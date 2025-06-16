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Точное время рассвета и заката солнца 17 июня 2025 года по 24 городам Украины: Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр, Донецк и другие.
Точное время рассвета и заката солнца 17 июня 2025 года по 24 городам Украины: Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр, Донецк и другие.
Общество
Время чтения 1 мин.

Во сколько рассвет и закат солнца 17 июня 2025 года: точное время по городам Украины

17 июня 2025 года — это один из самых длинных дней в году, когда продолжительность светового времени достигает своего максимума. В этот день солнце будет подниматься на высоту, которая позволит жителям Украины наслаждаться долгим светлым днем. Знание точного времени восхода и захода солнца помогает планировать отдых, прогулки и другие активности. В этой статье DNEWS собраны данные о времени рассвета и заката для 24 областных центров Украины на 17 июня 2025 года.

Винница

  • Рассвет: 04:58
  • Закат: 21:14
  • Продолжительность дня: 16 часов 16 минут

В Виннице 17 июня солнце поднимется в 04:58 и скроется в 21:14, обеспечивая 16 часов светового дня.

Днепр

  • Рассвет: 04:37
  • Закат: 20:43
  • Продолжительность дня: 16 часов 6 минут

В Днепре 17 июня солнце взойдёт в 04:37, а закат произойдёт в 20:43, давая жителям города 16 часов дневного света.

Донецк

  • Рассвет: 04:18
  • Закат: 20:23
  • Продолжительность дня: 16 часов 5 минут

В Донецке 17 июня рассвет наступит в 04:18, а закат — в 20:23, обеспечив 16 часов и 5 минут света.

Житомир

  • Рассвет: 04:40
  • Закат: 20:40
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Житомире 17 июня солнце взойдёт в 04:40, а закат будет в 20:40, обеспечивая ровно 16 часов дневного света.

Ужгород

  • Рассвет: 05:09
  • Закат: 21:09
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Ужгороде 17 июня солнце взойдёт в 05:09 и скроется в 21:09, давая городу 16 часов света.

Запорожье

  • Рассвет: 04:40
  • Закат: 20:40
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Запорожье 17 июня солнце поднимется в 04:40 и зайдёт в 20:40, обеспечив 16 часов дневного света.

Ивано-Франковск

  • Рассвет: 05:05
  • Закат: 21:05
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Ивано-Франковске 17 июня солнце взойдёт в 05:05, а закат — в 21:05, предоставив город 16 часов света.

Киев

  • Рассвет: 04:45
  • Закат: 21:12
  • Продолжительность дня: 16 часов 27 минут

В Киеве 17 июня рассвет будет в 04:45, а закат — в 21:12, давая городу 16 часов 27 минут дневного света.

Кропивницкий

  • Рассвет: 04:37
  • Закат: 20:37
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Кропивницком 17 июня солнце поднимется в 04:37, а закат будет в 20:37, обеспечивая ровно 16 часов светлого времени суток.

Луцк

  • Рассвет: 04:46
  • Закат: 20:46
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Луцке 17 июня рассвет наступит в 04:46, а закат — в 20:46, давая городу 16 часов дневного света.

Львов

  • Рассвет: 05:14
  • Закат: 21:34
  • Продолжительность дня: 16 часов 20 минут

В Львове 17 июня солнце взойдёт в 05:14 и зайдёт в 21:34, предоставив городу 16 часов 20 минут света.

Николаев

  • Рассвет: 04:54
  • Закат: 20:50
  • Продолжительность дня: 15 часов 56 минут

В Николаеве 17 июня солнце поднимется в 04:54, а закат будет в 20:50, давая городу почти 16 часов светлого времени.

Одесса

  • Рассвет: 05:35
  • Закат: 20:34
  • Продолжительность дня: 14 часов 59 минут

В Одессе 17 июня солнце взойдёт в 05:35 и зайдёт в 20:34, что даст городу почти 15 часов светлого времени суток.

Полтава

  • Рассвет: 04:45
  • Закат: 20:45
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Полтаве 17 июня рассвет будет в 04:45, а закат в 20:45, обеспечив ровно 16 часов дневного света.

Ровно

  • Рассвет: 04:50
  • Закат: 20:50
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Ровно 17 июня солнце поднимется в 04:50 и зайдёт в 20:50, давая городу 16 часов света.

Сумы

  • Рассвет: 04:40
  • Закат: 20:40
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Сумах 17 июня солнце поднимется в 04:40 и скроется в 20:40, обеспечивая ровно 16 часов дневного света.

Тернополь

  • Рассвет: 04:54
  • Закат: 20:54
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Тернополе 17 июня солнце взойдёт в 04:54 и зайдёт в 20:54, предоставив городу 16 часов дневного света.

Харьков

  • Рассвет: 04:25
  • Закат: 20:46
  • Продолжительность дня: 16 часов 21 минута

В Харькове 17 июня солнце поднимется в 04:25 и зайдёт в 20:46, давая городу 16 часов 21 минуту светлого времени.

Херсон

  • Рассвет: 05:00
  • Закат: 20:38
  • Продолжительность дня: 15 часов 38 минут

В Херсоне 17 июня солнце поднимется в 05:00 и зайдёт в 20:38, обеспечивая городу 15 часов 38 минут дневного света.

Хмельницкий

  • Рассвет: 04:50
  • Закат: 20:50
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Хмельницком 17 июня рассвет будет в 04:50, а закат — в 20:50, давая 16 часов светлого времени.

Черкассы

  • Рассвет: 04:43
  • Закат: 20:43
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Черкассах 17 июня солнце поднимется в 04:43 и зайдёт в 20:43, предоставляя 16 часов светлого времени.

Чернигов

  • Рассвет: 04:34
  • Закат: 20:15
  • Продолжительность дня: 16 часов 41 минута

В Чернигове 17 июня рассвет начнётся в 04:34, а закат — в 20:15, давая городу 16 часов и 41 минуту дневного света.

Черновцы

  • Рассвет: 05:07
  • Закат: 21:07
  • Продолжительность дня: 16 часов 0 минут

В Черновцах 17 июня солнце поднимется в 05:07 и зайдёт в 21:07, предоставив 16 часов дневного света.

Луганск

  • Рассвет: 04:20
  • Закат: 20:25
  • Продолжительность дня: 16 часов 5 минут

В Луганске 17 июня рассвет будет в 04:20, а закат — в 20:25, давая городу 16 часов 5 минут света.

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