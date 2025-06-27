28 июня — день, который всегда привлекает внимание людей, следящих за природными явлениями. В это время года Украина переживает пик лета, и каждый момент, связанный с восходом и заходом солнца, становится важным. Эти моменты не только символизируют начало и завершение дня, но и могут оказывать влияние на наше самочувствие, настрой и даже на работу сельского хозяйства. В статье DNEWS подробно рассмотрит точное время рассвета и заката 28 июня в разных уголках Украины, а также то, как эти данные могут быть полезными для различных задач.

Восход и заход солнца: что важно знать

Солнце для многих людей — это не просто источник света и тепла, но и показатель времени. Важно понимать, что в зависимости от географического положения время восхода и захода будет различаться. Украина занимает достаточно большую территорию, что также влияет на временные рамки этих природных явлений.

Каждый регион имеет свои особенности, и именно поэтому важно знать точное время, чтобы правильно планировать день, например, для работы в саду или для наблюдения за природой. Это особенно актуально для тех, кто занимается сельским хозяйством или просто ценит каждую минуту светового дня.

Время восхода и захода солнца 28 июня для разных городов Украины

Давайте рассмотрим, когда именно будет происходить восход и заход солнца в крупнейших городах Украины. Важно помнить, что точное время будет варьироваться в зависимости от вашего местоположения.

Восход и заход солнца в Киеве

В Киеве 28 июня восход солнца состоится в 4:44, а закат — в 20:59. Это позволяет получить почти 17 часов светового дня, что идеально для работы на свежем воздухе, прогулок и путешествий.

Восход и заход солнца в Харькове

В Харькове, расположенном восточнее Киева, восход солнца будет в 4:41, а закат — в 20:56. Эти 17 часов светового дня также будут способствовать активному отдыху и работе на открытом воздухе.

Восход и заход солнца в Львове

Для Львова, на западе Украины, время восхода будет немного позже — в 4:47, а закат — в 21:03. Это идеальные условия для прогулок по городу или его окрестностям, наслаждаясь длинным летним днем.

Восход и заход солнца в Одессе

На юге Украины, в Одессе, солнце восходит в 4:42 и садится в 20:59. Точно так же, как и в других городах, здесь будет почти 17 часов света, что дает много возможностей для активного отдыха.

Восход и заход солнца в Днепре

В Днепре восход солнца 28 июня произойдет в 4:43, а закат — в 20:57. Это позволяет жителям города и его окрестностей наслаждаться продолжительными летними днями.

Восход и заход солнца в Запорожье

В Запорожье восход солнца будет в 4:42, а закат — в 20:57. Этот город также насладится почти 17 часами света, идеальными для работы на свежем воздухе.

Восход и заход солнца в Черкассах

В Черкассах восход солнца будет в 4:43, а закат — в 20:58. Это дает горожанам достаточно времени для вечерних прогулок и работы в саду.

Восход и заход солнца в Житомире

В Житомире восход солнца наступит в 4:45, а закат — в 20:59. Такие долгие дни создают отличные условия для отдыха и занятий на свежем воздухе.

Восход и заход солнца в Чернигове

В Чернигове солнце восходит в 4:42 и садится в 20:57. Эти долгие летние дни идеальны для активного отдыха и работы в саду.

Восход и заход солнца в Виннице

В Виннице восход солнца будет в 4:44, а закат — в 20:59. Это создает достаточно времени для работы и досуга на свежем воздухе.

Восход и заход солнца в Сумах

В Сумах восход солнца произойдет в 4:41, а закат — в 20:56. Это дает почти 17 часов света, что подходит для прогулок и активного отдыха.

Восход и заход солнца в Кропивницком

В Кропивницком восход солнца будет в 4:43, а закат — в 20:57. Время для прогулок и работы в саду достаточно продолжительное.

Восход и заход солнца в Тернополе

В Тернополе восход солнца наступит в 4:45, а закат — в 20:59. Это идеально подходит для вечерних прогулок и работы на даче.

Восход и заход солнца в Хмельницком

В Хмельницком восход солнца будет в 4:44, а закат — в 20:58. Эти условия позволяют наслаждаться светлым днем практически 17 часов.

Восход и заход солнца в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске восход солнца будет в 4:48, а закат — в 21:04. Эти долгие дни предоставляют отличные возможности для отдыха и работы на свежем воздухе.

Восход и заход солнца в Луцке

В Луцке восход солнца наступит в 4:47, а закат — в 21:03. Долгие летние дни идеально подходят для прогулок по городу и его окрестностям.

Восход и заход солнца в Ровно

В Ровно восход солнца будет в 4:46, а закат — в 21:02. Почти 17 часов света дают достаточно времени для различных занятий на свежем воздухе.

Восход и заход солнца в Полтаве

В Полтаве восход солнца наступит в 4:43, а закат — в 20:58. Время для работы и отдыха на свежем воздухе будет длиться почти 17 часов.

Восход и заход солнца в Мариуполе

В Мариуполе восход солнца будет в 4:41, а закат — в 20:56. Это также идеальные условия для активного отдыха и работы на открытом воздухе.

Восход и заход солнца в Николаеве

В Николаеве восход солнца наступит в 4:42, а закат — в 20:58. Этот день будет длиться почти 17 часов, что идеально подходит для прогулок и работы на даче.

Как различие во времени восхода и захода влияет на наши дела

Такое различие во времени может значительно повлиять на привычный режим дня. Например, если вы планируете утреннюю прогулку или выезд на работу в раннее время, стоит учитывать, что в разных городах восход солнца может быть немного раньше или позже. Также это важно для садоводов и фермеров, которые зависят от светового дня для работы на поле.

Роль солнечного света в нашей жизни

Солнечный свет оказывает огромное влияние на здоровье человека. Он помогает организму вырабатывать витамин D, а также улучшает настроение. Особенно это важно в летний период, когда дни становятся длиннее, а значит, и возможности для активного отдыха увеличиваются.

Как это использовать в своих интересах

Знание точного времени восхода и захода солнца помогает людям правильно планировать свой день, будь то работа на даче или прогулка на свежем воздухе. Также это важно для людей, которые занимаются фотографией, так как утренний и вечерний свет дает уникальные возможности для съемки.

Точное время восхода и захода солнца 28 июня в Украине варьируется в зависимости от региона. Примерно 17 часов светового дня в крупных городах позволяют наслаждаться летним днем на полную. Важно учитывать эти данные для правильного планирования всех дел, будь то работа в саду или прогулки по городу.

Многие люди, которые живут в сельской местности, также должны точно знать время солнечного восхода и заката, чтобы правильно распределить рабочее время и использовать светлый день с максимальной пользой.

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