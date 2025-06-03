4 июня 2025 года в Украине световой день будет постепенно увеличиваться, и жители страны смогут наслаждаться длинными летними днями. Это важный момент, поскольку именно в это время года наблюдается максимальная продолжительность дня, что имеет значение не только для астрономов, но и для обычных людей, которые планируют свою активность в течение дня.

Однако, чтобы правильно планировать день, важно точно знать, во сколько будет рассвет и закат в разных городах страны. Это знание помогает лучше организовать утренние и вечерние дела, а также наслаждаться природой в те моменты, когда светит солнце. Расчет времени рассвета и заката необходим для различных сфер жизни, будь то отдых на природе, активный спорт, путешествия или даже ритуалы, зависящие от времени суток. Об этом стать DNEWS.

Как меняется продолжительность дня в разных регионах

Даже внутри одной страны наблюдаются различия в световом дне. Это зависит от широты, на которой находится город. Южные регионы получают немного больше света вечером, а северные — рано утром.

Например, во Львове и Хмельницком день начинается почти одновременно — около 4:40. Но закат наступает в 20:56, давая 16 часов 16 минут солнечного света. В то же время в Одессе солнце встаёт позже — в 4:48, а заходит в 21:02, и день длится те же 16 часов 14 минут.

Световой день в областных центрах Украины

Чтобы наглядно понять различия, полезно рассмотреть таблицу по всем административным центрам:

Центр, Восток и Юг

Киев — 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин.

— 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин. Харьков — 4:44 / 20:58 — 16 ч. 14 мин.

— 4:44 / 20:58 — 16 ч. 14 мин. Полтава — 4:45 / 20:59 — 16 ч. 14 мин.

— 4:45 / 20:59 — 16 ч. 14 мин. Днепр — 4:46 / 20:59 — 16 ч. 13 мин.

— 4:46 / 20:59 — 16 ч. 13 мин. Запорожье — 4:47 / 21:00 — 16 ч. 13 мин.

— 4:47 / 21:00 — 16 ч. 13 мин. Одесса — 4:48 / 21:02 — 16 ч. 14 мин.

— 4:48 / 21:02 — 16 ч. 14 мин. Николаев — 4:50 / 21:02 — 16 ч. 12 мин.

— 4:50 / 21:02 — 16 ч. 12 мин. Херсон — 4:51 / 21:03 — 16 ч. 12 мин.

Западные города

Львов — 4:40 / 20:56 — 16 ч. 16 мин.

— 4:40 / 20:56 — 16 ч. 16 мин. Ивано-Франковск — 4:41 / 20:56 — 16 ч. 15 мин.

— 4:41 / 20:56 — 16 ч. 15 мин. Ужгород — 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин.

— 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин. Луцк — 4:40 / 20:55 — 16 ч. 15 мин.

— 4:40 / 20:55 — 16 ч. 15 мин. Тернополь — 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин.

— 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин. Черновцы — 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин.

— 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин. Ровно — 4:41 / 20:57 — 16 ч. 16 мин.

— 4:41 / 20:57 — 16 ч. 16 мин. Хмельницкий — 4:43 / 20:59 — 16 ч. 16 мин.

— 4:43 / 20:59 — 16 ч. 16 мин. Винница — 4:43 / 20:59 — 16 ч. 16 мин.

— 4:43 / 20:59 — 16 ч. 16 мин. Житомир — 4:41 / 20:56 — 16 ч. 15 мин.

Север и центр

Чернигов — 4:41 / 20:56 — 16 ч. 15 мин.

— 4:41 / 20:56 — 16 ч. 15 мин. Черкассы — 4:44 / 20:59 — 16 ч. 15 мин.

— 4:44 / 20:59 — 16 ч. 15 мин. Кропивницкий — 4:44 / 20:58 — 16 ч. 14 мин.

— 4:44 / 20:58 — 16 ч. 14 мин. Сумы — 4:43 / 20:57 — 16 ч. 14 мин.

Почему длинные дни так важны

Длительность дня — это не просто астрономическое явление. Она влияет на настроение и самочувствие. Солнечный свет способствует выработке серотонина, который улучшает психоэмоциональное состояние.

Кроме того, длинные дни дают больше времени для прогулок, спорта и отдыха на свежем воздухе. Это особенно полезно для людей, которые работают в помещениях. Чем больше солнечного света, тем выше активность и уровень энергии.

Как использовать максимум солнечного дня

Планируя день, полезно учитывать рассвет и закат. Утренние часы подходят для занятий спортом и тихих дел. А вечером можно проводить время с семьёй, отдыхать или заниматься любимыми хобби.

К тому же, благодаря позднему закату появляется возможность больше бывать на улице. Это отличный период для дачи, пикников или вечернего туризма. Важно не упускать этот ресурс.

4 июня — один из самых длинных дней года. В это время солнце будет освещать города Украины более 16 часов. Зная точное время рассвета и заката, можно планировать день с максимальной пользой.

Используйте это время, чтобы наполниться энергией, вдохновиться природой и просто насладиться светом. Лето в разгаре — и это отличная возможность жить активнее и ярче. городе поможет лучше планировать день, а использование этого времени для отдыха и активности принесет ощутимые преимущества для здоровья и настроения.

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