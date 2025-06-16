17 июня 2025 года — это один из самых длинных дней в году, когда продолжительность светового времени достигает своего максимума. В этот день солнце будет подниматься на высоту, которая позволит жителям Украины наслаждаться долгим светлым днем. Знание точного времени восхода и захода солнца помогает планировать отдых, прогулки и другие активности. В этой статье DNEWS собраны данные о времени рассвета и заката для 24 областных центров Украины на 17 июня 2025 года.

Винница

Рассвет : 04:58

: 04:58 Закат : 21:14

: 21:14 Продолжительность дня: 16 часов 16 минут

В Виннице 17 июня солнце поднимется в 04:58 и скроется в 21:14, обеспечивая 16 часов светового дня.

Днепр

Рассвет : 04:37

: 04:37 Закат : 20:43

: 20:43 Продолжительность дня: 16 часов 6 минут

В Днепре 17 июня солнце взойдёт в 04:37, а закат произойдёт в 20:43, давая жителям города 16 часов дневного света.

Донецк

Рассвет : 04:18

: 04:18 Закат : 20:23

: 20:23 Продолжительность дня: 16 часов 5 минут

В Донецке 17 июня рассвет наступит в 04:18, а закат — в 20:23, обеспечив 16 часов и 5 минут света.

Житомир

Рассвет : 04:40

: 04:40 Закат : 20:40

: 20:40 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Житомире 17 июня солнце взойдёт в 04:40, а закат будет в 20:40, обеспечивая ровно 16 часов дневного света.

Ужгород

Рассвет : 05:09

: 05:09 Закат : 21:09

: 21:09 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Ужгороде 17 июня солнце взойдёт в 05:09 и скроется в 21:09, давая городу 16 часов света.

Запорожье

Рассвет : 04:40

: 04:40 Закат : 20:40

: 20:40 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Запорожье 17 июня солнце поднимется в 04:40 и зайдёт в 20:40, обеспечив 16 часов дневного света.

Ивано-Франковск

Рассвет : 05:05

: 05:05 Закат : 21:05

: 21:05 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Ивано-Франковске 17 июня солнце взойдёт в 05:05, а закат — в 21:05, предоставив город 16 часов света.

Киев

Рассвет : 04:45

: 04:45 Закат : 21:12

: 21:12 Продолжительность дня: 16 часов 27 минут

В Киеве 17 июня рассвет будет в 04:45, а закат — в 21:12, давая городу 16 часов 27 минут дневного света.

Кропивницкий

Рассвет : 04:37

: 04:37 Закат : 20:37

: 20:37 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Кропивницком 17 июня солнце поднимется в 04:37, а закат будет в 20:37, обеспечивая ровно 16 часов светлого времени суток.

Луцк

Рассвет : 04:46

: 04:46 Закат : 20:46

: 20:46 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Луцке 17 июня рассвет наступит в 04:46, а закат — в 20:46, давая городу 16 часов дневного света.

Львов

Рассвет : 05:14

: 05:14 Закат : 21:34

: 21:34 Продолжительность дня: 16 часов 20 минут

В Львове 17 июня солнце взойдёт в 05:14 и зайдёт в 21:34, предоставив городу 16 часов 20 минут света.

Николаев

Рассвет : 04:54

: 04:54 Закат : 20:50

: 20:50 Продолжительность дня: 15 часов 56 минут

В Николаеве 17 июня солнце поднимется в 04:54, а закат будет в 20:50, давая городу почти 16 часов светлого времени.

Одесса

Рассвет : 05:35

: 05:35 Закат : 20:34

: 20:34 Продолжительность дня: 14 часов 59 минут

В Одессе 17 июня солнце взойдёт в 05:35 и зайдёт в 20:34, что даст городу почти 15 часов светлого времени суток.

Полтава

Рассвет : 04:45

: 04:45 Закат : 20:45

: 20:45 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Полтаве 17 июня рассвет будет в 04:45, а закат в 20:45, обеспечив ровно 16 часов дневного света.

Ровно

Рассвет : 04:50

: 04:50 Закат : 20:50

: 20:50 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Ровно 17 июня солнце поднимется в 04:50 и зайдёт в 20:50, давая городу 16 часов света.

Сумы

Рассвет : 04:40

: 04:40 Закат : 20:40

: 20:40 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Сумах 17 июня солнце поднимется в 04:40 и скроется в 20:40, обеспечивая ровно 16 часов дневного света.

Тернополь

Рассвет : 04:54

: 04:54 Закат : 20:54

: 20:54 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Тернополе 17 июня солнце взойдёт в 04:54 и зайдёт в 20:54, предоставив городу 16 часов дневного света.

Харьков

Рассвет : 04:25

: 04:25 Закат : 20:46

: 20:46 Продолжительность дня: 16 часов 21 минута

В Харькове 17 июня солнце поднимется в 04:25 и зайдёт в 20:46, давая городу 16 часов 21 минуту светлого времени.

Херсон

Рассвет : 05:00

: 05:00 Закат : 20:38

: 20:38 Продолжительность дня: 15 часов 38 минут

В Херсоне 17 июня солнце поднимется в 05:00 и зайдёт в 20:38, обеспечивая городу 15 часов 38 минут дневного света.

Хмельницкий

Рассвет : 04:50

: 04:50 Закат : 20:50

: 20:50 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Хмельницком 17 июня рассвет будет в 04:50, а закат — в 20:50, давая 16 часов светлого времени.

Черкассы

Рассвет : 04:43

: 04:43 Закат : 20:43

: 20:43 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Черкассах 17 июня солнце поднимется в 04:43 и зайдёт в 20:43, предоставляя 16 часов светлого времени.

Чернигов

Рассвет : 04:34

: 04:34 Закат : 20:15

: 20:15 Продолжительность дня: 16 часов 41 минута

В Чернигове 17 июня рассвет начнётся в 04:34, а закат — в 20:15, давая городу 16 часов и 41 минуту дневного света.

Черновцы

Рассвет : 05:07

: 05:07 Закат : 21:07

: 21:07 Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Черновцах 17 июня солнце поднимется в 05:07 и зайдёт в 21:07, предоставив 16 часов дневного света.

Луганск

Рассвет : 04:20

: 04:20 Закат : 20:25

: 20:25 Продолжительность дня: 16 часов 5 минут

В Луганске 17 июня рассвет будет в 04:20, а закат — в 20:25, давая городу 16 часов 5 минут света.

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