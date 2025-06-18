19 июня — один из самых ярких и светлых дней в году. Световой день в этот период достигает максимальной продолжительности, ведь дата почти совпадает с летним солнцестоянием. Люди в разных городах страны ощущают, насколько рано начинает светать и как долго солнце остаётся над горизонтом. Это важно не только для планирования дел, но и для здоровья, отдыха и настроения.

Точное время восхода и заката солнца 19 июня 2025 года позволяет грамотно спланировать утренние тренировки, поездки, прогулки или даже ритуалы ухода за садом. Особенно это важно летом, когда каждый дополнительный час света — это шанс успеть больше и получить от природы максимум. DNEWS собрал актуальные астрономические данные о рассвете и закате в крупнейших городах Украины — от юга до запада, от столицы до прифронтовых регионов. Вы узнаете, где день длится дольше всего и где солнце садится позже остальных.

Астрономические особенности дня 19 июня

Период вокруг 19 июня известен наивысшей продолжительностью дня. В этот день в Украине солнце поднимается уже в начале пятого утра, а заходит лишь после 20:45 — в зависимости от региона. Жители северных и западных городов получают особенно продолжительное дневное освещение. Но даже в южных широтах день длится более 15 часов, что открывает множество возможностей для работы, путешествий и отдыха.

Эти сведения особенно полезны для тех, кто ориентируется на биоритмы, занимается спортом на открытом воздухе, работает в полях или просто любит начинать утро с природой. Ниже вы найдёте точное время восхода и заката солнца 19 июня 2025 года — как в таблице, так и в описании по каждому региону.

Север и северо-восток: день начинается рано и длится долго

Северные регионы Украины — это лидеры по длине светового дня. Утро здесь наступает раньше всего, а вечер длится до позднего времени.

Киев, Чернигов и Сумы: солнечный максимум

В Киеве солнце взойдёт в 04:45 и сядет в 21:13 — почти 16,5 часов света. В Чернигове рассвет начнётся в 04:41, закат — в 21:12. В Сумах утро стартует уже в 04:37, а вечер завершится в 20:52. Эти города — в числе первых, кто встречает утренние лучи.

Житомир и Черкассы: равновесие дня и ночи

Житомир порадует светом с 04:46 до 21:00, а Черкассы — с 04:44 до 20:54. Умеренно ранний рассвет и не слишком поздний закат делают день удобным для всех ритмов жизни — от фермеров до офисных работников.

Центр и центр-запад: сбалансированное освещение

Центральная часть страны радует умеренным, но продолжительным днём — комфортно и для дел, и для отдыха.

Полтава, Кропивницкий и Винница: дневная стабильность

В Полтаве солнце появится в 04:39 и закроется за горизонтом в 20:56. В Кропивницком — восход в 04:48, закат — в 20:57. Винница встретит рассвет в 04:49, а вечер закончится в 20:59. Эти города ощущают стабильное соотношение света и сумерек.

Черновцы и Тернополь: горная гармония

В Черновцах солнце взойдёт в 05:09 и зайдёт в 21:15. В Тернополе — с 05:02 до 21:05. Небольшое смещение времени связано с рельефом — горы могут задерживать восход и продлевать закат визуально.

Восток и юго-восток: активные утро и вечер

Восточные регионы получают солнечный свет уже с начала четвёртого. Это настоящая энергия рассвета.

Харьков, Днепр и Запорожье: от зари до сумерек

В Харькове рассвет начнётся в 04:30, закат — в 20:44. В Днепре свет будет с 04:38 до 20:48. В Запорожье — с 04:41 до 20:48. Эти города традиционно встречают рассвет первыми и живут в активном ритме от рассвета до позднего вечера.

Мариуполь и Николаев: солнце у моря

В Мариуполе день начнётся в 04:40 и завершится в 20:40. Николаев встретит солнце в 04:50, а закроет его в 20:58. В прибрежных регионах восход особенно яркий — и это радует как туристов, так и местных жителей.

Юг и юго-запад: тепло, свет и простор

На юге Украины световой день не менее щедр. Мягкие закаты и продолжительный вечер создают атмосферу отдыха.

Одесса, Херсон и Луцк: приятный ритм лета

В Одессе солнце взойдёт в 04:50, а сядет в 20:57. В Херсоне — с 04:48 до 20:50. Луцк встретит утро в 04:56, а проводит день в 21:01. Умеренно ранний рассвет и длинный вечер особенно комфортны для городов с тёплым климатом.

Ужгород и Ровно: вечер — почти бесконечен

Ужгород станет рекордсменом по закату — с 05:15 до 21:28. В Ровно день продлится с 04:55 до 21:00. Эти города находятся в точке максимального светового диапазона, особенно в июне.

Полная таблица по городам Украины на 19 июня 2025 года

Город Восход солнца Закат солнца Киев 04:45 21:13 Чернигов 04:41 21:12 Сумы 04:37 20:52 Житомир 04:46 21:00 Черкассы 04:44 20:54 Полтава 04:39 20:56 Кропивницкий 04:48 20:57 Винница 04:49 20:59 Черновцы 05:09 21:15 Тернополь 05:02 21:05 Харьков 04:30 20:44 Днепр 04:38 20:48 Запорожье 04:41 20:48 Мариуполь 04:40 20:40 Николаев 04:50 20:58 Одесса 04:50 20:57 Херсон 04:48 20:50 Луцк 04:56 21:01 Ровно 04:55 21:00 Львов 05:14 21:26 Ужгород 05:15 21:28 Ивано-Франковск 05:10 21:20

Самые солнечные сутки июня

19 июня — это день, насыщенный солнечным светом во всех регионах страны. Особенно долгие закаты будут на западе, а самые ранние рассветы — на востоке. В каждом городе этот день станет поводом для утренних прогулок, вечерних встреч и приятной летней активности. Воспользуйтесь этим временем по максимуму — природа щедра на свет и тепло.

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