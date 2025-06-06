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Точное время рассвета и заката 7 июня 2025 по городам Украины — узнайте, сколько длится день и как использовать светлое время суток с пользой.
Точное время рассвета и заката 7 июня 2025 по городам Украины — узнайте, сколько длится день и как использовать светлое время суток с пользой.
Общество
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Во сколько точно рассвет и закат 7 июня 2025: время восхода и захода солнца по городам Украины

Планируя начало дня, утреннюю прогулку или вечернюю встречу на открытом воздухе, важно знать точное время восхода и захода солнца. Особенно это актуально в начале лета, когда дни становятся длиннее, а солнечные часы влияют на биоритмы и настроение. Отслеживание рассвета и заката помогает не только составить график дня, но и оценить световой период, который напрямую влияет на продуктивность и самочувствие.

7 июня 2025 года — это суббота, идеальный день для поездок, дачи и отдыха на природе. Но время восхода и захода солнца в разных городах Украины может существенно отличаться. Поэтому, чтобы грамотно распланировать утро, вечер и особенно съёмку при «золотом часе», стоит учитывать географические особенности. В данной статье DNEWS вы найдёте точное астрономическое время рассвета и заката солнца в главных городах страны, а также узнаете, насколько различается продолжительность дня на востоке и западе.

Как изменяется продолжительность светового дня в июне

В июне световой день продолжает расти, приближаясь к летнему солнцестоянию. Это время года считается самым светлым и благоприятным для активного отдыха и путешествий.

В начале месяца восход солнца наступает раньше обычного, а закат — позже, что создаёт длинный и продуктивный день. Продолжительность дня в среднем составляет около 16–17 часов. Чем севернее и восточнее расположен город, тем раньше происходит рассвет. Южные регионы также отличаются ранними восходами, но закат в них может наступать немного позже.

Эти особенности напрямую связаны с географической широтой и долготой населённого пункта. В следующих разделах вы найдёте точные расчёты времени восхода и заката солнца 7 июня в ключевых украинских городах.

Рассвет и закат в Киеве 7 июня 2025 года

Киев, как столица страны, находится практически в центре Украины. Это позволяет использовать его данные как условную среднюю норму.

Время восхода и заката в Киеве

Рассвет в Киеве 7 июня 2025 года ожидается в 04:45 утра. Закат наступит в 20:51 вечера. Таким образом, световой день составит примерно 16 часов и 6 минут. Это даёт возможность полноценно использовать дневное время для любых дел, включая спорт, отдых и съёмки при естественном освещении.

Особенности солнечного дня в столице

Утренние часы отличаются мягким, рассеянным светом, особенно в течение первого часа после рассвета. Вечером же можно насладиться тёплым закатом, особенно заметным на открытых площадках и набережных.

Сколько длится день 7 июня в Харькове, Днепре и Запорожье

Эти города находятся ближе к восточной части Украины, поэтому здесь наблюдаются свои нюансы.

Перед тем как перейти к таблице, отметим: чем восточнее населённый пункт, тем раньше наступает утро. Однако это влияет и на время заката — он также сдвигается на более раннее время по сравнению с западными регионами.

Харьков

  • Восход солнца: 04:34
  • Заход солнца: 20:38
  • Продолжительность дня: 16 часов и 4 минуты

Днепр

  • Восход солнца: 04:39
  • Заход солнца: 20:42
  • Продолжительность дня: 16 часов и 3 минуты

Запорожье

  • Восход солнца: 04:42
  • Заход солнца: 20:45
  • Продолжительность дня: 16 часов и 3 минуты

Восточные рассветы — ключ к продуктивности

Начало дня здесь наступает очень рано. Это может стать преимуществом для тех, кто предпочитает утренние пробежки, съёмки на рассвете или работу на открытом воздухе.

Когда начинается утро и заканчивается день на юге Украины

Южные регионы Украины отличаются умеренным климатом и более ровным распределением света.

