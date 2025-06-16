17 июня 2025 года — это один из самых длинных дней в году, когда продолжительность светового времени достигает своего максимума. В этот день солнце будет подниматься на высоту, которая позволит жителям Украины наслаждаться долгим светлым днем. Знание точного времени восхода и захода солнца помогает планировать отдых, прогулки и другие активности. В этой статье DNEWS собраны данные о времени рассвета и заката для 24 областных центров Украины на 17 июня 2025 года.
Винница
- Рассвет: 04:58
- Закат: 21:14
- Продолжительность дня: 16 часов 16 минут
В Виннице 17 июня солнце поднимется в 04:58 и скроется в 21:14, обеспечивая 16 часов светового дня.
Днепр
- Рассвет: 04:37
- Закат: 20:43
- Продолжительность дня: 16 часов 6 минут
В Днепре 17 июня солнце взойдёт в 04:37, а закат произойдёт в 20:43, давая жителям города 16 часов дневного света.
Донецк
- Рассвет: 04:18
- Закат: 20:23
- Продолжительность дня: 16 часов 5 минут
В Донецке 17 июня рассвет наступит в 04:18, а закат — в 20:23, обеспечив 16 часов и 5 минут света.
Житомир
- Рассвет: 04:40
- Закат: 20:40
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Житомире 17 июня солнце взойдёт в 04:40, а закат будет в 20:40, обеспечивая ровно 16 часов дневного света.
Ужгород
- Рассвет: 05:09
- Закат: 21:09
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Ужгороде 17 июня солнце взойдёт в 05:09 и скроется в 21:09, давая городу 16 часов света.
Запорожье
- Рассвет: 04:40
- Закат: 20:40
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Запорожье 17 июня солнце поднимется в 04:40 и зайдёт в 20:40, обеспечив 16 часов дневного света.
Ивано-Франковск
- Рассвет: 05:05
- Закат: 21:05
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Ивано-Франковске 17 июня солнце взойдёт в 05:05, а закат — в 21:05, предоставив город 16 часов света.
Киев
- Рассвет: 04:45
- Закат: 21:12
- Продолжительность дня: 16 часов 27 минут
В Киеве 17 июня рассвет будет в 04:45, а закат — в 21:12, давая городу 16 часов 27 минут дневного света.
Кропивницкий
- Рассвет: 04:37
- Закат: 20:37
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Кропивницком 17 июня солнце поднимется в 04:37, а закат будет в 20:37, обеспечивая ровно 16 часов светлого времени суток.
Луцк
- Рассвет: 04:46
- Закат: 20:46
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Луцке 17 июня рассвет наступит в 04:46, а закат — в 20:46, давая городу 16 часов дневного света.
Львов
- Рассвет: 05:14
- Закат: 21:34
- Продолжительность дня: 16 часов 20 минут
В Львове 17 июня солнце взойдёт в 05:14 и зайдёт в 21:34, предоставив городу 16 часов 20 минут света.
Николаев
- Рассвет: 04:54
- Закат: 20:50
- Продолжительность дня: 15 часов 56 минут
В Николаеве 17 июня солнце поднимется в 04:54, а закат будет в 20:50, давая городу почти 16 часов светлого времени.
Одесса
- Рассвет: 05:35
- Закат: 20:34
- Продолжительность дня: 14 часов 59 минут
В Одессе 17 июня солнце взойдёт в 05:35 и зайдёт в 20:34, что даст городу почти 15 часов светлого времени суток.
Полтава
- Рассвет: 04:45
- Закат: 20:45
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Полтаве 17 июня рассвет будет в 04:45, а закат в 20:45, обеспечив ровно 16 часов дневного света.
Ровно
- Рассвет: 04:50
- Закат: 20:50
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Ровно 17 июня солнце поднимется в 04:50 и зайдёт в 20:50, давая городу 16 часов света.
Сумы
- Рассвет: 04:40
- Закат: 20:40
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Сумах 17 июня солнце поднимется в 04:40 и скроется в 20:40, обеспечивая ровно 16 часов дневного света.
Тернополь
- Рассвет: 04:54
- Закат: 20:54
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Тернополе 17 июня солнце взойдёт в 04:54 и зайдёт в 20:54, предоставив городу 16 часов дневного света.
Харьков
- Рассвет: 04:25
- Закат: 20:46
- Продолжительность дня: 16 часов 21 минута
В Харькове 17 июня солнце поднимется в 04:25 и зайдёт в 20:46, давая городу 16 часов 21 минуту светлого времени.
Херсон
- Рассвет: 05:00
- Закат: 20:38
- Продолжительность дня: 15 часов 38 минут
В Херсоне 17 июня солнце поднимется в 05:00 и зайдёт в 20:38, обеспечивая городу 15 часов 38 минут дневного света.
Хмельницкий
- Рассвет: 04:50
- Закат: 20:50
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Хмельницком 17 июня рассвет будет в 04:50, а закат — в 20:50, давая 16 часов светлого времени.
Черкассы
- Рассвет: 04:43
- Закат: 20:43
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Черкассах 17 июня солнце поднимется в 04:43 и зайдёт в 20:43, предоставляя 16 часов светлого времени.
Чернигов
- Рассвет: 04:34
- Закат: 20:15
- Продолжительность дня: 16 часов 41 минута
В Чернигове 17 июня рассвет начнётся в 04:34, а закат — в 20:15, давая городу 16 часов и 41 минуту дневного света.
Черновцы
- Рассвет: 05:07
- Закат: 21:07
- Продолжительность дня: 16 часов 0 минут
В Черновцах 17 июня солнце поднимется в 05:07 и зайдёт в 21:07, предоставив 16 часов дневного света.
Луганск
- Рассвет: 04:20
- Закат: 20:25
- Продолжительность дня: 16 часов 5 минут
В Луганске 17 июня рассвет будет в 04:20, а закат — в 20:25, давая городу 16 часов 5 минут света.
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