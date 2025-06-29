30 июня 2025 года — день, когда солнце снова будет приятно согревать землю, наполняя наши дни светом и радостью. Для многих из нас важно знать точное время восхода и захода солнца, чтобы спланировать свои дела, насладиться природой или просто восхищаться красотой небесных явлений. В этой статье DNEWS рассмотрит время рассвета и заката в 24 крупных городах Украины, чтобы вы могли оптимально спланировать день и насладиться моментами, которые дарит природа.

Погрузитесь в точные данные по каждому городу и узнайте, когда лучше всего наслаждаться утренним светом или встречать вечер. Мы подготовили информацию, которая будет полезна как для планирования вашего дня, так и для наблюдений за восходом и закатом.

Время восхода и заката солнца в крупнейших городах Украины

Знание времени восхода и заката важно не только для астрономов, но и для каждого, кто хочет наслаждаться природой, учитывать эти моменты при планировании активностей на свежем воздухе. В Украине время рассвета и заката может значительно различаться в зависимости от региона. Для жителей больших городов особенно важно ориентироваться на точные данные, чтобы не пропустить красивые моменты.

30 июня 2025 года в Украине солнце будет взбираться над горизонтом с каждым городом в разное время, а вечерние сумерки также будут иметь свои особенности.

Киев

В столице Украины 30 июня 2025 года восход солнца ожидается в 04:38, а закат — в 20:55. Длительность дня составит 16 часов 17 минут, что обеспечит достаточно времени для всех дневных активностей.

Харьков

В Харькове восход солнца будет в 04:36, а закат в 20:53. Здесь также будет длительный день — 16 часов 17 минут, давая возможность наслаждаться солнечным светом.

Одесса

Для Одессы время восхода солнца — 04:44, а закат — 20:54. Протяженность дня составит 16 часов 10 минут. Здесь стоит учитывать и мягкое морское побережье, которое позволяет наслаждаться вечерними видами.

Днепр

В Днепре солнце поднимется над горизонтом в 04:40, а закат будет в 20:52. Длительность дня составит 16 часов 12 минут, что также даёт отличный шанс для активного отдыха.

Львов

Для Львова восход солнца — в 04:42, закат — в 20:55. Время дня в этом западном городе составит 16 часов 13 минут, что идеально подходит для прогулок по историческим улицам.

Запорожье

В Запорожье восход солнца в 04:41, закат — в 20:54. День будет длиться 16 часов 13 минут, предоставляя достаточно времени для наружных мероприятий.

Черкассы

В Черкассах восход солнца в 04:40, закат — в 20:53. Протяженность дня здесь составит 16 часов 13 минут. Это идеальное время для тех, кто предпочитает активные виды отдыха на свежем воздухе.

Тернополь

В Тернополе восход солнца в 04:41, закат — в 20:54. Длительность дня в городе составит 16 часов 13 минут. Это подходящее время для прогулок и наблюдений за природой.

Чернигов

Чернигов встретит рассвет в 04:39, а закат солнца состоится в 20:52. Длительность дня здесь составит 16 часов 13 минут, что удобно для дневных и вечерних активностей.

Кривой Рог

В Кривом Роге время восхода будет в 04:38, а закат — в 20:51. День здесь будет длиться 16 часов 13 минут, что даёт много времени для активного отдыха.

Сумы

В Сумах рассвет будет в 04:38, закат — в 20:51. Протяженность дня составит 16 часов 13 минут. Это прекрасное время для прогулок и фотографий.

Николаев

В Николаеве восход солнца — в 04:42, а закат — в 20:53. День будет длиться 16 часов 11 минут, что идеально подходит для активного отдыха на открытом воздухе.

Полтава

Для Полтавы восход солнца — в 04:39, закат — в 20:53. Длительность дня составит 16 часов 14 минут, что даёт отличное время для прогулок и наблюдений.

Ровно

В Ровно восход солнца будет в 04:41, закат — в 20:55. Протяженность дня составит 16 часов 14 минут, что позволит насладиться всеми прелестями дня.

Винница

В Виннице восход солнца ожидается в 04:39, а закат — в 20:52. День здесь составит 16 часов 13 минут, подходящее время для активного отдыха.

Кременчуг

В Кременчуге восход солнца будет в 04:38, закат — в 20:51. Длительность дня составит 16 часов 13 минут, что идеально подходит для прогулок.

Хмельницкий

В Хмельницком рассвет будет в 04:40, закат — в 20:53. Протяженность дня составит 16 часов 13 минут, что создаст условия для комфортного времяпрепровождения.

Житомир

В Житомире восход солнца будет в 04:39, закат — в 20:52. День здесь составит 16 часов 13 минут, что обеспечит достаточно времени для дневных активностей.

Бровары

В Броварах восход солнца — в 04:39, закат — в 20:53. Протяженность дня составит 16 часов 14 минут, подходящее время для прогулок и активностей на свежем воздухе.

Ужгород

В Ужгороде восход солнца — в 04:42, закат — в 20:55. Длительность дня составит 16 часов 13 минут. Это время идеально подходит для прогулок по городу.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске восход солнца в 04:43, а закат в 20:56. День здесь будет длиться 16 часов 13 минут, что позволяет насладиться вечерними моментами.

Луцк

В Луцке время восхода солнца будет в 04:40, закат — в 20:53. Длительность дня составит 16 часов 13 минут.

Краматорск

В Краматорске восход солнца — в 04:38, закат — в 20:51. Протяженность дня составит 16 часов 13 минут, что идеально для прогулок.

Мариуполь

В Мариуполе восход солнца будет в 04:43, а закат — в 20:55. Длительность дня составит 16 часов 12 минут.

30 июня 2025 года будет идеальным для прогулок и отдыха на природе в Украине, благодаря долгому светлому дню. Знание точного времени восхода и заката солнца поможет вам наслаждаться каждым моментом и эффективно планировать свои мероприятия. Учитывая данные для 24 городов, вы сможете точно настроить свой день для прогулок, активных занятий или просто расслабляющего времяпрепровождения под солнцем.

Ранее мы писали о том, какая молитва перед сном самая сильная.