Перед анализом данных важно отметить, что южные города, такие как Одесса, Николаев и Херсон, пользуются спросом у туристов. Поэтому информация о времени восхода и захода солнца будет полезна для всех, кто планирует отпуск или фотосессию.

Одесса

  • Восход: 04:51
  • Закат: 20:49
  • Длительность светового дня: 15 часов 58 минут

Николаев

  • Восход: 04:47
  • Закат: 20:47
  • Продолжительность дня: 16 часов

Херсон

  • Восход: 04:45
  • Закат: 20:46
  • Продолжительность дня: 16 часов и 1 минута

Южные вечера — время золотого часа

Юг отличается яркими и насыщенными закатами. Это идеальное время для вечерних прогулок и романтических свиданий на побережье.

Время рассвета и заката на западе Украины

Западные регионы страны, включая Львов, Ивано-Франковск и Ужгород, отличаются более поздним наступлением светлого времени суток.

Это объясняется географическим положением и разницей в долготе. В то же время именно здесь чаще наблюдаются самые живописные закаты.

Львов

  • Рассвет: 05:15
  • Закат: 21:07
  • Продолжительность дня: 15 часов 52 минуты

Ивано-Франковск

  • Восход: 05:10
  • Закат: 21:03
  • Продолжительность: 15 часов 53 минуты

Ужгород

  • Восход: 05:17
  • Закат: 21:10
  • Продолжительность дня: 15 часов 53 минуты

Запад — территория длинных вечеров

Несмотря на то что утро начинается позже, длительность светового дня здесь почти не уступает востоку. Особенно ценятся вечерние часы, когда солнце садится за горный горизонт.

Какое солнце 7 июня на севере Украины

Северные регионы, включая Чернигов, Сумы и Житомир, находятся ближе к северной широте и имеют умеренно длинный день.

Прежде чем перейти к числам, напомним: чем севернее город, тем меньше угловое положение солнца над горизонтом, особенно утром и вечером. Это может влиять на яркость света и продолжительность сумерек.

Чернигов

  • Рассвет: 04:41
  • Закат: 20:52
  • Продолжительность: 16 часов и 11 минут

Сумы

  • Рассвет: 04:37
  • Закат: 20:49
  • Продолжительность: 16 часов и 12 минут

Житомир

  • Рассвет: 04:49
  • Закат: 20:53
  • Продолжительность: 16 часов и 4 минуты

Север — световой баланс утра и вечера

Северные регионы характеризуются сбалансированным световым днём, без резких скачков яркости. Это делает их удобными для сельскохозяйственных работ и спокойного отдыха.

Продолжительность дня и биоритмы: почему важно знать точное время рассвета и заката

Знание точного времени восхода и захода солнца помогает выстраивать биоритмы, улучшает качество сна и даёт ощущение контроля над временем. Особенно это важно для людей, ведущих активный образ жизни, а также тех, кто работает в сельском хозяйстве, туризме и медиа.

Ежедневное наблюдение за солнечным графиком способствует улучшению концентрации, формированию здоровых привычек и даже снижению уровня стресса.

Полезные советы на 7 июня: как использовать световой день максимально эффективно

Чтобы 7 июня прошёл продуктивно и приятно, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • Планируйте физическую активность и дела на утренние и вечерние часы, когда солнечный свет мягкий.
  • Используйте «золотой час» для фото- и видеосъёмок — это 30–60 минут после рассвета и перед закатом.
  • Позаботьтесь о защите кожи днём, особенно в пик ультрафиолета (с 11:00 до 16:00).
  • Проведите вечер на свежем воздухе — это поможет расслабиться после рабочего дня или насыщенной поездки.

Наблюдения по регионам

Как видно из сравнения, время рассвета и заката 7 июня 2025 года значительно варьируется в зависимости от региона. В восточных городах утро начинается раньше, но и закат наступает быстрее. Запад, наоборот, радует длинными вечерами и поздним закатом. Южные города получают сбалансированное количество солнечного света, а на севере день довольно продолжительный и мягкий.

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