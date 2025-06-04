Планируя утро или вечер, мы нередко ориентируемся на восход и закат солнца. От этих моментов зависит многое: когда выходить на пробежку, когда поливать растения, во сколько начать или закончить рабочий день. Особенно важно это для тех, кто живёт в разных регионах, ведь даже внутри одной страны времена рассвета и заката могут существенно отличаться. В Украине это ощущается особенно чётко — от восточных областей до западных разница составляет до получаса.

5 июня 2025 года — это уже первая декада лета. День максимально длинный, а солнечная активность высока. Точное знание времени восхода и захода солнца позволяет не только правильно распланировать день, но и улучшить самочувствие. Люди, чувствительные к биоритмам, нередко ориентируются на эти природные циклы. Также это важно для молитв, фотосессий на закате, рыбалки, туризма и просто наслаждения природой. Ниже в статье DNEWS представлены точные данные по времени рассвета и заката для каждого крупного города Украины на эту дату.

Значение времени рассвета и заката для повседневной жизни

Рассвет и закат влияют не только на физическую активность человека, но и на его психоэмоциональное состояние. Эти переходные моменты дня связываются с естественными биоритмами, и многие люди чувствуют прилив энергии с первыми солнечными лучами. Наоборот, закат — время для расслабления и восстановления.

Кроме того, время рассвета и заката необходимо учитывать при планировании сельскохозяйственных работ, астрономических наблюдений и даже в религиозной практике. Всё чаще украинцы ищут в интернете информацию вроде «во сколько рассвет 4 июня», чтобы не пропустить начало дня.

Восток Украины: Харьков, Луганск, Донецк

На востоке страны солнце встаёт раньше, чем в центральных и западных регионах. Это связано с географическим положением и смещением часового пояса.

Харьков: рассвет наступает в 04:35, а закат — в 20:32.

Донецк: солнце поднимается в 04:37, а заходит — в 20:30.

Луганск: восход ожидается в 04:33, закат — в 20:29.

Таким образом, день на востоке продолжается более 15 часов и 50 минут. Это хорошее время для поездок на природу и утренних активностей.

Центральная Украина: Киев, Полтава, Черкассы

Центральная часть страны отличается стабильным и сбалансированным временем солнечной активности. Это отражается как на биоритмах, так и на социальном ритме жизни.

Киев: солнце взойдёт в 04:42, закат — в 20:39.

Полтава: рассвет начнётся в 04:39, закат — в 20:35.

Черкассы: восход в 04:43, закат в 20:37.

Точное время рассвета и заката 4 июня помогает жителям столичного региона планировать поездки и повседневную деятельность.

Запад Украины: Львов, Ивано-Франковск, Ужгород

На западе страны солнце появляется позже. Несмотря на это, дневной свет длится почти столько же, как и на востоке, за счёт более позднего захода.

Львов: восход в 05:01, закат — в 21:00.

Ивано-Франковск: солнце взойдёт в 04:59, закат — в 20:59.

Ужгород: рассвет в 05:04, закат — в 21:03.

Таким образом, день во Львове и Ужгороде завершается позже, и вечерние прогулки могут продолжаться дольше.

Южная Украина: Одесса, Николаев, Херсон

На юге страны наблюдается умеренный график восхода и заката. Учитывая близость к морю, такие данные особенно важны для туристов и рыбаков.

Одесса: рассвет в 04:50, закат — в 20:37.

Николаев: восход в 04:48, закат — в 20:36.

Херсон: солнце поднимется в 04:47, опустится — в 20:34.

Чёткое понимание, во сколько рассвет и закат 4 июня 2025 года, позволяет жителям и гостям южных городов лучше планировать поездки к морю или занятия спортом на открытом воздухе.

Север Украины: Чернигов, Сумы, Житомир

Северные регионы Украины тоже имеют свою специфику в распределении светового дня. Небольшая задержка в рассвете и ранний закат могут влиять на ощущение продолжительности дня.

Чернигов: рассвет в 04:39, закат — в 20:40.

Сумы: восход в 04:36, закат — в 20:36.

Житомир: солнце взойдёт в 04:45, закат — в 20:41.

Учитывая географическую протяжённость Украины, разница между временем восхода на севере и юге составляет более 15 минут.

Города с наибольшей продолжительностью дня

Некоторые города отличаются особенно длинным световым днём благодаря своему положению. Например, Ужгород и Львов находятся ближе к западу и имеют более поздний закат. Это позволяет дольше наслаждаться светом.

Ужгород — абсолютный лидер по позднему закату: солнце заходит в 21:03.

Львов и Ивано-Франковск также входят в тройку городов с максимальной продолжительностью светового времени.

Если вы планируете вечерние активности, эти города станут идеальным вариантом.

Как определить рассвет и закат в своём городе

Чтобы узнать точное время восхода и заката, можно воспользоваться погодными сервисами, астрономическими календарями и мобильными приложениями. Они предоставляют точную информацию в зависимости от координат. Однако важно помнить, что погодные условия могут влиять на видимость солнечных явлений.

Чем полезно знание точного времени рассвета и заката

Знание точного времени позволяет не только организовать быт, но и гармонизировать внутреннее состояние. Люди, придерживающиеся режима дня, чаще чувствуют себя бодро и эффективно. Особенно это важно летом, когда день длится почти 16 часов.

Кроме того, рассвет и закат — это особые моменты, связанные с наблюдением за природой, созерцанием и вдохновением. Многие встречают утро в парке или на берегу, а вечером выходят полюбоваться закатом.

Рекомендации для утреннего и вечернего времени

Чтобы извлечь максимум из светового дня 4 июня:

Просыпайтесь за 10–15 минут до восхода солнца.

Проводите зарядку или прогулку при первых лучах.

Используйте закат для медитации, наблюдений, спокойного отдыха.

Такой подход поможет улучшить здоровье и наполнить день гармонией.

Время рассвета и заката 5 июня 2025 года в Украине

5 июня — прекрасный день в начале лета, насыщенный светом и солнечной активностью. Независимо от того, в каком регионе вы находитесь, можно найти возможность встретить рассвет или проводить день у заката. От Ужгорода до Луганска — каждый город имеет свою солнечную географию.

Используйте информацию о точном времени, чтобы правильно выстроить планы, не пропустить важные дела и лучше чувствовать себя в течение дня. Понимание природных ритмов помогает нам быть ближе к природе, а значит — и к себе.

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