Вторник, 3 июня, 2025
30.4 C
Киев
type here...
Узнайте во сколько рассвет и закат 4 июня 2025 года по городам Украины, а также влияние длины светового дня на здоровье.
Узнайте во сколько рассвет и закат 4 июня 2025 года по городам Украины, а также влияние длины светового дня на здоровье.
Общество
Время чтения 1 мин.

Во сколько рассвет и закат 4 июня 2025: долгота светового дня в Украине по городам

4 июня 2025 года в Украине световой день будет постепенно увеличиваться, и жители страны смогут наслаждаться длинными летними днями. Это важный момент, поскольку именно в это время года наблюдается максимальная продолжительность дня, что имеет значение не только для астрономов, но и для обычных людей, которые планируют свою активность в течение дня.

Однако, чтобы правильно планировать день, важно точно знать, во сколько будет рассвет и закат в разных городах страны. Это знание помогает лучше организовать утренние и вечерние дела, а также наслаждаться природой в те моменты, когда светит солнце. Расчет времени рассвета и заката необходим для различных сфер жизни, будь то отдых на природе, активный спорт, путешествия или даже ритуалы, зависящие от времени суток. Об этом стать DNEWS.

Как меняется продолжительность дня в разных регионах

Даже внутри одной страны наблюдаются различия в световом дне. Это зависит от широты, на которой находится город. Южные регионы получают немного больше света вечером, а северные — рано утром.

Например, во Львове и Хмельницком день начинается почти одновременно — около 4:40. Но закат наступает в 20:56, давая 16 часов 16 минут солнечного света. В то же время в Одессе солнце встаёт позже — в 4:48, а заходит в 21:02, и день длится те же 16 часов 14 минут.

Световой день в областных центрах Украины

Чтобы наглядно понять различия, полезно рассмотреть таблицу по всем административным центрам:

Центр, Восток и Юг

  • Киев — 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин.
  • Харьков — 4:44 / 20:58 — 16 ч. 14 мин.
  • Полтава — 4:45 / 20:59 — 16 ч. 14 мин.
  • Днепр — 4:46 / 20:59 — 16 ч. 13 мин.
  • Запорожье — 4:47 / 21:00 — 16 ч. 13 мин.
  • Одесса — 4:48 / 21:02 — 16 ч. 14 мин.
  • Николаев — 4:50 / 21:02 — 16 ч. 12 мин.
  • Херсон — 4:51 / 21:03 — 16 ч. 12 мин.

Западные города

  • Львов — 4:40 / 20:56 — 16 ч. 16 мин.
  • Ивано-Франковск — 4:41 / 20:56 — 16 ч. 15 мин.
  • Ужгород — 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин.
  • Луцк — 4:40 / 20:55 — 16 ч. 15 мин.
  • Тернополь — 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин.
  • Черновцы — 4:42 / 20:57 — 16 ч. 15 мин.
  • Ровно — 4:41 / 20:57 — 16 ч. 16 мин.
  • Хмельницкий — 4:43 / 20:59 — 16 ч. 16 мин.
  • Винница — 4:43 / 20:59 — 16 ч. 16 мин.
  • Житомир — 4:41 / 20:56 — 16 ч. 15 мин.

Север и центр

  • Чернигов — 4:41 / 20:56 — 16 ч. 15 мин.
  • Черкассы — 4:44 / 20:59 — 16 ч. 15 мин.
  • Кропивницкий — 4:44 / 20:58 — 16 ч. 14 мин.
  • Сумы — 4:43 / 20:57 — 16 ч. 14 мин.

Почему длинные дни так важны

Длительность дня — это не просто астрономическое явление. Она влияет на настроение и самочувствие. Солнечный свет способствует выработке серотонина, который улучшает психоэмоциональное состояние.

Кроме того, длинные дни дают больше времени для прогулок, спорта и отдыха на свежем воздухе. Это особенно полезно для людей, которые работают в помещениях. Чем больше солнечного света, тем выше активность и уровень энергии.

Как использовать максимум солнечного дня

Планируя день, полезно учитывать рассвет и закат. Утренние часы подходят для занятий спортом и тихих дел. А вечером можно проводить время с семьёй, отдыхать или заниматься любимыми хобби.

К тому же, благодаря позднему закату появляется возможность больше бывать на улице. Это отличный период для дачи, пикников или вечернего туризма. Важно не упускать этот ресурс.

4 июня — один из самых длинных дней года. В это время солнце будет освещать города Украины более 16 часов. Зная точное время рассвета и заката, можно планировать день с максимальной пользой.

Используйте это время, чтобы наполниться энергией, вдохновиться природой и просто насладиться светом. Лето в разгаре — и это отличная возможность жить активнее и ярче. городе поможет лучше планировать день, а использование этого времени для отдыха и активности принесет ощутимые преимущества для здоровья и настроения.

Ранее мы писали о том, можно ли пить кофе натощак: польза и вред.

Горячее за неделю

Культура

Как попросить прощение у Бога за все грехи: самая сильная молитва

0
Сильная молитва и искреннее покаяние помогают попросить прощение у Бога за все грехи, обрести душевный покой и духовное очищение.
Статьи

Как вернуть радость жизни и ощущение полноты бытия

0
Как вернуть радость жизни и полноту бытия: научные и психологические советы для преодоления дистимии и замыкания.
Общество

Что говорят звёзды на 2 июня 2025: точный гороскоп для всех знаков Зодиака

0
Точный астрологический прогноз на 2 июня 2025 для всех знаков Зодиака — советы звёзд для успеха и гармонии в этот день.
Культура

Молитва Святой Елене о замужестве: как правильно молиться

0
Как читать молитву Святой Елене о замужестве и любви. Когда и зачем обращаться к святой, чтобы обрести счастье и духовную поддержку.
Общество

Какие темы нельзя обсуждать с мужем: топ запретных тем для крепкого брака

0
Узнайте, какие темы нельзя обсуждать с мужем, чтобы сохранить доверие и гармонию. Советы психологов и фразы, которые лучше не говорить.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как убрать газы в кишечнике с помощью народных средств
Следующая статья
Погода на 4 июня 2025 года для всех регионов Украины: точный прогноз

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как перестать зависеть от чужого одобрения: секреты самоуважения

0
Как освободиться от зависимости от чужого мнения и научиться уважать себя. Разбор причин и практические советы для внутренней свободы.

Как понять, что пора менять масло в двигателе: как ведет себя машина и что ощущает водитель

0
Своевременная замена масла в двигателе и коробке сохраняет мощность и предотвращает поломки. Узнайте важные признаки и сроки замены.

Мощная магнитная буря 31 мая 2025: как вести себя метеозависимым

0
Мощная магнитная буря 31 мая 2025 года повлияет на метеозависимых людей. Узнайте, как подготовиться, чтобы минимизировать её воздействие.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.