Среда, 18 июня, 2025
22.6 C
Киев
type here...
Рассвет и закат 19 июня 2025 в 22 городах Украины: таблица времени, где самые длинные дни и поздние закаты
Рассвет и закат 19 июня 2025 в 22 городах Украины: таблица времени, где самые длинные дни и поздние закаты
Общество
Время чтения 1 мин.

Во сколько восход и заход солнца 19 июня 2025 в городах Украины: точное время

19 июня — один из самых ярких и светлых дней в году. Световой день в этот период достигает максимальной продолжительности, ведь дата почти совпадает с летним солнцестоянием. Люди в разных городах страны ощущают, насколько рано начинает светать и как долго солнце остаётся над горизонтом. Это важно не только для планирования дел, но и для здоровья, отдыха и настроения.

Точное время восхода и заката солнца 19 июня 2025 года позволяет грамотно спланировать утренние тренировки, поездки, прогулки или даже ритуалы ухода за садом. Особенно это важно летом, когда каждый дополнительный час света — это шанс успеть больше и получить от природы максимум. DNEWS собрал актуальные астрономические данные о рассвете и закате в крупнейших городах Украины — от юга до запада, от столицы до прифронтовых регионов. Вы узнаете, где день длится дольше всего и где солнце садится позже остальных.

Астрономические особенности дня 19 июня

Период вокруг 19 июня известен наивысшей продолжительностью дня. В этот день в Украине солнце поднимается уже в начале пятого утра, а заходит лишь после 20:45 — в зависимости от региона. Жители северных и западных городов получают особенно продолжительное дневное освещение. Но даже в южных широтах день длится более 15 часов, что открывает множество возможностей для работы, путешествий и отдыха.

Эти сведения особенно полезны для тех, кто ориентируется на биоритмы, занимается спортом на открытом воздухе, работает в полях или просто любит начинать утро с природой. Ниже вы найдёте точное время восхода и заката солнца 19 июня 2025 года — как в таблице, так и в описании по каждому региону.

Север и северо-восток: день начинается рано и длится долго

Северные регионы Украины — это лидеры по длине светового дня. Утро здесь наступает раньше всего, а вечер длится до позднего времени.

Киев, Чернигов и Сумы: солнечный максимум

В Киеве солнце взойдёт в 04:45 и сядет в 21:13 — почти 16,5 часов света. В Чернигове рассвет начнётся в 04:41, закат — в 21:12. В Сумах утро стартует уже в 04:37, а вечер завершится в 20:52. Эти города — в числе первых, кто встречает утренние лучи.

Житомир и Черкассы: равновесие дня и ночи

Житомир порадует светом с 04:46 до 21:00, а Черкассы — с 04:44 до 20:54. Умеренно ранний рассвет и не слишком поздний закат делают день удобным для всех ритмов жизни — от фермеров до офисных работников.

Центр и центр-запад: сбалансированное освещение

Центральная часть страны радует умеренным, но продолжительным днём — комфортно и для дел, и для отдыха.

Полтава, Кропивницкий и Винница: дневная стабильность

В Полтаве солнце появится в 04:39 и закроется за горизонтом в 20:56. В Кропивницком — восход в 04:48, закат — в 20:57. Винница встретит рассвет в 04:49, а вечер закончится в 20:59. Эти города ощущают стабильное соотношение света и сумерек.

Черновцы и Тернополь: горная гармония

В Черновцах солнце взойдёт в 05:09 и зайдёт в 21:15. В Тернополе — с 05:02 до 21:05. Небольшое смещение времени связано с рельефом — горы могут задерживать восход и продлевать закат визуально.

Восток и юго-восток: активные утро и вечер

Восточные регионы получают солнечный свет уже с начала четвёртого. Это настоящая энергия рассвета.

Харьков, Днепр и Запорожье: от зари до сумерек

В Харькове рассвет начнётся в 04:30, закат — в 20:44. В Днепре свет будет с 04:38 до 20:48. В Запорожье — с 04:41 до 20:48. Эти города традиционно встречают рассвет первыми и живут в активном ритме от рассвета до позднего вечера.

