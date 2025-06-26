Июнь — это время тепла, яркого солнца и длинных дней. Для многих людей особенно важно знать точное время рассвета и заката. Кто-то планирует утреннюю пробежку или медитацию на восходе, кто-то — вечернюю прогулку перед наступлением темноты. Астрономические явления привлекают внимание не только любителей природы, но и фотографов, фермеров, рыбаков, а также тех, кто чувствителен к биоритмам. 27 июня 2025 года — это день, близкий к летнему солнцестоянню, а значит, солнце в Украине взойдет рано, а опустится за горизонт довольно поздно.

В этой статье DNEWS подробно рассмотрит, во сколько произойдет рассвет и закат в крупнейших городах Украины. Мы также объясним, почему время может отличаться в разных регионах и как это связано с географическим положением. Читатель найдет здесь как полезную информацию, так и интересные наблюдения за природными циклами, которые формируют наш повседневный ритм жизни.

Как рассчитывается время восхода и захода солнца

Точное время рассвета и заката зависит от множества факторов. Один из главных — широта и долгота населённого пункта. Также немалую роль играют сезон года и атмосферные условия.

Перед тем как перейти к списку городов, стоит разобрать, как именно определяются эти моменты на астрономической карте. Это поможет лучше понять, почему Киев встречает рассвет раньше Львова, а в Харькове солнце заходит на несколько минут раньше, чем в Одессе.

Географическое положение влияет на продолжительность дня

Чем восточнее расположен город, тем раньше наступает утро. Соответственно, на западе день начинается позже. Это правило действует для всех стран, и Украина — не исключение. Например, в Луганске солнце появляется раньше, чем во Львове.

Атмосферные условия могут влиять на видимость

Время восхода и захода фиксируется на основе теоретического положения солнца. Однако тучи, смог или туман могут визуально исказить момент появления или исчезновения диска. Особенно это заметно летом, когда воздух насыщен влагой.

Время рассвета и заката 27 июня 2025 года в крупных городах

Далее представлены точные астрономические данные по основным городам страны. Время указано по местному часовому поясу — по Киевскому времени (GMT+3 на летний период).

Переходя от города к городу, мы увидим, насколько может изменяться продолжительность светового дня даже в пределах одной страны. Такие данные полезны не только для туристов, но и для всех, кто ориентируется по солнцу.

Киев

Рассвет: 04:44

Закат: 21:14

Львов

Рассвет: 05:06

Закат: 21:30

Одесса

Рассвет: 04:55

Закат: 20:57

Харьков

Рассвет: 04:29

Закат: 20:54

Днепр

Рассвет: 04:38

Закат: 20:58

Запорожье

Рассвет: 04:40

Закат: 20:59

Чернигов

Рассвет: 04:41

Закат: 21:16

Черкассы

Рассвет: 04:46

Закат: 21:06

Сумы

Рассвет: 04:34

Закат: 21:05

Николаев

Рассвет: 04:59

Закат: 20:56

Луцк

Рассвет: 05:03

Закат: 21:32

Ровно

Рассвет: 04:58

Закат: 21:25

Мариуполь

Рассвет: 04:57

Закат: 20:55

Кривой Рог

Рассвет: 04:36

Закат: 20:57

Житомир

Рассвет: 04:49

Закат: 21:11

Полтава

Рассвет: 04:40

Закат: 21:03

Тернополь

Рассвет: 05:00

Закат: 21:28

Ивано-Франковск

Рассвет: 05:07

Закат: 21:31

Ужгород

Рассвет: 05:10

Закат: 21:32

Продолжительность дня в разных регионах

Несмотря на то, что вся страна находится в одном часовом поясе, длина светового дня ощутимо варьируется. Это напрямую связано с тем, насколько высоко поднимается солнце над горизонтом.

Например, в Луцке день 27 июня 2025 года длится почти 16 с половиной часов. В Харькове — немного меньше. При этом в Киеве продолжительность дня — 16 часов 30 минут, что считается довольно длительным временем светового периода.

Почему лето приносит такие длинные дни

Период около летнего солнцестояння (21–22 июня) — это время максимального наклона земной оси по направлению к Солнцу. Именно по этой причине день растягивается до максимальной длины. После этого солнце постепенно начнёт «сдвигаться» в сторону зимнего положения, и дни станут короче.

Как влияет длина дня на организм

Многие замечают, что летом становится легче вставать утром. Это связано не только с погодой, но и с гормональной активностью, стимулируемой солнечным светом. Световой день регулирует выработку мелатонина, отвечающего за сон.

Особенности наблюдения рассвета и заката

Рассвет и закат — не только функциональные временные ориентиры. Это ещё и эстетическое явление, которое вызывает сильные эмоции у наблюдателя. Во многих культурах восход и закат связаны с ритуалами, медитацией, молитвами.

Каждый рассвет в городе уникален. Даже если солнце поднимается в одно и то же время, атмосфера, облачность и влажность создают абсолютно новое зрелище.

Где лучше всего наблюдать рассвет

Высокие точки в городах, такие как холмы, крыши домов или набережные, — идеальные места для наблюдения. В Киеве это может быть Владимирская горка, в Одессе — побережье у Ланжерона, во Львове — Високий замок.

Закаты в Украине — время для романтики и покоя

Многие специально планируют вечерние прогулки, чтобы застать солнце, опускающееся за горизонт. Особенно красивые закаты можно наблюдать на юге и западе страны, где рельеф и небо создают живописную картину.

Как использовать знание о времени восхода и заката в быту

Такое знание полезно не только для эстетики. Оно помогает в планировании дня, особенно летом, когда световой период растянут.

Ранние подъёмы и активность на свежем воздухе

Если вы занимаетесь спортом, знаете, что утренние часы — самые свежие. Знание точного времени рассвета позволяет начать день максимально эффективно.

Безопасность и транспорт

Многие дальние поездки по трассам лучше планировать с учётом времени заката, чтобы не ехать в полной темноте. Особенно это актуально в сельской местности.

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