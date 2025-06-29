30 июня 2025 года — день, когда солнце снова будет приятно согревать землю, наполняя наши дни светом и радостью. Для многих из нас важно знать точное время восхода и захода солнца, чтобы спланировать свои дела, насладиться природой или просто восхищаться красотой небесных явлений. В этой статье DNEWS рассмотрит время рассвета и заката в 24 крупных городах Украины, чтобы вы могли оптимально спланировать день и насладиться моментами, которые дарит природа.
Погрузитесь в точные данные по каждому городу и узнайте, когда лучше всего наслаждаться утренним светом или встречать вечер. Мы подготовили информацию, которая будет полезна как для планирования вашего дня, так и для наблюдений за восходом и закатом.
Время восхода и заката солнца в крупнейших городах Украины
Знание времени восхода и заката важно не только для астрономов, но и для каждого, кто хочет наслаждаться природой, учитывать эти моменты при планировании активностей на свежем воздухе. В Украине время рассвета и заката может значительно различаться в зависимости от региона. Для жителей больших городов особенно важно ориентироваться на точные данные, чтобы не пропустить красивые моменты.
30 июня 2025 года в Украине солнце будет взбираться над горизонтом с каждым городом в разное время, а вечерние сумерки также будут иметь свои особенности.
Киев
В столице Украины 30 июня 2025 года восход солнца ожидается в 04:38, а закат — в 20:55. Длительность дня составит 16 часов 17 минут, что обеспечит достаточно времени для всех дневных активностей.
Харьков
В Харькове восход солнца будет в 04:36, а закат в 20:53. Здесь также будет длительный день — 16 часов 17 минут, давая возможность наслаждаться солнечным светом.
Одесса
Для Одессы время восхода солнца — 04:44, а закат — 20:54. Протяженность дня составит 16 часов 10 минут. Здесь стоит учитывать и мягкое морское побережье, которое позволяет наслаждаться вечерними видами.
Днепр
В Днепре солнце поднимется над горизонтом в 04:40, а закат будет в 20:52. Длительность дня составит 16 часов 12 минут, что также даёт отличный шанс для активного отдыха.
Львов
Для Львова восход солнца — в 04:42, закат — в 20:55. Время дня в этом западном городе составит 16 часов 13 минут, что идеально подходит для прогулок по историческим улицам.
Запорожье
В Запорожье восход солнца в 04:41, закат — в 20:54. День будет длиться 16 часов 13 минут, предоставляя достаточно времени для наружных мероприятий.
Черкассы
В Черкассах восход солнца в 04:40, закат — в 20:53. Протяженность дня здесь составит 16 часов 13 минут. Это идеальное время для тех, кто предпочитает активные виды отдыха на свежем воздухе.
Тернополь
В Тернополе восход солнца в 04:41, закат — в 20:54. Длительность дня в городе составит 16 часов 13 минут. Это подходящее время для прогулок и наблюдений за природой.
Чернигов
Чернигов встретит рассвет в 04:39, а закат солнца состоится в 20:52. Длительность дня здесь составит 16 часов 13 минут, что удобно для дневных и вечерних активностей.
Кривой Рог
В Кривом Роге время восхода будет в 04:38, а закат — в 20:51. День здесь будет длиться 16 часов 13 минут, что даёт много времени для активного отдыха.
Сумы
В Сумах рассвет будет в 04:38, закат — в 20:51. Протяженность дня составит 16 часов 13 минут. Это прекрасное время для прогулок и фотографий.
Николаев
В Николаеве восход солнца — в 04:42, а закат — в 20:53. День будет длиться 16 часов 11 минут, что идеально подходит для активного отдыха на открытом воздухе.
Полтава
Для Полтавы восход солнца — в 04:39, закат — в 20:53. Длительность дня составит 16 часов 14 минут, что даёт отличное время для прогулок и наблюдений.
Ровно
В Ровно восход солнца будет в 04:41, закат — в 20:55. Протяженность дня составит 16 часов 14 минут, что позволит насладиться всеми прелестями дня.
Винница
В Виннице восход солнца ожидается в 04:39, а закат — в 20:52. День здесь составит 16 часов 13 минут, подходящее время для активного отдыха.
Кременчуг
В Кременчуге восход солнца будет в 04:38, закат — в 20:51. Длительность дня составит 16 часов 13 минут, что идеально подходит для прогулок.
Хмельницкий
В Хмельницком рассвет будет в 04:40, закат — в 20:53. Протяженность дня составит 16 часов 13 минут, что создаст условия для комфортного времяпрепровождения.
Житомир
В Житомире восход солнца будет в 04:39, закат — в 20:52. День здесь составит 16 часов 13 минут, что обеспечит достаточно времени для дневных активностей.
Бровары
В Броварах восход солнца — в 04:39, закат — в 20:53. Протяженность дня составит 16 часов 14 минут, подходящее время для прогулок и активностей на свежем воздухе.
Ужгород
В Ужгороде восход солнца — в 04:42, закат — в 20:55. Длительность дня составит 16 часов 13 минут. Это время идеально подходит для прогулок по городу.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске восход солнца в 04:43, а закат в 20:56. День здесь будет длиться 16 часов 13 минут, что позволяет насладиться вечерними моментами.
Луцк
В Луцке время восхода солнца будет в 04:40, закат — в 20:53. Длительность дня составит 16 часов 13 минут.
Краматорск
В Краматорске восход солнца — в 04:38, закат — в 20:51. Протяженность дня составит 16 часов 13 минут, что идеально для прогулок.
Мариуполь
В Мариуполе восход солнца будет в 04:43, а закат — в 20:55. Длительность дня составит 16 часов 12 минут.
30 июня 2025 года будет идеальным для прогулок и отдыха на природе в Украине, благодаря долгому светлому дню. Знание точного времени восхода и заката солнца поможет вам наслаждаться каждым моментом и эффективно планировать свои мероприятия. Учитывая данные для 24 городов, вы сможете точно настроить свой день для прогулок, активных занятий или просто расслабляющего времяпрепровождения под солнцем.
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