Мариуполь и Николаев: солнце у моря

В Мариуполе день начнётся в 04:40 и завершится в 20:40. Николаев встретит солнце в 04:50, а закроет его в 20:58. В прибрежных регионах восход особенно яркий — и это радует как туристов, так и местных жителей.

Юг и юго-запад: тепло, свет и простор

На юге Украины световой день не менее щедр. Мягкие закаты и продолжительный вечер создают атмосферу отдыха.

Одесса, Херсон и Луцк: приятный ритм лета

В Одессе солнце взойдёт в 04:50, а сядет в 20:57. В Херсоне — с 04:48 до 20:50. Луцк встретит утро в 04:56, а проводит день в 21:01. Умеренно ранний рассвет и длинный вечер особенно комфортны для городов с тёплым климатом.

Ужгород и Ровно: вечер — почти бесконечен

Ужгород станет рекордсменом по закату — с 05:15 до 21:28. В Ровно день продлится с 04:55 до 21:00. Эти города находятся в точке максимального светового диапазона, особенно в июне.

Полная таблица по городам Украины на 19 июня 2025 года

ГородВосход солнцаЗакат солнца
Киев04:4521:13
Чернигов04:4121:12
Сумы04:3720:52
Житомир04:4621:00
Черкассы04:4420:54
Полтава04:3920:56
Кропивницкий04:4820:57
Винница04:4920:59
Черновцы05:0921:15
Тернополь05:0221:05
Харьков04:3020:44
Днепр04:3820:48
Запорожье04:4120:48
Мариуполь04:4020:40
Николаев04:5020:58
Одесса04:5020:57
Херсон04:4820:50
Луцк04:5621:01
Ровно04:5521:00
Львов05:1421:26
Ужгород05:1521:28
Ивано-Франковск05:1021:20

Самые солнечные сутки июня

19 июня — это день, насыщенный солнечным светом во всех регионах страны. Особенно долгие закаты будут на западе, а самые ранние рассветы — на востоке. В каждом городе этот день станет поводом для утренних прогулок, вечерних встреч и приятной летней активности. Воспользуйтесь этим временем по максимуму — природа щедра на свет и тепло.

Ранее мы писали о том, как погадать на жениха: на новом месте приснись жених невесте.

Горячее за неделю

Статьи

Как работает круиз-контроль на автомобиле: плюсы, минусы, безопасность

0
Как работает круиз-контроль на автомобиле, его плюсы и минусы, особенности адаптивного круиз-контроля и обеспечение безопасности.
Культура

К чему дёргается правый и левый глаз: описание приметы

0
Приметы о дёргающемся правом и левом глазе: что они могут означать для вашей жизни и как трактуются в народных верованиях.
Статьи

Можно ли беременным заниматься спортом: объяснение для каждого триместра

0
Безопасен ли спорт при беременности? Подробные рекомендации и запреты для каждого триместра. Советы, упражнения, риски и польза нагрузок.
Культура

Почему напротив зеркала лучше не спать: толкование суеверия

0
Почему нельзя спать напротив зеркала. Разбираемся суеверие, объясняем влияние зеркала на душу и энергетику, и даем рекомендации по защите.
Статьи

Как понять, что муж изменил с подругой: признаки и что делать

0
Узнайте, как понять, что муж изменил с подругой, и что делать, чтобы восстановить доверие. Признаки измены и советы по решению проблемы.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Астрологический прогноз на 19 июня 2025: лунный день в Овне
Следующая статья
Верховная Рада утвердила закон о множественном гражданстве: что изменится, объяснила Шуляк

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Точный гороскоп на 13 июня 2025 для всех знаков Зодиака по стихиям

0
Точный гороскоп на 13 июня 2025 года для всех знаков зодиака по стихиям. Что ожидать в этот день и как лучше действовать каждому знаку.

Почему падает давление воды: какое давление должно быть в системе

0
Как повысить давление воды. Узнайте, как правильно рассчитать давление, устранить потери и улучшить напор воды в вашем доме.

Куда лучше не ехать отдыхать в 2025 году, чтобы не встретить толпу туристов

0
Какие туристические места страдают от овертуризма в 2025 году и куда лучше не ехать, чтобы не столкнуться с толпами туристов.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.