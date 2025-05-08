Длина светового дня продолжает увеличиваться. В мае восход солнца наступает всё раньше, а закат — позже. 8 мая 2025 года по всей Украине наблюдается устойчивое удлинение дня, что особенно радует дачников, путешественников и всех, кто ценит утренние прогулки или вечернюю активность на свежем воздухе.
В этой статье DNEWS приводит точное время восхода и захода солнца 8 мая 2025 года для всех областных центров Украины. Это поможет вам спланировать день, выбрать лучшее время для пробежки, съёмки или вечерней прогулки.
Время восхода и захода солнца в крупных городах Украины
Поскольку Украина расположена с запада на восток, разница во времени восхода и захода может достигать 30–40 минут. Ниже — таблица по основным містам країни.
Центральная и северная часть страны
В этих регионах восход солнца начинается примерно с 05:20, а закат — около 20:20. Но есть отличия по широте и долготе.
Киев:
Восход: 05:22
Закат: 20:24
Чернигов:
Восход: 05:18
Закат: 20:23
Сумы:
Восход: 05:14
Закат: 20:20
Полтава:
Восход: 05:18
Закат: 20:20
Житомир:
Восход: 05:25
Закат: 20:26
Черкассы:
Восход: 05:23
Закат: 20:23
Время для юга, востока и запада страны
Южные и восточные города встречают солнце чуть раньше, а закат у них наступает позже. На западе — наоборот.
Восток, юг и запад по отдельности
Харьков:
Восход: 05:10
Закат: 20:19
Днепр:
Восход: 05:15
Закат: 20:18
Запорожье:
Восход: 05:18
Закат: 20:17
Кропивницкий:
Восход: 05:20
Закат: 20:21
Одесса:
Восход: 05:33
Закат: 20:23
Николаев:
Восход: 05:30
Закат: 20:22
Херсон:
Восход: 05:28
Закат: 20:21
Луцк:
Восход: 05:34
Закат: 20:39
Львов:
Восход: 05:38
Закат: 20:43
Ужгород:
Восход: 05:41
Закат: 20:47
Ивано-Франковск:
Восход: 05:36
Закат: 20:44
Тернополь:
Восход: 05:36
Закат: 20:41
Черновцы:
Восход: 05:33
Закат: 20:40
Ровно:
Восход: 05:32
Закат: 20:38
Хмельницкий:
Восход: 05:34
Закат: 20:39
Что важно знать о длине дня в мае
Чем ближе к летнему солнцестоянию, тем длиннее световой день. В мае светлая часть суток прибавляется примерно на 2–3 минуты ежедневно. Это благоприятный период для активных дел, прогулок и фотосъёмки.
Сколько длится день 8 мая
В среднем по стране продолжительность светового дня составляет 15 часов. Самая короткая ночь — у восточных городов, а самая длинная — на западе. В Ужгороде, к примеру, день длиннее на полчаса, чем в Харькове.
Лучшее время для активности
Утренние часы — от 06:00 до 10:00 — подойдут для пробежек и физической активности. Вечером — от 18:00 до 20:30 — комфортное время для прогулок и встреч. Солнце не столь активное, воздух уже мягкий, а освещение — идеальное.
8 мая 2025 года в Украине световой день длится уже более 15 часов. Это даёт возможность использовать день по максимуму — работать, гулять, путешествовать или просто отдыхать на природе. Планируйте свои дела с учётом времени восхода и захода солнца — и ваш день будет по-настоящему продуктивным.
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