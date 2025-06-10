Каждый летний день начинается с восхода солнца — момента, который задаёт тон всему дню. Для многих людей важно знать точное время рассвета, особенно если день начинается рано: рабочий график, поездки, прогулки, тренировки на свежем воздухе или уход за садом — всё зависит от света. Но не менее значим и закат, ведь он завершает дневной цикл и влияет на биоритмы, настроение и самочувствие. Особенно это актуально летом, когда световой день максимально длинный. 11 июня 2025 года — один из таких дней, когда солнце светит дольше обычного. И хотя Украина — относительно компактная страна, разница во времени восхода и заката между восточными и западными регионами может составлять до 40 минут. В этой статье DNEWS подробно рассмотрит, во сколько восходит и заходит солнце 11 июня в Киеве, Харькове, Львове и других крупных городах, а также даст полезные советы, как использовать длинный день максимально эффективно.

Солнечный график 11 июня: что нужно знать

11 июня — это день, когда световой день почти достигает своего максимума в году. Это особенно чувствуется в северных и западных регионах страны. Средняя продолжительность светового дня по Украине составляет более 16 часов, и это создаёт благоприятные условия для активности на свежем воздухе, путешествий и занятий спортом.

Чтобы точно определить, во сколько восходит и заходит солнце 11 июня 2025 года, важно учитывать географическое положение конкретного города. Чем восточнее населённый пункт, тем раньше наступает рассвет и тем раньше солнце скрывается за горизонтом. В западных регионах день начинается позже, но и заканчивается позже.

Рассмотрим расписание восхода и заката для разных городов, чтобы каждый мог ориентироваться в своей зоне и использовать солнечное время с максимальной пользой.

Восход и закат в Киеве 11 июня

Столица находится в центре страны, поэтому её солнечный ритм близок к среднему. 11 июня солнце взойдёт в 04:44, а закат наступит в 21:05. Продолжительность дня — 16 часов 21 минута. Это отличное время для летнего отдыха и прогулок.

Солнце над Львовом: западная часть Украины

Во Львове 11 июня рассвет наступит в 05:05, а закат — в 21:22. Световой день составит 16 часов 17 минут. Здесь закат позже, чем в Киеве, а значит, вечер можно провести дольше на свежем воздухе.

Время восхода и заката в восточных регионах

Города восточной части страны отличаются более ранним началом дня. Здесь солнце встаёт раньше, и световой день ощущается иначе. Восточные города особенно активны в утренние часы.

Харьков: ранний рассвет и завершение дня

В Харькове солнце поднимется в 04:27 и сядет в 20:50. Световой день составит 16 часов 23 минуты. Это один из самых продолжительных периодов дневного света на востоке страны.

Днепр: центр и юго-восток

В Днепре восход ожидается в 04:35, а закат в 20:58. Световой день продлится 16 часов 23 минуты. Город находится южнее Харькова, но время практически идентичное.

Север и юг: особенности светового дня

Северные и южные регионы Украины также имеют отличия в продолжительности светового дня. Они важны для планирования повседневной активности и работы на открытом воздухе.

Чернигов: северный восход

11 июня в Чернигове солнце взойдёт в 04:29 и зайдёт в 21:01. Световой день продлится 16 часов 32 минуты. Это один из самых длинных дней в северной части страны.

Одесса: южный морской климат

Одесса встретит солнце в 04:54, а проводит в 21:00. Продолжительность светового дня — 16 часов 6 минут. Здесь позднее утро компенсируется мягким вечерним светом у моря.

Центральная Украина: равновесие времени

Центральные регионы предлагают сбалансированное соотношение дня и ночи. Здесь можно наблюдать стабильный солнечный график.

Винница: комфортный летний день

В Виннице восход солнца произойдёт в 04:51, а закат в 21:07. Световой день составит 16 часов 16 минут. Это типичный летний день для центра страны.

Кропивницкий: ритм южного центра

Солнце взойдёт в 04:47, а закат наступит в 21:02. Продолжительность — 16 часов 15 минут. Здесь день почти равен по длительности с центральными городами.

Запад и Закарпатье: поздний вечер

На западе Украины особенно заметны вечерние сумерки. В Карпатах и близких регионах день начинается позже, но заканчивается значительно позже, чем в других областях.

Ужгород: самый поздний закат

В Ужгороде солнце взойдёт в 05:11, а закат ожидается в 21:25. Это один из самых поздних закатов в Украине — световой день составит 16 часов 14 минут.

Ивано-Франковск: Карпатский рассвет

Солнце появится над горизонтом в 05:06, а скроется за ним в 21:19. Длительность светового дня — 16 часов 13 минут. В горах восход часто сопровождается густыми туманами.

Юго-восток и приазовские города

Побережья Азовского моря встречают солнце рано, а вечера здесь заканчиваются чуть раньше. Эти особенности важны для туристов и сельхозработ.

Запорожье: день у реки

11 июня солнце взойдёт в 04:38, а закат наступит в 20:56. Световой день — 16 часов 18 минут. Это комфортное время для прогулок вдоль Днепра.

Мариуполь: солнце над Азовским морем

Солнце появится в 04:30 и сядет в 20:51. Световой день — 16 часов 21 минута. Здесь особенно красиво наблюдать закат на морском горизонте.

Как использовать длинный летний день с пользой

Длинный день — это прекрасная возможность больше успеть. В первую очередь стоит планировать утренние и вечерние активности, когда жара ещё не достигла пика. Это отличное время для прогулок, спорта, съёмок и отдыха на природе.

Также, благодаря свету, увеличивается продуктивность в домашних делах и работе. Ранний восход помогает легче вставать, а поздний закат создаёт ощущение, что времени больше, чем обычно. Пользуйтесь этим, чтобы воплощать летние планы.

Не забывайте также защищать кожу от ультрафиолета и пить достаточно воды в течение активного солнечного дня.

Во сколько рассвет и закат 11 июня по Украине

11 июня — один из самых длинных дней года. Время восхода и заката зависит от региона: на востоке солнце встаёт раньше — от 04:27 в Харькове, на западе позже — до 05:11 в Ужгороде. Закаты также варьируются: от 20:50 на востоке до 21:25 на западе. Это прекрасная дата для отдыха на природе, путешествий и новых впечатлений.

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