход и закат связаны с ритуалами, медитацией, молитвами.
Каждый рассвет в городе уникален. Даже если солнце поднимается в одно и то же время, атмосфера, облачность и влажность создают абсолютно новое зрелище.
Где лучше всего наблюдать рассвет
Высокие точки в городах, такие как холмы, крыши домов или набережные, — идеальные места для наблюдения. В Киеве это может быть Владимирская горка, в Одессе — побережье у Ланжерона, во Львове — Високий замок.
Закаты в Украине — время для романтики и покоя
Многие специально планируют вечерние прогулки, чтобы застать солнце, опускающееся за горизонт. Особенно красивые закаты можно наблюдать на юге и западе страны, где рельеф и небо создают живописную картину.
Как использовать знание о времени восхода и заката в быту
Такое знание полезно не только для эстетики. Оно помогает в планировании дня, особенно летом, когда световой период растянут.
Ранние подъёмы и активность на свежем воздухе
Если вы занимаетесь спортом, знаете, что утренние часы — самые свежие. Знание точного времени рассвета позволяет начать день максимально эффективно.
Безопасность и транспорт
Многие дальние поездки по трассам лучше планировать с учётом времени заката, чтобы не ехать в полной темноте. Особенно это актуально в сельской местности.
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