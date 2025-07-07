8 июля 2025 года — день, когда вы можете насладиться красотой рассвета и заката в Украине. Эти природные явления не только эстетически привлекательны, но и имеют практическое значение для планирования различных дел, будь то поездка, прогулка на свежем воздухе или наблюдение за природой. Важно знать точное время этих событий для максимального наслаждения ими. В этой статье от DNEWS мы рассмотрим, во сколько будет рассвет и закат в 24 городах Украины 8 июля 2025 года, а также особенности, связанные с этими временем суток.

Перед тем как приступить к расчетам, важно отметить, что точное время восхода и заката зависит от географического положения города. Часовые пояса, склонение земли и другие природные факторы могут немного варьировать эти события. Поэтому важно обращаться к актуальной информации, чтобы получить точные данные для планирования.

Время рассвета и заката в разных городах Украины

Знание точного времени рассвета и заката поможет вам лучше организовать день и насладиться всеми его моментами. Узнайте, когда лучше всего выходить на прогулку или начинать свои дела, в зависимости от времени суток в вашем городе. Ниже приводим информацию о времени рассвета и заката в 24 городах Украины.

Киев

Рассвет: 5:08

5:08 Закат: 20:47

Харьков

Рассвет: 5:06

5:06 Закат: 20:44

Одесса

Рассвет: 5:10

5:10 Закат: 20:53

Львов

Рассвет: 5:11

5:11 Закат: 20:51

Днепр

Рассвет: 5:07

5:07 Закат: 20:45

Запорожье

Рассвет: 5:08

5:08 Закат: 20:47

Кривой Рог

Рассвет: 5:06

5:06 Закат: 20:45

Черкассы

Рассвет: 5:08

5:08 Закат: 20:47

Чернигов

Рассвет: 5:09

5:09 Закат: 20:48

Николаев

Рассвет: 5:09

5:09 Закат: 20:50

Полтава

Рассвет: 5:07

5:07 Закат: 20:46

Винница

Рассвет: 5:08

5:08 Закат: 20:47

Житомир

Рассвет: 5:08

5:08 Закат: 20:46

Сумы

Рассвет: 5:09

5:09 Закат: 20:48

Ровно

Рассвет: 5:10

5:10 Закат: 20:49

Тернополь

Рассвет: 5:10

5:10 Закат: 20:49

Луцк

Рассвет: 5:10

5:10 Закат: 20:50

Кропивницкий

Рассвет: 5:07

5:07 Закат: 20:46

Ужгород

Рассвет: 5:13

5:13 Закат: 20:56

Хмельницкий

Рассвет: 5:08

5:08 Закат: 20:47

Ильичевск (Чорноморск)

Рассвет: 5:10

5:10 Закат: 20:52

Мариуполь

Рассвет: 5:08

5:08 Закат: 20:49

Херсон

Рассвет: 5:08

5:08 Закат: 20:49

Луганск

Рассвет: 5:06

5:06 Закат: 20:44

Донецк

Рассвет: 5:06

5:06 Закат: 20:44

Эти данные помогут вам планировать активное время на природе, заниматься садоводством или просто наслаждаться ранними прогулками. Каждый город в Украине имеет свои особенности, и хотя время рассвета и заката может быть близким, оно отличается в зависимости от региона.

Как время рассвета и заката влияет на нас

Время суток играет важную роль в нашей повседневной жизни. Это не просто моменты, которые мы наблюдаем, но и моменты, которые влияют на наше самочувствие и настроение. Рассвет — это начало дня, когда мир наполняется светом, а закат — это завершение, которое настраивает нас на спокойствие и отдых.

Каждое время суток способствует определённому настрою и состоянию. Рассвет пробуждает, помогает настроиться на активный день, а закат — это момент для рефлексии и восстановления энергии после активного дня.

Влияние на активность

Исследования показывают, что свет оказывает влияние на уровень энергии человека. Ранний рассвет стимулирует выработку гормона серотонина, который отвечает за наше настроение и активность. Вечерние же часы способствуют выработке мелатонина, гормона сна, который помогает нам расслабиться и подготовиться к ночному отдыху.

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