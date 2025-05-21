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Время восхода и захода солнца 22 мая 2025 года в городах Украины. Долгота светового дня для планирования активностей.
Время восхода и захода солнца 22 мая 2025 года в городах Украины. Долгота светового дня для планирования активностей.
Общество
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Во сколько восход и заход солнца 22 мая 2025 года: долгота светового дня в основных городах Украины

Солнечный свет — главный природный ресурс, задающий ритм жизни. Каждый день его длительность меняется, особенно заметно это в весенний период. 22 мая 2025 года — дата, близкая к летнему солнцестоянию, когда световой день максимально длинный. Знание точного времени восхода и захода солнца позволяет грамотно планировать рабочие и бытовые дела, отдых и прогулки.

Для жителей различных регионов страны важно учитывать локальные особенности: время восхода и заката в Киеве не совпадает с таким же в Львове или Харькове. Эта информация помогает эффективно использовать светлое время суток, улучшать самочувствие и повышать продуктивность. Ниже — подробное описание от DNEWS.

Что влияет на время восхода и захода солнца

Время появления и исчезновения солнца за горизонтом зависит от нескольких факторов. В первую очередь — от наклона земной оси и положения планеты на орбите вокруг Солнца. Чем ближе к летнему солнцестоянию, тем дольше световой день.

Кроме того, географическая широта и долгота определяют локальное время восхода и захода. Так, восточные регионы страны видят солнце раньше, но и закат там происходит раньше. Западные города, наоборот, позже встречают рассвет, но дольше наслаждаются вечерним светом.

Географические особенности Украины

Украина располагается в умеренном климатическом поясе, и разница в световом дне между севером и югом достигает 30-40 минут. Города на севере имеют более длинный день, чем на юге.

Различия по долготе внутри страны также играют роль. В западных областях солнце заходит позже, чем в восточных, даже если общая продолжительность дня почти одинаковая.

Как это влияет на режим дня

Из-за подобных отличий важно правильно планировать активность. Люди на востоке могут начать день раньше, пользуясь утренним светом, а жители западных регионов чаще предпочитают вечерние прогулки.

Понимание местных особенностей позволяет более комфортно распределять нагрузку и отдых, что положительно сказывается на здоровье.

Световой день в Киеве 22 мая 2025 года

Столица — ориентир для всей страны. Здесь сохраняется сбалансированное время восхода и заката.

Время восхода и захода в Киеве

22 мая солнце в Киеве взойдёт в 05:05, а закат произойдёт в 20:43. Продолжительность светового дня составит 15 часов 38 минут.

Это идеальное время для активного отдыха. Утро позволяет начать день с энергии, а вечер — комфортно расслабиться на свежем воздухе.

Использование светлого времени

Жители города могут планировать прогулки в парках, занятия спортом и встречи с друзьями именно в это время. Световой день почти совпадает с рабочими часами, что упрощает распорядок.

Львов: поздний вечер и комфортные рассветы

Львов — город, где вечернее светило задерживается дольше, чем в остальных регионах. Это добавляет времени для активностей после работы.

Время восхода и захода солнца во Львове

22 мая солнце взойдёт в 05:27, закат наступит в 21:04. Длительность дня составит 15 часов 37 минут.

Поздний закат позволяет дольше оставаться на улице, что особенно ценно в тёплое время года. Рассветы начинаются немного позже, но компенсируются длинным вечером.

Влияние на ритм жизни

Для местных жителей это значит возможность дольше проводить время на природе и заниматься спортом после захода солнца. Такие условия способствуют здоровому образу жизни.

Время восхода и заката в Харькове

Харьков расположен на востоке страны. Поэтому здесь рассвет происходит раньше, чем на западе.

Показатели для Харькова

22 мая солнце взойдёт в 04:48, а закат будет в 20:23. Световой день составит 15 часов 35 минут. Ранний рассвет позволяет продуктивно начинать день. Но закат тоже наступает немного раньше, чем в западных регионах.

Как использовать световой день

Раннее утро подходит для работы и тренировок на открытом воздухе. Вечером же лучше планировать спокойный отдых или семейное время.

Световой день в Одессе 22 мая 2025

Одесса — южный портовый город с тёплым климатом и своими особенностями. Хотя световой день здесь короче, чем на севере, морской климат компенсирует это комфортом.

Время восхода и захода в Одессе

22 мая солнце взойдёт в 05:21, закат произойдёт в 20:39. Продолжительность светового дня — 15 часов 18 минут.

Особенности южного региона

Тёплое утро и мягкий вечер создают удобные условия для прогулок у моря. Южане часто начинают активность рано и продолжают её до наступления темноты.

Долгота светового дня в других городах

В разных регионах Украины данные по времени восхода и захода солнца немного различаются. Это центральные города с равномерным распределением дневного света.

Запорожье и Днепр

В Запорожье 22 мая восход в 04:59, закат — в 20:25. В Днепре — восход в 04:57, закат в 20:30. Долгота дня — около 15 часов 26-33 минут.

Чернигов и Николаев

Чернигов встречает рассвет в 04:50, закат в 20:48. Николаев — восход в 05:16, закат в 20:36. Длительность дня — от 15:32 до 15:58 минут. В северных городах день длиннее, что важно для сельхозработ и активного отдыха.

Восход, закат и долгота дня 22 мая 2025 в городах Украины

ГородВосходЗакатДолгота дня
Киев05:0520:4315:38
Львов05:2721:0415:37
Харьков04:4820:2315:35
Одесса05:2120:3915:18
Днепр04:5720:3015:33
Чернигов04:5020:4815:58
Запорожье04:5920:2515:26
Николаев05:1620:3615:20

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