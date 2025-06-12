Вопрос точного времени рассвета и заката актуален для всех, кто планирует свой день, особенно в летний период, когда долгота светового дня значительно увеличивается. Это время года характеризуется длинными днями и короткими ночами, что позволяет эффективно использовать световой день для различных дел, будь то работа в саду, прогулки или активный отдых. Важно понимать, в какое время начинать свой день и когда его завершить, чтобы получить максимальную пользу от солнечного света. В этой статье DNEWS рассмотрит точное время рассвета и заката 13 июня 2025 года в разных регионах Украины.

Точное время рассвета и заката 13 июня 2025 года в Украине

В день 13 июня 2025 года в Украине продолжительность светового дня будет варьироваться в зависимости от региона. Рассмотрим данные для крупных городов:

Киев : рассвет в 4:34, закат в 20:58 (долгота дня — 16 часов 24 минуты)

: рассвет в 4:34, закат в 20:58 (долгота дня — 16 часов 24 минуты) Харьков : рассвет в 4:32, закат в 20:58 (долгота дня — 16 часов 26 минут)

: рассвет в 4:32, закат в 20:58 (долгота дня — 16 часов 26 минут) Львов : рассвет в 4:33, закат в 20:59 (долгота дня — 16 часов 26 минут)

: рассвет в 4:33, закат в 20:59 (долгота дня — 16 часов 26 минут) Одесса : рассвет в 4:40, закат в 20:57 (долгота дня — 16 часов 17 минут)

: рассвет в 4:40, закат в 20:57 (долгота дня — 16 часов 17 минут) Запорожье : рассвет в 4:34, закат в 20:59 (долгота дня — 16 часов 25 минут)

: рассвет в 4:34, закат в 20:59 (долгота дня — 16 часов 25 минут) Чернигов : рассвет в 4:33, закат в 20:57 (долгота дня — 16 часов 24 минуты)

: рассвет в 4:33, закат в 20:57 (долгота дня — 16 часов 24 минуты) Ужгород: рассвет в 4:40, закат в 20:59 (долгота дня — 16 часов 19 минут)

Как видим, время рассвета и заката варьируется на несколько минут в зависимости от географического положения. На востоке страны рассвет наступает немного раньше, в то время как на западе закат задерживается на несколько минут.

Как продолжительность светового дня влияет на повседневную жизнь

Летние дни, с их увеличенной продолжительностью, позволяют лучше организовать день, особенно для тех, кто активно занимается физической деятельностью на улице. Чем дольше длится световой день, тем больше времени для прогулок, садоводства, занятий спортом и других активных действий. В это время года многие люди становятся более активными, наслаждаются природой и проводят больше времени на свежем воздухе.

Среди профессионалов, работающих в сельском хозяйстве, продолжительность светового дня напрямую влияет на производственные процессы. Для аграриев длинные летние дни — это возможность обрабатывать поля, сажать и собирать урожай.

Также важно отметить, что долгие светлые дни могут способствовать лучшему настроению и повышению активности. Солнечный свет способствует выработке витамина D, который положительно влияет на здоровье, особенно в холодное время года. Однако с увеличением продолжительности дня возникает и риск переутомления, так как многие люди не регулируют свой режим, думая, что световой день может длиться бесконечно.

Влияние светового дня на внутреннее состояние человека

Продолжительность дня напрямую влияет на физиологическое состояние человека. Летние дни, когда солнце светит дольше, способствуют выработке витамина D, что в свою очередь поддерживает иммунную систему. Многие люди ощущают себя бодрее и более энергичными в это время года, и это связано с увеличением солнечного света. Однако существует и другая сторона медали — увеличение светового дня может нарушить биоритмы у людей с чувствительностью к продолжительности дня. Особенно это касается людей, страдающих от бессонницы или сезонных депрессий.

Для таких людей важно следить за своим сном и стараться ложиться вовремя, чтобы организм успел восстановиться. Специалисты рекомендуют избегать избыточного воздействия света на глаза за несколько часов до сна, чтобы не нарушить циркадные ритмы.

Солнечные и лунные аспекты 13 июня 2025 года

В астрономическом плане день 13 июня 2025 года имеет интересные аспекты. Солнце будет находиться в знаке Близнецов, что обычно ассоциируется с активностью, мобильностью и любознательностью. Этот день будет идеален для новых начинаний и общения, а также для расширения кругозора.

Луна в этот день будет в фазе убывающей Луны, что также влияет на повседневную жизнь. Убывающая Луна благоприятствует завершению начатых дел, внутренней гармонии и очищению. В этот период люди часто склонны к рефлексии, переоценке своего положения и действий.

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