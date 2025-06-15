Начинаем с входа в атмосферу самого светлого дня летнего сезона. 16 июня — период максимальной продолжительности суток, солнце дарит длинный световой день, идеально для активной жизни на улице.
Каждый город имеет свои уникальные моменты восхода и заката — точные данные собраны для 15 мест, включая столицу и ключевые регионы. DNEWS рассказывает: время восхода, время заката, общая продолжительность дня, а также комментарий с советами.
Восход и закат — Киев
- Восход: 04:45
- Закат: 21:11
- Дня: ~16 ч 25 м
Столица живёт долгими светлыми сутками, идеально для утренних пробежек и вечерних прогулок. Длина дня позволяет планировать события с раннего утра до позднего вечера.
Восход и закат — Львов
- Восход: 05:14
- Закат: 21:34
- Дня: ~16 ч 19 м
Западная окраина страны с мягкими утренними и тёплыми вечерними оттенками — отличное время для фотосетов и культурных прогулок.
Восход и закат — Харьков
- Восход: 04:26
- Закат: 20:45
- Дня: ~16 ч 18 м
Восточный город встречает рассвет рано, но закат уходит чуть раньше — полезно для планирования утренних активностей.
Восход и закат — Одесса
- Восход: 05:01
- Закат: 20:53
- Дня: ~15 ч 52 м
Прибрежный юг — утро позже, но вечерние сумерки тёплые и затяжные, что создаёт расслабленное настроение.
Восход и закат — Ужгород
- Восход: ~05:12–05:15
- Закат: ~21:34–21:35
- Дня: ~16 ч 20 м
Западный край с длительными световыми эффектами, особенно привлекательными для закатной фотографии.
Восход и закат — Винница
- Восход: 04:58
- Закат: 21:14
- Дня: ~16 ч 16 м
Централизованное положение с гармоничным сочетанием утра и вечера — удобно для городских и сельских мероприятий.
Восход и закат — Днепр
- Восход: 04:35
- Закат: 20:44
- Дня: ~16 ч 09 м
Контекст
Центрально-восточная часть — день длиной, но вечерами свет погасает чуть раньше.
Восход и закат — Кривой Рог
- Восход: 04:44
- Закат: 20:48
- Дня: ~16 ч 04 м
Простор степей, ранний рассвет и комфортные вечерние часы для прогулок и фотосессий.
Восход и закат — Николаев
- Восход: 04:54
- Закат: 20:50
- Дня: ~15 ч 56 м
Южный регион с коротким световым периодом, но мягкими сумерками у моря.
Восход и закат — Чернигов
- Восход: 04:34
- Закат: 21:15
- Дня: ~16 ч 41 м
Самый длинный день в списке — северная часть, где свет длится дольше всего.
Восход и закат — Луганск
- Восход: 04:18
- Закат: 20:28
- Дня: ~16 ч 10 м
Ранний рассвет, но закат пораньше — важно учитывать при организации вечеринок на свежем воздухе.
Восход и закат — Донецк
- Восход: 04:26
- Закат: 20:31
- Дня: ~16 ч 05 м
Схож с Луганском — рано утром уже светло, но вечер быстро сменяет ночь.
Восход и закат — Мариуполь
- Восход: 04:31
- Закат: 20:28
- Дня: ~15 ч 57 м
Азовское побережье предлагает спокойное окончание дня, легко планировать вечерние активности.
Восход и закат — Симферополь
- Восход: 04:54
- Закат: 20:33
- Дня: ~15 ч 39 м
Крымское солнце — утро чуть позже, но день тёплый и яркий.
Восход и закат — Севастополь
- Восход: 04:58
- Закат: 20:34
- Дня: ~15 ч 36 м
Путь солнца уникален — мягкий свет юга, подходящий для вечерних яхтенных прогулок и фото.
Почему эти данные важны
Сравнение городов показывает, насколько география влияет на дневной свет. Северные территории получают дольше света, восточные — раньше рассвет, западные — позже закат. Это помогает ориентироваться при планировании отдыха, фотосессий и здорового режима.
Для фотографов
Утренний «золотой час» содержит лучшие цвета — он начинается сразу после восхода и длится около часа, также вечер — за час до заката.
Для мероприятий
Организуйте активность в интервале от момента восхода до заката — это ~16 часов света, в зависимости от города.
Для здоровья
Ранние подъёмы приносят энергию, а вечерние сумерки помогают плавно переходить ко сну — учитывайте время заката при режиме.
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