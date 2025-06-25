26 июня 2025 года — это день, когда жители Украины смогут наблюдать интересное явление природы, как восход и заход солнца. Время, когда солнце встанет и скроется за горизонтом, зависит от местоположения в стране. Узнать точное время этих природных явлений важно для планирования различных мероприятий, будь то отдых на природе, работа на даче или просто прогулки. В этой статье DNEWS представлены данные по времени рассвета и заката для 24 городов Украины. Это поможет вам точно рассчитать, когда наступит светлый день и когда начнется вечер.

Знание времени восхода и заката имеет значение для людей, которые следят за природными циклами, занимаются сельским хозяйством или просто любят быть на свежем воздухе в определенные моменты дня. Важно понимать, что время солнцестояния и восходов будет отличаться в разных частях страны из-за ее географического положения. Мы рассмотрим, как это выглядит в крупнейших городах Украины.

Время восхода и захода солнца в крупных городах Украины

Понимание, когда именно солнце восходит и садится в вашем регионе, помогает максимально эффективно использовать светлый день. Например, для путешественников, любящих природу, или тех, кто занимается спортом на открытом воздухе, правильное время для активностей имеет большое значение.

Киев

В Киеве 26 июня 2025 года восход солнца состоится в 04:44, а закат — в 20:58. Это стандартное время для столицы Украины, где летний день длится долго, особенно в июне.

Харьков

В Харькове восход солнца будет в 04:42, а закат в 20:59. Это еще один крупный город с продолжительным днем летом, где также стоит учитывать время для планирования вечерних активностей.

Одесса

Для Одессы время восхода солнца на 26 июня — 04:50, закат — 21:05. Город у Черного моря также наслаждается продолжительными летними днями.

Львов

Во Львове восход солнца будет в 04:47, а закат в 20:59. В западной части Украины световой день немного короче, но тоже достаточно длительный.

Днепр

В Днепре на 26 июня солнце взойдет в 04:46, а за горизонтом оно скроется в 21:00. Днепропетровская область тоже имеет характерный для лета длительный день.

Запорожье

Запорожье расположено в южной части Украины. В этом городе восход солнца в 04:48, закат — в 20:59.

Николаев

В Николаеве, на юге Украины, день начинается с восхода в 04:49, а закат происходит в 21:02.

Кривой Рог

В Кривом Роге восход солнца в 04:47, а закат — в 21:00. Этот город в центре страны также имеет схожие с другими регионами показатели.

Чернигов

В Чернигове восход солнца будет в 04:45, а закат в 20:57. Здесь также наблюдается продолжительность светлого времени суток, характерная для центральной Украины.

Винница

В Виннице 26 июня восход солнца в 04:47, закат — в 20:58. Город в центральной части Украины получает достаточно света для вечерних прогулок.

Херсон

В Херсоне солнце взойдет в 04:50, а закат произойдет в 21:01. Город в южной части Украины известен своими теплыми летними днями.

Полтава

Полтава, находясь в центре Украины, будет наслаждаться солнцем с восходом в 04:46 и закатом в 20:59.

Тернополь

В Тернополе восход солнца состоится в 04:47, закат — в 20:58. Этот город в западной части Украины также имеет долгий летний день.

Ровно

В Ровно солнце восходит в 04:48, а закат — в 20:58. Запад Украины славится своими длительными летними днями.

Черкассы

Черкассы расположены в центре Украины. Время восхода солнца здесь будет в 04:45, а закат — в 20:58.

Сумы

Сумы, находясь на северо-востоке Украины, встретят солнце в 04:44, а закат будет в 20:56.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске восход солнца наступит в 04:47, закат — в 20:58. Город на западе Украины имеет типичное летнее время для этой зоны.

Луцк

Луцк, расположенный в западной части Украины, встречает рассвет в 04:47, а закат в 20:58.

Житомир

В Житомире восход солнца будет в 04:46, а закат — в 20:58.

Ужгород

Ужгород, на крайнем западе Украины, увидит восход солнца в 04:47 и закат в 20:59.

Миколаїв

Миколаїв на юге Украины встретит солнце в 04:49, а закат будет в 21:01.

Кременчуг

В Кременчуге восход солнца будет в 04:46, закат — в 20:59.

Бердянск

В Бердянске, в южной части Украины, восход солнца наступит в 04:50, закат — в 21:03.

Севастополь

Севастополь, расположенный на Крымском полуострове, встретит восход солнца в 04:48, а закат будет в 21:01.

Симферополь

Симферополь будет наслаждаться солнцем с восходом в 04:47 и закатом в 21:00.

Луганск

В Луганске, на востоке Украины, солнце взойдет в 04:43, а закат — в 20:55.

Донецк

В Донецке восход солнца будет в 04:43, а закат в 20:55.

Важность учета времени восхода и заката

Знание точного времени восхода и заката позволяет не только более эффективно планировать день, но и наслаждаться природой в нужные моменты. Это особенно важно для людей, занимающихся сельским хозяйством, рыболовством или астрономией. Освежить свои знания о времени солнца в разных городах Украины может быть полезным для путешественников и тех, кто предпочитает гулять на свежем воздухе.

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