8 июля 2025 года — день, когда вы можете насладиться красотой рассвета и заката в Украине. Эти природные явления не только эстетически привлекательны, но и имеют практическое значение для планирования различных дел, будь то поездка, прогулка на свежем воздухе или наблюдение за природой. Важно знать точное время этих событий для максимального наслаждения ими. В этой статье от DNEWS мы рассмотрим, во сколько будет рассвет и закат в 24 городах Украины 8 июля 2025 года, а также особенности, связанные с этими временем суток.
Перед тем как приступить к расчетам, важно отметить, что точное время восхода и заката зависит от географического положения города. Часовые пояса, склонение земли и другие природные факторы могут немного варьировать эти события. Поэтому важно обращаться к актуальной информации, чтобы получить точные данные для планирования.
Время рассвета и заката в разных городах Украины
Знание точного времени рассвета и заката поможет вам лучше организовать день и насладиться всеми его моментами. Узнайте, когда лучше всего выходить на прогулку или начинать свои дела, в зависимости от времени суток в вашем городе. Ниже приводим информацию о времени рассвета и заката в 24 городах Украины.
Киев
- Рассвет: 5:08
- Закат: 20:47
Харьков
- Рассвет: 5:06
- Закат: 20:44
Одесса
- Рассвет: 5:10
- Закат: 20:53
Львов
- Рассвет: 5:11
- Закат: 20:51
Днепр
- Рассвет: 5:07
- Закат: 20:45
Запорожье
- Рассвет: 5:08
- Закат: 20:47
Кривой Рог
- Рассвет: 5:06
- Закат: 20:45
Черкассы
- Рассвет: 5:08
- Закат: 20:47
Чернигов
- Рассвет: 5:09
- Закат: 20:48
Николаев
- Рассвет: 5:09
- Закат: 20:50
Полтава
- Рассвет: 5:07
- Закат: 20:46
Винница
- Рассвет: 5:08
- Закат: 20:47
Житомир
- Рассвет: 5:08
- Закат: 20:46
Сумы
- Рассвет: 5:09
- Закат: 20:48
Ровно
- Рассвет: 5:10
- Закат: 20:49
Тернополь
- Рассвет: 5:10
- Закат: 20:49
Луцк
- Рассвет: 5:10
- Закат: 20:50
Кропивницкий
- Рассвет: 5:07
- Закат: 20:46
Ужгород
- Рассвет: 5:13
- Закат: 20:56
Хмельницкий
- Рассвет: 5:08
- Закат: 20:47
Ильичевск (Чорноморск)
- Рассвет: 5:10
- Закат: 20:52
Мариуполь
- Рассвет: 5:08
- Закат: 20:49
Херсон
- Рассвет: 5:08
- Закат: 20:49
Луганск
- Рассвет: 5:06
- Закат: 20:44
Донецк
- Рассвет: 5:06
- Закат: 20:44
Эти данные помогут вам планировать активное время на природе, заниматься садоводством или просто наслаждаться ранними прогулками. Каждый город в Украине имеет свои особенности, и хотя время рассвета и заката может быть близким, оно отличается в зависимости от региона.
Как время рассвета и заката влияет на нас
Время суток играет важную роль в нашей повседневной жизни. Это не просто моменты, которые мы наблюдаем, но и моменты, которые влияют на наше самочувствие и настроение. Рассвет — это начало дня, когда мир наполняется светом, а закат — это завершение, которое настраивает нас на спокойствие и отдых.
Каждое время суток способствует определённому настрою и состоянию. Рассвет пробуждает, помогает настроиться на активный день, а закат — это момент для рефлексии и восстановления энергии после активного дня.
Влияние на активность
Исследования показывают, что свет оказывает влияние на уровень энергии человека. Ранний рассвет стимулирует выработку гормона серотонина, который отвечает за наше настроение и активность. Вечерние же часы способствуют выработке мелатонина, гормона сна, который помогает нам расслабиться и подготовиться к ночному отдыху.
Ранее мы писали о том, какая молитва перед сном самая сильная.