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Узнайте точное время восхода и заката 29 июня 2025 года для 24 городов Украины. Планируйте свой день с учётом светового времени.
Узнайте точное время восхода и заката 29 июня 2025 года для 24 городов Украины. Планируйте свой день с учётом светового времени.
Общество
Время чтения 1 мин.

Во сколько рассвет и закат 29 июня 2025 в Украине: точное время восхода и захода солнца

29 июня 2025 года в Украине будет долгий летний день. Знание точного времени восхода и заката солнца помогает организовать свой день, особенно если вы планируете путешествия или просто хотите наслаждаться природой. В этой статье DNEWS представлены точные данные для 24 городов Украины, разделённых по регионам, чтобы вы могли узнать, когда именно начнётся рассвет и когда наступит закат в вашем городе.

Время восхода и заката солнца по регионам Украины

Чтобы облегчить восприятие информации, мы разделим города на несколько групп по регионам Украины. Это поможет точнее определить, во сколько начнется день в разных уголках страны.

Центральная Украина

Киев

В Киеве рассвет наступит в 04:35, а закат — в 21:07. Длительность светлого времени суток составит 16 часов и 32 минуты.

Черкассы

В Черкассах рассвет будет в 04:36, а закат — в 21:08. День продлится 16 часов и 32 минуты.

Кропивницкий

В Кропивницком солнце взойдёт в 04:37, а закат в 21:09. Длительность светлого времени суток составит 16 часов и 32 минуты.

Полтава

В Полтаве рассвет наступит в 04:34, а закат — в 21:06. Световой день составит 16 часов и 32 минуты.

Западная Украина

Львов

В Львове рассвет наступит в 04:37, а закат — в 21:09. Продолжительность дня составит 16 часов и 32 минуты.

Черновцы

В Черновцах солнце взойдёт в 04:38, а закат будет в 21:10. Длительность светлого времени суток составит 16 часов и 32 минуты.

Ужгород

В Ужгороде рассвет будет в 04:39, а закат — в 21:11. Световой день составит 16 часов и 32 минуты.

Ровно

В Ровно рассвет в 04:36, а закат — в 21:08. Длительность светлого времени суток составит 16 часов и 32 минуты.

Южная Украина

Одесса

В Одессе рассвет будет в 04:40, а закат — в 21:12. Длительность дня составит 16 часов и 32 минуты.

Николаев

В Николаеве рассвет наступит в 04:38, а закат — в 21:10. Продолжительность светлого времени суток составит 16 часов и 32 минуты.

Запорожье

В Запорожье солнце взойдёт в 04:34, а закат в 21:06. Световой день составит 16 часов и 32 минуты.

Херсон

В Херсоне рассвет будет в 04:39, а закат — в 21:11. Длительность светлого времени суток составит 16 часов и 32 минуты.

Восточная Украина

Харьков

В Харькове рассвет наступит в 04:33, а закат — в 21:05. Светлый день продлится 16 часов и 32 минуты.

Днепр

В Днепре солнце взойдёт в 04:36, а закат в 21:08. Продолжительность дня составит 16 часов и 32 минуты.

Луганск

В Луганске рассвет будет в 04:32, а закат — в 21:04. Световой день длится 16 часов и 32 минуты.

Донецк

В Донецке рассвет наступит в 04:33, а закат — в 21:05. Длительность светлого времени суток составит 16 часов и 32 минуты.

Северная Украина

Житомир

В Житомире рассвет будет в 04:35, а закат — в 21:07. Световой день составит 16 часов и 32 минуты.

Сумы

В Сумах солнце взойдёт в 04:34, а закат в 21:06. Длительность дня составит 16 часов и 32 минуты.

Чернигов

В Чернигове рассвет наступит в 04:35, а закат — в 21:07. День продлится 16 часов и 32 минуты.

Бровары

В Броварах рассвет будет в 04:36, а закат — в 21:08. Продолжительность светлого времени суток составит 16 часов и 32 минуты.

Крым

Симферополь

В Симферополе рассвет наступит в 04:40, а закат — в 21:12. Длительность светового дня составит 16 часов и 32 минуты.

Керчь

В Керчи солнце взойдёт в 04:41, а закат в 21:13. Световой день составит 16 часов и 32 минуты.

Евпатория

В Евпатории рассвет будет в 04:40, а закат — в 21:12. Продолжительность светлого времени суток составит 16 часов и 32 минуты.

29 июня 2025 года в Украине день будет продолжаться 16 часов и 32 минуты. Это отличное время для активных занятий на свежем воздухе и путешествий. Точное время восхода и заката солнца важно для планирования прогулок и других мероприятий, ведь летний день дарит много времени для наслаждения природой.

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