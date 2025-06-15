Начинаем с входа в атмосферу самого светлого дня летнего сезона. 16 июня — период максимальной продолжительности суток, солнце дарит длинный световой день, идеально для активной жизни на улице.

Каждый город имеет свои уникальные моменты восхода и заката — точные данные собраны для 15 мест, включая столицу и ключевые регионы. DNEWS рассказывает: время восхода, время заката, общая продолжительность дня, а также комментарий с советами.

Восход и закат — Киев

Восход: 04:45

Закат: 21:11

Дня: ~16 ч 25 м

Столица живёт долгими светлыми сутками, идеально для утренних пробежек и вечерних прогулок. Длина дня позволяет планировать события с раннего утра до позднего вечера.

Восход и закат — Львов

Восход: 05:14

Закат: 21:34

Дня: ~16 ч 19 м

Западная окраина страны с мягкими утренними и тёплыми вечерними оттенками — отличное время для фотосетов и культурных прогулок.

Восход и закат — Харьков

Восход: 04:26

Закат: 20:45

Дня: ~16 ч 18 м

Восточный город встречает рассвет рано, но закат уходит чуть раньше — полезно для планирования утренних активностей.

Восход и закат — Одесса

Восход: 05:01

Закат: 20:53

Дня: ~15 ч 52 м

Прибрежный юг — утро позже, но вечерние сумерки тёплые и затяжные, что создаёт расслабленное настроение.

Восход и закат — Ужгород

Восход: ~05:12–05:15

Закат: ~21:34–21:35

Дня: ~16 ч 20 м

Западный край с длительными световыми эффектами, особенно привлекательными для закатной фотографии.

Восход и закат — Винница

Восход: 04:58

Закат: 21:14

Дня: ~16 ч 16 м

Централизованное положение с гармоничным сочетанием утра и вечера — удобно для городских и сельских мероприятий.

Восход и закат — Днепр

Восход: 04:35

Закат: 20:44

Дня: ~16 ч 09 м

Контекст

Центрально-восточная часть — день длиной, но вечерами свет погасает чуть раньше.

Восход и закат — Кривой Рог

Восход: 04:44

Закат: 20:48

Дня: ~16 ч 04 м

Простор степей, ранний рассвет и комфортные вечерние часы для прогулок и фотосессий.

Восход и закат — Николаев

Восход: 04:54

Закат: 20:50

Дня: ~15 ч 56 м

Южный регион с коротким световым периодом, но мягкими сумерками у моря.

Восход и закат — Чернигов

Восход: 04:34

Закат: 21:15

Дня: ~16 ч 41 м

Самый длинный день в списке — северная часть, где свет длится дольше всего.

Восход и закат — Луганск

Восход: 04:18

Закат: 20:28

Дня: ~16 ч 10 м

Ранний рассвет, но закат пораньше — важно учитывать при организации вечеринок на свежем воздухе.

Восход и закат — Донецк

Восход: 04:26

Закат: 20:31

Дня: ~16 ч 05 м

Схож с Луганском — рано утром уже светло, но вечер быстро сменяет ночь.

Восход и закат — Мариуполь

Восход: 04:31

Закат: 20:28

Дня: ~15 ч 57 м

Азовское побережье предлагает спокойное окончание дня, легко планировать вечерние активности.

Восход и закат — Симферополь

Восход: 04:54

Закат: 20:33

Дня: ~15 ч 39 м

Крымское солнце — утро чуть позже, но день тёплый и яркий.

Восход и закат — Севастополь

Восход: 04:58

Закат: 20:34

Дня: ~15 ч 36 м

Путь солнца уникален — мягкий свет юга, подходящий для вечерних яхтенных прогулок и фото.

Почему эти данные важны

Сравнение городов показывает, насколько география влияет на дневной свет. Северные территории получают дольше света, восточные — раньше рассвет, западные — позже закат. Это помогает ориентироваться при планировании отдыха, фотосессий и здорового режима.

Для фотографов

Утренний «золотой час» содержит лучшие цвета — он начинается сразу после восхода и длится около часа, также вечер — за час до заката.

Для мероприятий

Организуйте активность в интервале от момента восхода до заката — это ~16 часов света, в зависимости от города.

Для здоровья

Ранние подъёмы приносят энергию, а вечерние сумерки помогают плавно переходить ко сну — учитывайте время заката при режиме.

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