Воскресенье, 15 июня, 2025
23.7 C
Киев
type here...
Точные времена восхода и заката 16 июня 2025 в 15 городах Украины. Сравните дневную продолжительность и узнайте советы для фотосъемки.
Точные времена восхода и заката 16 июня 2025 в 15 городах Украины. Сравните дневную продолжительность и узнайте советы для фотосъемки.
Общество
Время чтения 1 мин.

Во сколько восход и заход солнца 16 июня 2025 в городах Украины

Начинаем с входа в атмосферу самого светлого дня летнего сезона. 16 июня — период максимальной продолжительности суток, солнце дарит длинный световой день, идеально для активной жизни на улице.

Каждый город имеет свои уникальные моменты восхода и заката — точные данные собраны для 15 мест, включая столицу и ключевые регионы. DNEWS рассказывает: время восхода, время заката, общая продолжительность дня, а также комментарий с советами.

Восход и закат — Киев

  • Восход: 04:45
  • Закат: 21:11
  • Дня: ~16 ч 25 м

Столица живёт долгими светлыми сутками, идеально для утренних пробежек и вечерних прогулок. Длина дня позволяет планировать события с раннего утра до позднего вечера.

Восход и закат — Львов

  • Восход: 05:14
  • Закат: 21:34
  • Дня: ~16 ч 19 м

Западная окраина страны с мягкими утренними и тёплыми вечерними оттенками — отличное время для фотосетов и культурных прогулок.

Восход и закат — Харьков

  • Восход: 04:26
  • Закат: 20:45
  • Дня: ~16 ч 18 м

Восточный город встречает рассвет рано, но закат уходит чуть раньше — полезно для планирования утренних активностей.

Восход и закат — Одесса

  • Восход: 05:01
  • Закат: 20:53
  • Дня: ~15 ч 52 м

Прибрежный юг — утро позже, но вечерние сумерки тёплые и затяжные, что создаёт расслабленное настроение.

Восход и закат — Ужгород

  • Восход: ~05:12–05:15
  • Закат: ~21:34–21:35
  • Дня: ~16 ч 20 м

Западный край с длительными световыми эффектами, особенно привлекательными для закатной фотографии.

Восход и закат — Винница

  • Восход: 04:58
  • Закат: 21:14
  • Дня: ~16 ч 16 м

Централизованное положение с гармоничным сочетанием утра и вечера — удобно для городских и сельских мероприятий.

Восход и закат — Днепр

  • Восход: 04:35
  • Закат: 20:44
  • Дня: ~16 ч 09 м

Контекст

Центрально-восточная часть — день длиной, но вечерами свет погасает чуть раньше.

Восход и закат — Кривой Рог

  • Восход: 04:44
  • Закат: 20:48
  • Дня: ~16 ч 04 м

Простор степей, ранний рассвет и комфортные вечерние часы для прогулок и фотосессий.

Восход и закат — Николаев

  • Восход: 04:54
  • Закат: 20:50
  • Дня: ~15 ч 56 м

Южный регион с коротким световым периодом, но мягкими сумерками у моря.

Восход и закат — Чернигов

  • Восход: 04:34
  • Закат: 21:15
  • Дня: ~16 ч 41 м

Самый длинный день в списке — северная часть, где свет длится дольше всего.

Восход и закат — Луганск

  • Восход: 04:18
  • Закат: 20:28
  • Дня: ~16 ч 10 м

Ранний рассвет, но закат пораньше — важно учитывать при организации вечеринок на свежем воздухе.

Восход и закат — Донецк

  • Восход: 04:26
  • Закат: 20:31
  • Дня: ~16 ч 05 м

Схож с Луганском — рано утром уже светло, но вечер быстро сменяет ночь.

Восход и закат — Мариуполь

  • Восход: 04:31
  • Закат: 20:28
  • Дня: ~15 ч 57 м

Азовское побережье предлагает спокойное окончание дня, легко планировать вечерние активности.

Восход и закат — Симферополь

  • Восход: 04:54
  • Закат: 20:33
  • Дня: ~15 ч 39 м

Крымское солнце — утро чуть позже, но день тёплый и яркий.

Восход и закат — Севастополь

  • Восход: 04:58
  • Закат: 20:34
  • Дня: ~15 ч 36 м

Путь солнца уникален — мягкий свет юга, подходящий для вечерних яхтенных прогулок и фото.

Почему эти данные важны

Сравнение городов показывает, насколько география влияет на дневной свет. Северные территории получают дольше света, восточные — раньше рассвет, западные — позже закат. Это помогает ориентироваться при планировании отдыха, фотосессий и здорового режима.

Для фотографов

Утренний «золотой час» содержит лучшие цвета — он начинается сразу после восхода и длится около часа, также вечер — за час до заката.

Для мероприятий

Организуйте активность в интервале от момента восхода до заката — это ~16 часов света, в зависимости от города.

Для здоровья

Ранние подъёмы приносят энергию, а вечерние сумерки помогают плавно переходить ко сну — учитывайте время заката при режиме.

Ранее мы писали о том, зачем по утрам пить воду с солью.

Горячее за неделю

Статьи

Швеллер: как выбрать, где применяют и как правильно хранить

0
Швеллер — это универсальный металлический профиль, широко используемый в строительстве и промышленности.
Общество

Гороскоп на среду 11 июня 2025 по стихиям для всех знаков Зодиака

0
Астрологический гороскоп на 11 июня 2025 по стихиям: советы, эмоции, финансы и любовь для всех знаков Зодиака в среду.
Общество

Какая будет погода 12 июня 2025 года в Украине: актуальный прогноз

0
Прогноз погоды на 12 июня 2025 года в Украине: температура, осадки и особенности погоды в разных регионах страны.
Статьи

Как убрать морщины на лбу в домашних условиях: простые рецепты для отличного результата

0
Уберите морщины на лбу в домашних условиях с помощью простых рецептов и народных средств. Эффективные способы для улучшения состояния кожи.
Статьи

Чем начистить обувь до блеска, чтобы она выглядела, как новая

0
Как начистить обувь до блеска, чтобы она снова выглядела как новая: советы, домашние средства, армейские лайфхаки и восстановление кожи.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Почему в Instagram появляется сообщение «Пользователь не найден»: 6 главных причин

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Возрастные пигментные пятна на лице и руках: как с ними бороться и можно ли избавиться в домашних условиях

0
Как бороться с пигментными пятнами на лице и руках. Эффективные методы лечения, средства для домашнего использования и профилактики.

Прогноз погоды на 10 июня 2025 года по регионам Украины

0
Погода в Украине 10 июня 2025: точный прогноз по всем регионам, осадки, жара, рекомендации для метеозависимых и путешественников.

Причины появления крови в сперме и что с этим делать

0
Узнайте о причинах появления крови в сперме, чем она опасна и что с этим делать. Лечение гемоспермии и советы по предотвращению проблемы.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.