Планируя утро или вечер, мы нередко ориентируемся на восход и закат солнца. От этих моментов зависит многое: когда выходить на пробежку, когда поливать растения, во сколько начать или закончить рабочий день. Особенно важно это для тех, кто живёт в разных регионах, ведь даже внутри одной страны времена рассвета и заката могут существенно отличаться. В Украине это ощущается особенно чётко — от восточных областей до западных разница составляет до получаса.
5 июня 2025 года — это уже первая декада лета. День максимально длинный, а солнечная активность высока. Точное знание времени восхода и захода солнца позволяет не только правильно распланировать день, но и улучшить самочувствие. Люди, чувствительные к биоритмам, нередко ориентируются на эти природные циклы. Также это важно для молитв, фотосессий на закате, рыбалки, туризма и просто наслаждения природой. Ниже в статье DNEWS представлены точные данные по времени рассвета и заката для каждого крупного города Украины на эту дату.
Значение времени рассвета и заката для повседневной жизни
Рассвет и закат влияют не только на физическую активность человека, но и на его психоэмоциональное состояние. Эти переходные моменты дня связываются с естественными биоритмами, и многие люди чувствуют прилив энергии с первыми солнечными лучами. Наоборот, закат — время для расслабления и восстановления.
Кроме того, время рассвета и заката необходимо учитывать при планировании сельскохозяйственных работ, астрономических наблюдений и даже в религиозной практике. Всё чаще украинцы ищут в интернете информацию вроде «во сколько рассвет 4 июня», чтобы не пропустить начало дня.
Восток Украины: Харьков, Луганск, Донецк
На востоке страны солнце встаёт раньше, чем в центральных и западных регионах. Это связано с географическим положением и смещением часового пояса.
Харьков: рассвет наступает в 04:35, а закат — в 20:32.
Донецк: солнце поднимается в 04:37, а заходит — в 20:30.
Луганск: восход ожидается в 04:33, закат — в 20:29.
Таким образом, день на востоке продолжается более 15 часов и 50 минут. Это хорошее время для поездок на природу и утренних активностей.
Центральная Украина: Киев, Полтава, Черкассы
Центральная часть страны отличается стабильным и сбалансированным временем солнечной активности. Это отражается как на биоритмах, так и на социальном ритме жизни.
Киев: солнце взойдёт в 04:42, закат — в 20:39.
Полтава: рассвет начнётся в 04:39, закат — в 20:35.
Черкассы: восход в 04:43, закат в 20:37.
Точное время рассвета и заката 4 июня помогает жителям столичного региона планировать поездки и повседневную деятельность.
Запад Украины: Львов, Ивано-Франковск, Ужгород
На западе страны солнце появляется позже. Несмотря на это, дневной свет длится почти столько же, как и на востоке, за счёт более позднего захода.
Львов: восход в 05:01, закат — в 21:00.
Ивано-Франковск: солнце взойдёт в 04:59, закат — в 20:59.
Ужгород: рассвет в 05:04, закат — в 21:03.
Таким образом, день во Львове и Ужгороде завершается позже, и вечерние прогулки могут продолжаться дольше.
Южная Украина: Одесса, Николаев, Херсон
На юге страны наблюдается умеренный график восхода и заката. Учитывая близость к морю, такие данные особенно важны для туристов и рыбаков.
Одесса: рассвет в 04:50, закат — в 20:37.
Николаев: восход в 04:48, закат — в 20:36.
Херсон: солнце поднимется в 04:47, опустится — в 20:34.
Чёткое понимание, во сколько рассвет и закат 4 июня 2025 года, позволяет жителям и гостям южных городов лучше планировать поездки к морю или занятия спортом на открытом воздухе.
Север Украины: Чернигов, Сумы, Житомир
Северные регионы Украины тоже имеют свою специфику в распределении светового дня. Небольшая задержка в рассвете и ранний закат могут влиять на ощущение продолжительности дня.
Чернигов: рассвет в 04:39, закат — в 20:40.
Сумы: восход в 04:36, закат — в 20:36.
Житомир: солнце взойдёт в 04:45, закат — в 20:41.
Учитывая географическую протяжённость Украины, разница между временем восхода на севере и юге составляет более 15 минут.
Города с наибольшей продолжительностью дня
Некоторые города отличаются особенно длинным световым днём благодаря своему положению. Например, Ужгород и Львов находятся ближе к западу и имеют более поздний закат. Это позволяет дольше наслаждаться светом.
Ужгород — абсолютный лидер по позднему закату: солнце заходит в 21:03.
Львов и Ивано-Франковск также входят в тройку городов с максимальной продолжительностью светового времени.
Если вы планируете вечерние активности, эти города станут идеальным вариантом.
Как определить рассвет и закат в своём городе
Чтобы узнать точное время восхода и заката, можно воспользоваться погодными сервисами, астрономическими календарями и мобильными приложениями. Они предоставляют точную информацию в зависимости от координат. Однако важно помнить, что погодные условия могут влиять на видимость солнечных явлений.
Чем полезно знание точного времени рассвета и заката
Знание точного времени позволяет не только организовать быт, но и гармонизировать внутреннее состояние. Люди, придерживающиеся режима дня, чаще чувствуют себя бодро и эффективно. Особенно это важно летом, когда день длится почти 16 часов.
Кроме того, рассвет и закат — это особые моменты, связанные с наблюдением за природой, созерцанием и вдохновением. Многие встречают утро в парке или на берегу, а вечером выходят полюбоваться закатом.
Рекомендации для утреннего и вечернего времени
Чтобы извлечь максимум из светового дня 4 июня:
- Просыпайтесь за 10–15 минут до восхода солнца.
- Проводите зарядку или прогулку при первых лучах.
- Используйте закат для медитации, наблюдений, спокойного отдыха.
Такой подход поможет улучшить здоровье и наполнить день гармонией.
Время рассвета и заката 5 июня 2025 года в Украине
5 июня — прекрасный день в начале лета, насыщенный светом и солнечной активностью. Независимо от того, в каком регионе вы находитесь, можно найти возможность встретить рассвет или проводить день у заката. От Ужгорода до Луганска — каждый город имеет свою солнечную географию.
Используйте информацию о точном времени, чтобы правильно выстроить планы, не пропустить важные дела и лучше чувствовать себя в течение дня. Понимание природных ритмов помогает нам быть ближе к природе, а значит — и к себе.
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